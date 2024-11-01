edición general
Friedrich Merz, el político más impopular de Alemania

En política el paso por el poder desgasta, a veces de forma pausada y a veces de forma acelerada. Para Friedrich Merz su acceso a la cancillería de Alemania ha sido una experiencia vertiginosa. En poco más de seis meses ha pasado de ser el líder del partido más votado a ser el político más impopular del país, al tiempo que su gestión es desaprobada por dos terceras partes de la población.

kipper #14 kipper
#13 Sinceramente, no lo sé. Pero qué quieres que te diga, las opciones que das no son excluyentes entre sí.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Mientras la AfD financiada por Rusia espera su momento
#2 pozz
#1 y en descifrando la guerra dando palmas con las orejas.
Canta a leguas de que patita nazi cojean en ese panfleto de propaganda antioccidental.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#1 La ultraderecha surge por culpa de las políticas liberales, como los lobbys de las grandes empresas dictan las políticas, las condiciones laborales son cada vez más precarias, la vivienda más cara, la sanidad es más deficitaria, la desindustrialización Alemania, como la energía se ha encarecido y no porque Rusia subvencione a AFD, ese no es el problema.
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Cuando alguien te dice a quien debes odiar es signo inequívoco de que te están tratando de manipular.
Se agradece un comentario como el tuyo y no los 2 primeros.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#5 La posible financiación de Rusia a AFD es una estupidez, como si el éxito o el fracaso de una formación se deba a sus recursos económicos, que tendrá influencia, pero muy limitada. Nos manipulan y nos dejamos manipular, muchas veces acabamos expresando lo que dicen los grupos mediáticos por muy irracional que sea, porque la realidad muchas veces no gusta.
kipper #12 kipper *
#8 #5 Yo recuerdo que Elon Musk hizo un vídeo justo antes de las elecciones generales indicando que AfD era el único partido que salvaría Alemania. Seguramente también puso mucho dinero.
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#12 Hay 3 opciones:
a) Elon dice y hace lo que beneficia a sus intereses.
b) Elon se ha pasado con todo lo que toma y no filtra lo que dice.
c) Elon es un putinistas.

Yo me decantó por la opción a, pero los de la c es para hacérselo mirar.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 Qué va! Para nada
No es el problema que los fascistas financien desde Rusia a fascistas en Europa para que se eche a inmigrantes, se cambien políticas laborales, se privatice y se gobierne para oligarcas como en Rusia
Es solo casualidad
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#7 Mucho más dinero recibe CDU/CSU y el SPD seguro que reciben más dinero que AFD. Si se vota ultraderecha además de lo anterior mente dicho, es porque Alemania está en una crisis profunda, cuando hay una crisis profunda y la gente deja de confiar en los partidos tradicionales la ultraderecha crece, eso paso en 1933 cuando Hitler ganó las elecciones, cuando la gran depresión de los años 30.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#7 Falta el "es muy burdo ero vamos con ello". Viene Rusia a destruir el paraíso socialdemócrata europeo, pues llega tarde los neoliberales le llevan 4 décadas de ventaja. Aquí no los llamamos oligarcas, los llamamos lobbies. :-D :-D :-D
HartzBaltz #15 HartzBaltz
#3 Asi es.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Merz llora en la inaguración de una sinagoga, pero prohíbe las manifestaciones contra el genocidio de palestinos.  media
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#6 La hipocresía no es buena para la popularidad.
#4 diablos_maiq
No solo en Alemania.
