Lo de Franco. Lo del Tribunal Supremo

"Paradójicamente, el uso de la violencia judicial es tan intenso que ilustra una pérdida. Están perdiendo. Pierden desde hace siete años. Lo que es mucho tiempo. Veremos si el TS, con su violencia, mimetizada ya con la época, con el trumpismo, acelera la victoria. O intensifica, a medio plazo, la derrota. Romper con el Estado de Derecho tiene sus consecuencias. O, al menos, las tenía."
Es que es muy sencillo de entender. Pero si quereis "pensar" con la ideología por delante pues nada.
Las cosas por su nombre, por favor. Que si no luego lloráis porque las personas normales nos reímos de vosotros
#3 Si es un ciudadano, y aunque haya confesado sigue siendo un ciudadano que está siendo juzgado y debe ser juzgado asumiendo su inocencia, filtrar información suya es muy grave, sobretodo si se hace con un objetivo político, como parece ser el caso. Yo soy de izquierdas, pero me parece que aquí se está justificando lo injustificable
La filtración, en efecto, es grave. Lo que ocurre es que estas filtraciones están a la orden del día y NUNCA se juzgan. Hasta el propio Supremo ha tenido que publicar la condena antes de redactar la sentencia para que no se filtrara. Esto es justicia espectáculo al servicio de la derecha.
La derecha se ha conjurado para gobernar a cualquier precio.
es todo exactamente lo que parece
ya se encargarán de forzarlo para que encaje en el delito penal ya anunciado antes de argumentarlo (ole sus huevos) y para darte munición a los de tu trinchera
Que tío más repugnante. Solo te humillas a ti mismo
Espero que nunca llegues a ser un “inseminador fracasado” porque no hay muchas cosas peores en la vida.
Joder, que ahora va a resultar que el PSOE no abusa de sus privilegios, que parecéis nuevos.
Es MAR quien lo filtra a la prensa y difunde el bulo.
Le pones ChatGPT a buscar "filtraciones judiciales en España" y le petas la memoria.
Y nos vienes tú con lo del pobre "ciudadano".
La justicia debe ser igual para todos.
Supongo...
Ese hdp te/nos ha robado dos veces, una de guante blanco por las comisiones que desfalcan lo publico y lo ponene manos privadas y otra robando a la hacienda publica.
Si vas a defender semejante filosofia de vida, corruptelas, no hay nada que hablar contigo.
El señor Amador tiene suerte, y yo me alegro, de que en este pais seamos civilizados y no ande colgado de los buevos en una plaza. Pero encima defenderlo y lloriquear porque se ha filtrado a prensa su cara de mierda? Le convierte en victima? No señor katos, es un caso mediatico de interes general porque involucra el entorno de personajes publicos.
Edito: aclaró que toda está peña parece que son de la misma absurda opinión.
Eso sí, cruzo los dedos.
No parece muy difícil de entender.