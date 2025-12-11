edición general
105 meneos
1144 clics
Fraude eléctrico masivo, comida caducada y explotación laboral en 26 supermercados de Barcelona

Fraude eléctrico masivo, comida caducada y explotación laboral en 26 supermercados de Barcelona

En la operación, bautizada como ‘Nihari’, con Guardia Urbana, Policía Nacional e Inspección de Trabajo, desarrollada el pasado 2 de diciembre, los agentes descubrieron que 24 de los 26 supermercados inspeccionados estaban enganchados ilegalmente a la red eléctrica. Y no solo eso. Algunos establecimientos escondían un cóctel explosivo de riesgos eléctricos, alimentos caducados, básculas manipuladas y trabajadores explotados. Entre los locales inspeccionados había supermercados franquiciados que operan bajo marcas ampliamente reconocidas en la...

| etiquetas: fraude eléctrico , supermercado , explotación laboral , caducados , nihari
54 51 0 K 381 actualidad
44 comentarios
54 51 0 K 381 actualidad
Comentarios destacados:            
Chepacoleta #1 Chepacoleta
Ya era hora que metieran mano a los pakis, asiaticos y sucedáneos. Salta a la vista que la mayoría son pozos de fraude en todos los ámbitos
11 K 71
johel #3 johel *
#1 "Entre los locales inspeccionados había supermercados franquiciados que operan bajo marcas ampliamente reconocidas en la ciudad, como Condis, Condis Express, Alcampo, Carrefour Express, Coaliment y Covirán".
Putos paki-asia esos Condal Escude, Moulin y Saadé xD
10 K 105
Chepacoleta #7 Chepacoleta *
#3 #6 #5

Como resultado, 26 personas —de nacionalidad pakistaní y bangladesí— han sido investigadas por delitos de defraudación de fluido eléctrico.

Dejad el palillo que es malo para los dientes
17 K 168
johel #12 johel *
#7 FHhay marcas que le dan las franquicias a cualquiera sin ningun tipo de filtro ni control, que no solo les importa un cojon sino que saben perfectamente a que puta mierda les estan dando el trabajo.
4 K 52
#38 Sobraoyjeta
#7 "fluido electrico" xD putos escritores del NO-DO
0 K 9
Luis_F #11 Luis_F
#3 en mi barrio han cambiado un Caprabo por un carreful express hace una semana. No sé si los franquiciados son los mismos porque no suelo usarlo.
1 K 19
johel #15 johel *
#11 Los de coviran tengo constancia de que les importa una mierda lo que hagan con sus franquicias, se desentienden de todo mientras paguen y por eso no les he puesto en negrita. Pero es que los de carrefour hacen exactamente lo mismo y son aun peores, ademas de negreros son unos racistas y no contratan de cara al publico si no pasan el pantone.
0 K 11
#20 Aas59 *
#15 Solo te falta decir que Mercadona es maravilloso. Anda ya.
0 K 7
johel #22 johel *
#20 el texto es demasiado corto  media
2 K 25
Luis_F #26 Luis_F
#15 pues el carreful express del barrio tiene empleados asiáticos (pakistaníes, bagladeshíes, indúes...) no sé exactamente el origen, sólo su aspecto visto desde la acera.
1 K 19
#23 ogrexxx
#3 algo impide que un pakistaní abra una tienda de esas franquicias?
2 K 27
#27 chocoleches *
#3 #5 Para los que no vivan en Barcelona metropolitana, las nuevas franquicias de los supermercados tradicionales (Carrefour express, Condis express, Charter) las llevan mayoritariamente paquistaníes. Abren domingos y festivos hasta las once.
2 K 32
#35 MADMax2
#3 al lado de mi casa había algún supermercado (franquiciado) de esos que llevaban asiáticos (tipo chino o coreano) y algun otro que era de medio oriente
0 K 10
glynch #39 glynch
#3 "inspeccionados" no significa que tuviesen irregularidades, no?
0 K 7
chemari #44 chemari
#3 Son franquiciados. No necesitas tener 8 apellidos catalanes para abrir uno de estos eh.
0 K 10
Cuchipanda #5 Cuchipanda
#1 Condis, Condis Express, Alcampo, Carrefour Express, Coaliment y Covirán. Y encima te votan positivo, menuda majadería.
4 K 15
estemenda #6 estemenda *
#1 A ver cuando os meten mano a los analfabetos racistas y dejáis de decir gilipolleces.
8 K -12
Chepacoleta #13 Chepacoleta
#6 a ver si aprendes a leer y menos a insultar, bocachancla
4 K 27
#18 Borgiano
#6 Racistas serán los policías que sólo han detenido a inmis.
2 K 25
#28 ParaLoQueHayQueVer
#6 La estadística manda, o "Dato mata a relato", lo que prefieras.
2 K 23
estemenda #33 estemenda
#28 #30 ¿Condis, Condis Express, Alcampo, Carrefour Express, Coaliment y Covirán no tienen ninguna responsabilidad? :roll:
1 K 15
#36 Luiskelele
#33 la de no contratar con gentuza que no mira más que por joder al prójimo. Tienen su parte alícuota de culpa. Desde luego. Pero quien anda explotando y vendiendo mierda no son ellos directamente.
0 K 11
estemenda #40 estemenda
#36 Los caminos de la explotación son inescrutables... pero no tanto.
0 K 12
#30 Luiskelele
#6 me da que no has leído la noticia completa, sobre todo donde habla de los investigados xD
2 K 31
estemenda #14 estemenda
#1 Es que no falla, octubre de 2025. Mucho has durado tú, hala al ignore
0 K 12
#16 Aas59
#1 Noticia patrocinada por Mercadona, no te engañes.
1 K 17
Peka #31 Peka
#1 Un restaurante muy conocido en Bilbao que no voy a decir, tenia pinchada la luz y el agua.

