Gabbard, Directora de Inteligencia de EEUU: "La única persona que puede determinar qué es una amenaza es el presidente." Senador Ossoff: "Falso. Esa es tu responsabilidad" [ENG]  

J. Ossoff: "¿Fue el departamento de inteligencia el que determinó si había amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní?" T. Gabbard: "La única persona que puede determinar qué es y qué no es una amenaza inminente es el presidente. No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia." J. O "Falso. Precisamente es su responsabilidad determinar qué es una amenaza inminente. En su testimonio inicial, usted declaró que representa la evaluación de amenazas. Esa es una cita de su propia declaración inicial."