Lo de Franco. Lo del Tribunal Supremo

"Paradójicamente, el uso de la violencia judicial es tan intenso que ilustra una pérdida. Están perdiendo. Pierden desde hace siete años. Lo que es mucho tiempo. Veremos si el TS, con su violencia, mimetizada ya con la época, con el trumpismo, acelera la victoria. O intensifica, a medio plazo, la derrota. Romper con el Estado de Derecho tiene sus consecuencias. O, al menos, las tenía."