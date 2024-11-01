·
El gazapo de Ana Torroja en una canción de Mecano o por qué los españoles hablamos tan mal (o no)
El error en la letra de 'La fuerza del destino' ha sido motivo de burla, pero tiene una explicación. La lingüista Carlota de Benito justifica en su libro por qué hay que ser comprensivos con el uso del lenguaje.
|
etiquetas
:
ana torroja
,
mecano
5
1
0
K
65
cultura
36 comentarios
#6
almoss
Para mi uno de los momentos inolvidables de Mecano, junto con:
No hay marcha en Nueva York
Y los jamones son de York
6
K
99
#7
Albarkas
#6
Jagüai Bombai son dos paraísos
Que a veces yo me monto en mi piso, también tienen nivel, también...
2
K
46
#18
Leon_Bocanegra
#7
Hawaii-Bombay
tumbado en mi hamaca
Hawaii-Bombay
toco una maraca
pachín, pachín
canto una de Machín
Hawaii-Bombay
a la luz del
flexo
Hawaii-Bombay
nos damos un
beso
Soy Flexo
2
K
29
#22
Martillo_de_Herejes
#18
Si Quevedo hubiese leído estos versos, habría tirado por el retrete estos otros que escribió:
Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
0
K
7
#19
kkmonokk
#7
Fijaos cuanta vergüenza ajena cabe aquí. En esta cajita.
0
K
9
#9
ChatGPT
#8
lo cual… no quiere decir mucho últimamente
3
K
49
#16
Martillo_de_Herejes
*
#12
Mil perdones.
Pero, en cualquier caso, "habemos" es un error, aunque es una expresión común en la Vega Baja.... donde, por cierto, es también común patear el diccionario. No se dice "habemos cien personas", sino "somos" o "hay".
1
K
19
#17
Urasandi
#16
Tranki
0
K
12
#23
TipejoGuti
#14
entre buscando andalufobia, en encata leer como nadie se reconoce en ella.
#16
Andalufobia y de la peor, de la interior me parece. Desde la vega baja yo tb. Aquí, cuando se habla bien, se dice también habemos. Con dos carreras y tres postgrados sigue siendo habemos si me sale de mis cultos cohones.
Las "patás" no se dan al diccionario, se las pegan los listos a la gente con un diccionario en la mano, pero sin entender para qué sirve.
0
K
10
#24
UnoYDos
*
#23
Yo no soy el que acaba de llamar yonki a todos los andaluces. Proyectas tus mierdas en mi.
0
K
8
#28
Martillo_de_Herejes
#23
Po bueno, po fale, po malegro... Hables como hables, decir "habemos" es incorrecto; da igual las carreras que tengas y los idiomas que hables, aunque quieras hacerla pasar por correcta, y por muy cultos que sean "tuc cohone". No estoy burlándome de ningún acento ni de la forma de hablar de los demás, sino del comentario de una filóloga a que hace referencia el artículo respecto de que hay que ser comprensivos con los errores gramaticales de los demás.
Las patás no se dan al diccionario... claro que no. Es simplemente una expresión que, sin duda, desconoces, dada tu reacción.
No sé a qué viene eso de andalufobia, palabra que, por cierto, no existe.
0
K
7
#29
Robe7064
#16
El castellano se habló primero en la Vega Baja y muchos siglos después algunos pusieron lo que quisieron en los diccionarios. Así que cuando algún diccionario no explica bien el idioma, es el autor el que le da patadas al castellano, no los hablantes al libro.
0
K
10
#32
Martillo_de_Herejes
#29
¿De qué Vega Baja me estás hablando? Yo hablo de la del Segura, en la provincia de Alicante.
0
K
7
#4
Martillo_de_Herejes
Haber, coño, joé, que sois unos machistas de mierda....ej que lla no se pué ejcribir y hablar como nosalga del ciruelo? Ay que ser conprensibos con la zagalica y no pasarse con eya solo porque halla dicho una tontá.
1
K
18
#11
Uge1966
#4
Positivo por el manejo del lenguaje de mi barrio.
