Gana el PP en Extremadura, el PSOE se desmorona, VOX disparado y la izquierda casi duplica sus resultados

Con el 89,4% de los votos escrutados, el PP habría obtenido un 42,9% de los votos válidos y 29 de los 65 diputados de la asamblea de Extremadura (aumentando casi cuatro puntos porcentuales y un escaño con respecto a las elecciones de 2023); El PSOE bajaría del 39,9% de los votos y 28 escaños que obtuvo en los anteriores comicios a un 25,9% de voto popular y tan solo 18 escaños, perdiendo 10 diputados de golpe. Los de Abascal, por su parte, aumentarían alrededor de nueve puntos porcentuales y 6 escaños, obteniendo un 17,1%...