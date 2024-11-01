Gana el PP en Extremadura, el PSOE se desmorona, VOX disparado y la izquierda casi duplica sus resultados

Con el 89,4% de los votos escrutados, el PP habría obtenido un 42,9% de los votos válidos y 29 de los 65 diputados de la asamblea de Extremadura (aumentando casi cuatro puntos porcentuales y un escaño con respecto a las elecciones de 2023); El PSOE bajaría del 39,9% de los votos y 28 escaños que obtuvo en los anteriores comicios a un 25,9% de voto popular y tan solo 18 escaños, perdiendo 10 diputados de golpe. Los de Abascal, por su parte, aumentarían alrededor de nueve puntos porcentuales y 6 escaños, obteniendo un 17,1%...
| etiquetas: extremadura , elecciones
Hay una cuestión muy interesante en cómo la derecha se refiere a la izquierda:
- Si la izquierda defiende a la clase trabajadora, la tachan de "trasnochada".
- Si la izquierda incluye… » ver todo el comentario
Mis dieses
www.vozpopuli.com/economia/empresas/los-empresarios-temen-que-espana-t
Si el PP y Vox dan el espectáculo, y llevan a un bloqueo, los que de verdad tienen el poder y la pasta pueden asustarse mucho.
Vox ya empieza a ser muy incómodo.
Pues ya estaría
Sánchezpsoe es de derechas
Está web da vergüenza ajena
Y sí, dais vergüenza ajena
Casi tanto como los resultados socialistas de Extremadura.
La izquierda de ridículo en ridículo y tú en tu
corruptomundo de burbuja
Largate de una puñetera vez, ten algo de dignidad
Nadie anticipó entonces que usó esos mismos resultados para la moción de censura a Rajoy.
Hoy se ha pegado una hostia el PSOE extremeño, por supuesto. Pero como se confirme que Vox le va a apretar bien las tuercas al PP, o peor, que se va a un bloqueo, esto aún puede traer muchos coletazos.
Ya se ha visto cuántos han votado al candidato del PSOE por miedo a la ultraultraderecha.