1
K
18
#1
ChatGPT
*
¿Que hay que ser comprensivos? ¿QUE HAY QUE SER COMPRENSIVOS?
“Hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta“
1
K
16
#8
Uge1966
#1
Conozco hijos de esa señora que leen y escriben mejor que un premio Planeta.
0
K
11
#14
UnoYDos
*
#1
Cuando alguien dice con voz de yonki "pero mas entedio" luego nos reímos. No se por que esta señora cree que iba a ser la excepción.
0
K
8
#25
Robe7064
#1
Una de las grandes falacias del mundo. Como dice el dicho "Un analfabeto puede robar un tren, alguien educado puede robarse todo el ferrocarril".
No existe un "hablar bien" absoluto, solo convenciones sociales más o menos extendidas. Por ejemplo, en España se dice "vamos a por ellos" y entiendo que lo consideran totalmente correcto y tal vez la única forma correcta de decirlo, pero en el resto de lugares es agramatical, no tiene el menor sentido y se ve tan incorrecto como "vamos de por ellos" o "vamas".
0
K
10
#26
ChatGPT
#25
comuniquémonos con gruñidos, que total,’para lo básico vale
0
K
10
#31
Robe7064
#26
Esa es otra falacia
Me parece más práctico hablar castellano como sepas y tener cierta idea de cómo lo habla el resto sin creerse el ombligo del universo.
0
K
10
#30
silencer
*
#1
Que si ese día la tortilla da la vuelta
Veréis que pocos nos quedamos en cubierta
.
Lagrimas de agua pasada
Despintando la fachada
.
Hasta que la luz de este quinque
Ya no sea lo que era
Y se encienda solo para que
Se la vea desde fuera
Como la de la nevera
MECANO POWAH!!!
0
K
11
#36
ChatGPT
#30
no era suficiente con las patadas al diccionario que pegaba Ana Torroja, si no que además, añades anglicismos.
Poco os pasa!
0
K
10
#3
Urasandi
Habemos = tenemos
¿dónde está el gazapo?
0
K
12
#5
Martillo_de_Herejes
*
#3
La canción dice, literalmente "tú contestaste
S
que no".
* Y eso merece pena capital de lapidación en plaza pública.
2
K
34
#10
Uge1966
#5
Si, pero con cantos rodados, nada con punta
S
...
0
K
11
#12
Urasandi
#5
Hablaba de otra frase del artículo: "
habemos gente más tonta, retontas y tontas del todo
".
0
K
12
#20
salteado3
#5
Pues oyes, no me parece tan raro.
0
K
15
#21
Martillo_de_Herejes
#20
0
K
7
#27
Robe7064
#5
Es una regularización natural que se practica desde hace 500 años o más, porque todas las demás conjugaciones de tú en indicativo y subjuntivo terminan en -s. Es el estándar en judeoespañol, con pérdida de la s anterior, p. ej.: "¿Onde nacites?"
0
K
10
#33
Martillo_de_Herejes
*
#27
Que sea una tendencia intuitiva no significa que sea admisible... Es un error comprensible, pero error al fin y al cabo. De la misma manera que en el pretérito anterior, la primera persona del plural del verbo jugar es "jugamos", y no "juguemos", que se dice para diferenciarlo del presente de indicativo en ciertas partes, como en el Sur de Alicante y en varias zonas de Murcia, por ejemplo.
0
K
7
#35
Jakeukalane
#teahorrounclick
el gazapo es "Tú contestastes..." Y la que presenta el libro se pasa todo el artículo justificando hablar mal para hacer publicidad de su libro.
0
K
11
#15
eltxoa
Hay que entender que la Torrija se ha educado en una comunidad con lengua propia y no dominan allí el español. Una oficina del español necesitan. O dos.
0
K
11
#34
traviesvs_maximvs
Siempre me gustó más su hermano, Ano Torrojo.
0
K
10
#13
unocualquierax
"Hablamos mucho mejor de lo que pensamos", dice.
No me extraña, porque pensamos de puta pena (o putopensamos de pena).
0
K
7
#2
Somozano
Filología hispánica está llena de petardas
0
K
6
