Friedrich Merz, el político más impopular de Alemania

En política el paso por el poder desgasta, a veces de forma pausada y a veces de forma acelerada. Para Friedrich Merz su acceso a la cancillería de Alemania ha sido una experiencia vertiginosa. En poco más de seis meses ha pasado de ser el líder del partido más votado a ser el político más impopular del país, al tiempo que su gestión es desaprobada por dos terceras partes de la población.
Canta a leguas de que patita nazi cojean en ese panfleto de propaganda antioccidental.
Se agradece un comentario como el tuyo y no los 2 primeros.
a) Elon dice y hace lo que beneficia a sus intereses.
b) Elon se ha pasado con todo lo que toma y no filtra lo que dice.
c) Elon es un putinistas.
Yo me decantó por la opción a, pero los de la c es para hacérselo mirar.
No es el problema que los fascistas financien desde Rusia a fascistas en Europa para que se eche a inmigrantes, se cambien políticas laborales, se privatice y se gobierne para oligarcas como en Rusia
Es solo casualidad