Le denuncie anónimamente.
1 K 19
Sawyer76 #2 Sawyer76
Como resultado, 26 personas —de nacionalidad pakistaní y bangladesí— han sido investigadas por delitos de defraudación de fluido eléctrico.
4 K 55
angelitoMagno #17 angelitoMagno *
Por si alguien se pregunta por el nombre de la operación policial:
Nihari (urdú:نهاری) es un platillo propio de la India,[1] Pakistán y Bangladés.

Pero vamos, que seguro que no se han centrado en pakis, indios y sucedáneos, que ha sido algo general y el nombre de la operación es simple casualidad :roll:
1 K 23
#29 osids
#17 Yo en Barcelona no sé pero cuando viví en Madrid había pocas fruterías de foráneos
0 K 10
drocab2012 #21 drocab2012
Han tardado como 10 años en meter mano, supongo que se ha acabado el Hay-untamiento o se ha subido la cuota, esperemos unos meses a ver que pasa...amigo!
1 K 17
#9 Meinhard
Pues espera que se pongan a revisar las peluquerías pakis....
0 K 15
LeDYoM #4 LeDYoM
Ya estamos poniendo trabas al libre comercio. :troll:
0 K 10
Luis_F #8 Luis_F
#4 y a los emprendedores :troll:
0 K 9
#10 emdi
La verdad es que es todo muy turbio.
Entras en un "Caprabo" que sorprendentemente está abierto a las 12 de la noche y dentro solo hay 2 pakistaníes como dependientes...
Es el libremercado.
0 K 10
johel #19 johel
#10 Son autonomos, como los de globo :shit:
1 K 21
antesdarle #24 antesdarle
A mi este verano me pasó en un “Condis” tres botellas de agua de 50cl me pedían 12 euros xD se han convertido en una trampa para guiris
0 K 9
#32 osids
#24 Suelen ser multitiendas que con el logo de una gran superficie y sus productos, te los venden al precio de entre 2 y 5 veces dependiendo la situación e incluso como no tienen precios del horario xD
1 K 19
antesdarle #34 antesdarle
#32 algo que debería ser ilegal, y seguramente lo sea. Los precios no pueden fluctuar dependiendo del acento del cliente, y más en productos esenciales
1 K 16
#42 osids
#34 Es que es ilegal pero no vas a demostrar nada xD
0 K 10
Harital #43 Harital
Lo triste es que sea noticia que la policía actúe.
Era un secreto a voces que los badulaques no son trigo limpio.
0 K 8
geburah #25 geburah
"Supermercados" quiere decir los agujeros hediondos que les permite abrir, no se cómo, el ayuntamiento de Barcelona.

El día que se pongan a investigar la mafia pakistaní y los lazos con Collboni y Colau, lo vamos a flipar.
0 K 6
#41 Sobraoyjeta
#25 estoy seguro que la Colau responderá a gritos acusando de racismo
0 K 9

menéame