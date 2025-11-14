edición general
8 meneos
56 clics
Gato no puede salir de su casa por orden judicial en Francia: vecino se cansó de sus travesuras

Gato no puede salir de su casa por orden judicial en Francia: vecino se cansó de sus travesuras

Y es que Remi fue acusado de dejar huellas en el pavimento fresco, orinar en un edredón y dejar sus necesidades en el jardín. Tal fue las molestias de su vecino que las quejas llegaron a la ley.

| etiquetas: gato , arresto domiciliario , francia
7 1 0 K 87 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
calde #1 calde *
El nombre ya fue con intención, no? :troll:

youtu.be/ULxQivKXv2U?si=BzT7cB-VMPk5gRSA

nimportequi.com/
2 K 44
#4 Quillotro
Anda, que si esto llega a pasar en el país de Perro Sanxe...
0 K 17
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#4 yo conozco una muchacha que tenía un perrete y le condenaron a arresto domiciliario (al perro)

Una chifladura en mi opinión...
0 K 17
manzitor #6 manzitor
De algún sitio tienen que grabar los 'funny cats' del Tiktok
0 K 11
ansiet #3 ansiet
Elmundotoday camuflado.
0 K 10

menéame