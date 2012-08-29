edición general
El futuro próximo de Sareb: liquidación y un déficit de 16.500 millones que pagará el contribuyente

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria entrará en disolución en 2027, ya que no existe la intención del Gobierno de alargar la vida al conocido como banco malo. Pero habrá dos consecuencias: la primera, que el Estado asumirá un agujero de 16.500 millones de euros, por la deuda de esta entidad a pagar a los tenedores de los bonos con aval del Tesoro y, además, Sareb deberá seguir funcionando en un periodo final desde 2027 -en liquidación- con alrededor de 6.000 millones de activos inmobiliarios.

glups #1 glups
Por si alguien no lo puede leer.

"La factura de Sareb va a salir cara al contribuyente. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria entrará en disolución en 2027, ya que no existe la intención del Gobierno de alargar la vida al conocido como banco malo, confirman fuentes del Ministerio de Economía a este diario. Pero habrá dos consecuencias: la primera, que el Estado asumirá un agujero de 16.500 millones de euros, por la deuda de esta entidad a pagar a

2 K 36
Ferran #2 Ferran *
#1 unos 350€ por ciudadano :-S
1 K 25
woody_alien #6 woody_alien *
No es un rescate, es un préstamo en condiciones muy interesantes .., No se va a rescatar a los bancos ,.. Esto no va a costar nada al contribuyente ... www.expansion.com/2012/08/29/empresas/banca/1346237122.html

Nos hemos caído de un Guindos.  media
2 K 32
#5 tobruk1234
Gracias a los grandes gestores, el Sr Montoro ni dijo que no iba a suponernos ni un solo euro a los españoles. Debwrua pagar los 16500millones con su patrimonio.
2 K 31
#10 chavi
Que guay. Pagar para que nos den pol culo con una barra al rojo.

Gracias, PP
1 K 24
#9 tromperri
Pero si dijo Rajoy que no nos inca a costar un duro.
1 K 22
#7 malarte
16.500 millones va a costar la fiesta mientras la Justicia lleva más de un año entretenida en si el Fiscal General filtró el “correito” de los cojones…
1 K 20
#3 Hynkel
Se ha congelado la basura inmobiliaria todo lo que se ha podido. El truco de no computarla como deuda pública no tenía recorrido.

Ahora a socializar pérdidas, cosa que estaba clara desde el principio salvo para los más ingenuos.
1 K 20
#11 chavi
#3 Se socializaron pérdidas en el momento que se creó la Sareb.

Se hizo para eso y para contener la caida del precio de la vivienda
0 K 11
#4 Vamohacalmano
Si la banca tiene beneficios record cada año ¿cómo esto es posible?
1 K 19
Alakrán_ #8 Alakrán_
Ya veréis como se golpe y porrazo gran parte de sus activos se revalorizan, pero solo después de la liquidación de la sareb.
0 K 11

