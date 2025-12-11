Fraude eléctrico masivo, comida caducada y explotación laboral en 26 supermercados de Barcelona

En la operación, bautizada como ‘Nihari’, con Guardia Urbana, Policía Nacional e Inspección de Trabajo, desarrollada el pasado 2 de diciembre, los agentes descubrieron que 24 de los 26 supermercados inspeccionados estaban enganchados ilegalmente a la red eléctrica. Y no solo eso. Algunos establecimientos escondían un cóctel explosivo de riesgos eléctricos, alimentos caducados, básculas manipuladas y trabajadores explotados. Entre los locales inspeccionados había supermercados franquiciados que operan bajo marcas ampliamente reconocidas en la...
Como resultado, 26 personas —de nacionalidad pakistaní y bangladesí— han sido investigadas por delitos de defraudación de fluido eléctrico.
Nihari (urdú:نهاری) es un platillo propio de la India,[1] Pakistán y Bangladés.
