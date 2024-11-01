edición general
Gana el PP en Extremadura, el PSOE se desmorona, VOX disparado y la izquierda casi duplica sus resultados

Con el 89,4% de los votos escrutados, el PP habría obtenido un 42,9% de los votos válidos y 29 de los 65 diputados de la asamblea de Extremadura (aumentando casi cuatro puntos porcentuales y un escaño con respecto a las elecciones de 2023); El PSOE bajaría del 39,9% de los votos y 28 escaños que obtuvo en los anteriores comicios a un 25,9% de voto popular y tan solo 18 escaños, perdiendo 10 diputados de golpe. Los de Abascal, por su parte, aumentarían alrededor de nueve puntos porcentuales y 6 escaños, obteniendo un 17,1%...

etiquetas: extremadura , elecciones
politica
comentarios
Comentarios destacados:        
#9 Leon_Bocanegra
Hasta cuando ganan las elecciones tienen que contratar astroturfers para que vengan a soltar mierda.
#8 coninguez
Si ha subido tanto Vox con un discurso anti inmigración en la Comunidad Autónoma con menor población inmigrante de España, la conclusión es clara: usan la misma técnica de asustaviejas que los vendedores de alarmas.
Chinchorro #12 Chinchorro
#8 Bueno, es lo que la gente quiere, estar cabreada contra un enemigo imaginario. Así le pueden echar las culpas de ser unos mierdas.
#34 coninguez *
#12 #8 Lo más llamativo de la derecha no es lo que propone (o no-propone, más bien) sino lo que la obsesiona: destruir a la izquierda en lugar de construir sociedad. No tienen ideas sino solo eslóganes que alimentan miedos, al igual que los vendedores de alarmas con sus técnicas de asustaviejas.
Hay una cuestión muy interesante en cómo la derecha se refiere a la izquierda:
- Si la izquierda defiende a la clase trabajadora, la tachan de "trasnochada".
- Si la izquierda incluye…   » ver todo el comentario
#23 VFR
#8 igual es lo que preocupa a los votantes y no lo que algunos creen
#40 coninguez
#23 ¿Crees que ha sido casualidad que nos hayan bombardeado estos días con la noticia del desalojo de inmigrantes en Badalona? ¿No crees que el objetivo era, precisamente, meter miedo con la inmigración e indignar a la gente por ver la calle "llena" de inmigrantes?
Pertinax #3 Pertinax *
Meneo por los loles. Titularazo. :troll:
ChatGPT #16 ChatGPT
Otra vez que le gente vota mal.
Chinchorro #2 Chinchorro
Felicidades a los extremeños.
#33 Pixmac
¿Volverán las elecciones o ahora el PP "pasará por el aro" de Vox? Me parece que va a ser lo segundo, que no creo que quieran repetir elecciones.
ChatGPT #38 ChatGPT *
#33 me juego la cuenta a que pasa por el aro
#30 Pixmac
Mientras el PSOE no actúe como un partido de izquierdas no le va a ir nada bien. Las normas progresistas han venido del lado de Sumar o Podemos (aunque la cagaron bien con algunas decisiones), no del PSOE, partido que ha dejado que la vivienda se dispare hasta ser un problema para personas con trabajo. Así no van a ganar nada.
ChatGPT #39 ChatGPT *
#30 pequeña puntualizavión, no ha dejado que la vivienda se dispare, ha “promovido activamente”
mis_cojones_en_bata #21 mis_cojones_en_bata
#18 eso es ser coherente con tu nick.

Mis dieses xD
#24 Hynkel
#17 Díselo a éstos:

www.vozpopuli.com/economia/empresas/los-empresarios-temen-que-espana-t

Si el PP y Vox dan el espectáculo, y llevan a un bloqueo, los que de verdad tienen el poder y la pasta pueden asustarse mucho.

Vox ya empieza a ser muy incómodo.
RegiVengalil #37 RegiVengalil
#24 casi tanto como los 17 partidos del gobierno Frankenstein
plutanasio #20 plutanasio
18 el PSOE? Joder a sus votantes les encanta votar con la nariz tapada.
ChatGPT #22 ChatGPT
#20 En Extremadura, aproximadamente el 20-23% de la población total son pensionistas,

Pues ya estaría xD
mis_cojones_en_bata #28 mis_cojones_en_bata *
#26 pero sí el porcentaje, que está en la entradilla, y como bien reconoces, duplicado :->
mis_cojones_en_bata #31 mis_cojones_en_bata
#29 puedes pasar la lengua cuando quieras :-*
Pertinax #36 Pertinax *
#31 Olvidaba el emoti, que me da que no eres de los que pillan las indirectas. :-P :-P :-P :-P :-P
Pertinax #32 Pertinax *
#29 Promesas, promesas... No me toques las palmas, que me pongo flamenca.
#25 VFR *
Hoy toca Sánchez psoe es de derechas
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
Bueno, duplicada y portada
RegiVengalil #11 RegiVengalil
#6 portada el escrutinio para no enseñar el batacazo en el titular???

Está web da vergüenza ajena xD xD xD xD
3 K 46
mis_cojones_en_bata #15 mis_cojones_en_bata
#11 y antigua, porque el escrutinio oficial ya va por el 95%

Y sí, dais vergüenza ajena xD
3 K 49
RegiVengalil #19 RegiVengalil
#15 Y sí, dais vergüenza ajena xD

Casi tanto como los resultados socialistas de Extremadura.
3 K 46
Pertinax #26 Pertinax *
#15 Y el resultado relativo no ha variado en nada, por lo que el envío sigue siendo cierto.
0 K 20
RegiVengalil #7 RegiVengalil
Vaya hostia, Fraudez

La izquierda de ridículo en ridículo y tú en tu corrupto mundo de burbuja

Largate de una puñetera vez, ten algo de dignidad
#13 Hynkel
#7 En 2016 el Perro vendió como victoria el peor resultado del PSOE en unas generales. Dijo que se podía bloquear un gobierno del PP.

Nadie anticipó entonces que usó esos mismos resultados para la moción de censura a Rajoy.

Hoy se ha pegado una hostia el PSOE extremeño, por supuesto. Pero como se confirme que Vox le va a apretar bien las tuercas al PP, o peor, que se va a un bloqueo, esto aún puede traer muchos coletazos.
RegiVengalil #17 RegiVengalil
#13 esto aún puede traer muchos coletazos.

Ya se ha visto cuántos han votado al candidato del PSOE por miedo a la ultraultraderecha.
estemenda #4 estemenda
#1 Diciembre de 2025, es que no falla. Hala al ignore.
oceanon3d #5 oceanon3d *
#1 @admin ... otro que se ha colado otra vez ... ademas insultando a todo lo que se mueve
4 K 54
#35 Echenique29A
#5 la verdad, aunque insultante, no deja de ser verdad
#10 LaMinaEnMiPuerta
#1 A los madrileños se la seguirá metiendo doblada y darán las gracias.
ChatGPT #14 ChatGPT
#1 los negativos meneariles te dan la razón
menéame