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Gabbard, Directora de Inteligencia de EEUU: "La única persona que puede determinar qué es una amenaza es el presidente." Senador Ossoff: "Falso. Esa es tu responsabilidad" [ENG]

Gabbard, Directora de Inteligencia de EEUU: "La única persona que puede determinar qué es una amenaza es el presidente." Senador Ossoff: "Falso. Esa es tu responsabilidad" [ENG]  

J. Ossoff: "¿Fue el departamento de inteligencia el que determinó si había amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní?" T. Gabbard: "La única persona que puede determinar qué es y qué no es una amenaza inminente es el presidente. No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia." J. O "Falso. Precisamente es su responsabilidad determinar qué es una amenaza inminente. En su testimonio inicial, usted declaró que representa la evaluación de amenazas. Esa es una cita de su propia declaración inicial."

| etiquetas: jon , ossoff , tulsi , gabbard , inteligencia , amenaza , irán
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata
Parece una monarquía absolutista.
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#7 concentrado
#1 Actualmente, lo es.
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Eibi6 #8 Eibi6
#7 gracias a los pagafantas del TS en la práctica lo han transformado en una autocracia
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Dene #11 Dene
#1 King Jong Trump está al mando!
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themarquesito #2 themarquesito
Sobrevivir al senador Ossoff es complicadísimo, el tipo es realmente bueno.
3 K 59
powernergia #6 powernergia
#2 En este caso se lo han puesto fácil, es difícil decir una estupidez más gorda que la de esta directora de "inteligencia".
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#2 es un tío que no me gustaría verme enfrente en un debate
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themarquesito #12 themarquesito
#10 David Perdue salió tan escaldado del primer debate que decidió ausentarse del segundo, donde estuvo Jon Ossoff por un lado y un atril vacío por el otro:

youtube.com/watch?v=kR2uH4feHlY
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joffer #3 joffer
Me parto. Esas palabras salen de la directora de inteligencia de EEUU,
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Urasandi #4 Urasandi
#3 sigue el manual de Segei Pesutik
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joffer #5 joffer
#4 El Senador es implacable.
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cocolisto #9 cocolisto
Con toda mi repulsa al sistema yanqui , admiro la forma y el fondo de las preguntas sin ser ofensivo ni levantar la voz.
Las comparecencias en el senado y parlamento español más bien parecen un grupo de marujones y verduleros con mucha gesticulación y gritos per absolutamente dispersos en sus propuestas y resoluciones.
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menéame