Gato no puede salir de su casa por orden judicial en Francia: vecino se cansó de sus travesuras
Y es que Remi fue acusado de dejar huellas en el pavimento fresco, orinar en un edredón y dejar sus necesidades en el jardín. Tal fue las molestias de su vecino que las quejas llegaron a la ley.
6 comentarios
#1
calde
*
El nombre ya fue con intención, no?
youtu.be/ULxQivKXv2U?si=BzT7cB-VMPk5gRSA
nimportequi.com/
2
K
44
#2
MiguelDeUnamano
#1
1
K
32
#4
Quillotro
Anda, que si esto llega a pasar en el país de Perro Sanxe...
0
K
17
#5
pazentrelosmundos
#4
yo conozco una muchacha que tenía un perrete y le condenaron a arresto domiciliario (al perro)
Una chifladura en mi opinión...
0
K
17
#6
manzitor
De algún sitio tienen que grabar los 'funny cats' del Tiktok
0
K
11
#3
ansiet
Elmundotoday camuflado.
0
K
10
