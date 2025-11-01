edición general
Lo de Franco. Lo del Tribunal Supremo

Lo de Franco. Lo del Tribunal Supremo

"Paradójicamente, el uso de la violencia judicial es tan intenso que ilustra una pérdida. Están perdiendo. Pierden desde hace siete años. Lo que es mucho tiempo. Veremos si el TS, con su violencia, mimetizada ya con la época, con el trumpismo, acelera la victoria. O intensifica, a medio plazo, la derrota. Romper con el Estado de Derecho tiene sus consecuencias. O, al menos, las tenía."

#2 Katos
Violencia judicial es lo que ha sufrido un ciudadano tras la desvelar a los medios su situación con la justicia.

Es que es muy sencillo de entender. Pero si quereis "pensar" con la ideología por delante pues nada.
#3 valandildeandunie
#2 No es un ciudadano, es un delincuente confeso. Y el inseminador fracasado de una enferma mental que preside una comunidad autónoma.

Las cosas por su nombre, por favor. Que si no luego lloráis porque las personas normales nos reímos de vosotros
#7 concentrado
#3 Esta es una brillante maniobra de un maquiavelo alcohólico. MAR lanza un bulo para decir que la fiscalía tiene un trato con el novio de Ayuso, pero que ese trato se ha parado por alguien de arriba de la fiscalía. Aquí parece que se trata de exculpar al presunto delincuente confeso, pero esconde algo más profundo: está diciendo que la fiscalía prevarica. Y ante eso no le queda otra al FGE que desmentir el bulo ya que es su obligación según los propios estatutos de la fiscalía. Y así se inicia todo. Ahora, con el FGE declarado culpable, se puede argumentar que el novio de Ayuso ha quedado indefenso en su causa, por lo que se solicitará su anulación. Toda una obra maestra para librar a un corrupto de la justicia.
#14 Barney_77
#7 De verdad, vaya películas os montáis.
#25 el_Tupac
#7 más que obra maestra, es una chapuza con mucho músculo: mediático, político y judicial.
#15 aPedirAlMetro
#8 noviembre de 2025
@admin toca sacar la basura que empieza a oler mal
#17 Varlak
#2 Yo hasta que no salga el fallo judicial no me voy a pronunciar, pero si me parece que el juez ha filtrado información de un acusado con fines políticos, y me parece muy grave, la verdad.

#3 Si es un ciudadano, y aunque haya confesado sigue siendo un ciudadano que está siendo juzgado y debe ser juzgado asumiendo su inocencia, filtrar información suya es muy grave, sobretodo si se hace con un objetivo político, como parece ser el caso. Yo soy de izquierdas, pero me parece que aquí se está justificando lo injustificable
#32 konde1313
#17 Alguien ha filtrado la información, eso está claro. Lo que no ha quedado demostrado es que haya sido el FG, por muy condenado que esté.

La filtración, en efecto, es grave. Lo que ocurre es que estas filtraciones están a la orden del día y NUNCA se juzgan. Hasta el propio Supremo ha tenido que publicar la condena antes de redactar la sentencia para que no se filtrara. Esto es justicia espectáculo al servicio de la derecha.
#33 Varlak
#32 Es grave, y más grave aún es que sea habitual, pero que otras veces pase y no se juzgue no hace que sea legal, y que esta vez se haya condenado por razones políticas no hace que sea injusto condenarlo
#35 konde1313
#33 No, pero evidencia que la condena al FG es política. Lo cual es muchísimo más grave que cualquier filtración.

La derecha se ha conjurado para gobernar a cualquier precio.
#37 Varlak
#35 La condena es porque se ha cometido un delito. Que otras veces se delinca impunemente no hace que sea injusto que ésta vez si se condene.
#36 radiolasmatas
#17 no se puede revelar una información que ya había sido revelada
#38 Varlak
#36 Habrá que esperar a que se publique el fallo para ver qué es exactamente lo que se está condenando y porqué, digo yo
#39 radiolasmatas
#38 no hace falta esperar a nada para entenderlo todo
#42 Varlak
#39 Es difícil criticar la decisión de un juez sin saber cuál es ni cómo la justifica
#43 radiolasmatas
#42 es facilísimo en algunos casos
es todo exactamente lo que parece
ya se encargarán de forzarlo para que encaje en el delito penal ya anunciado antes de argumentarlo (ole sus huevos) y para darte munición a los de tu trinchera
#19 Popsandbangs
#3 “inseminador fracasado”.
Que tío más repugnante. Solo te humillas a ti mismo
#23 mancebador
#3 Anda que el que vosotros, tu y los que te votan positivo comentarios como estos, os consideréis las personas "normales" es de traca.
2 K 30
#26 Luiskelele
#3 que este comentario esté destacado es para pensarse 2 veces el seguir por aquí leyendo barbaridades.

Espero que nunca llegues a ser un “inseminador fracasado” porque no hay muchas cosas peores en la vida.
2 K 30
#4 Top_Banana
#2 ¿Te parecieron violencia judicial todos los montajes judiciales contra Podemos?
#18 Varlak
#4 A mi si, y ésto también.

Joder, que ahora va a resultar que el PSOE no abusa de sus privilegios, que parecéis nuevos.
#27 Top_Banana
#18 A mí lo del defraudador confeso no me parece violencia judicial. Tampoco me parece que la fiscalía haya revelado ningún secreto.

Es MAR quien lo filtra a la prensa y difunde el bulo.
#40 Nebuchanezzar
#4 Es de derechas no le pidas que muestre coherencia o decencia
#5 ur_quan_master
#2 Ni aunque por cada filtración desde sede judicial en los últimos años el juez responsable hubiera llevado una hostia en los morros tendrían los jueces más morro del que tienen ahora mismo. Y todas de la misma tendencia política.

Le pones ChatGPT a buscar "filtraciones judiciales en España" y le petas la memoria.

Y nos vienes tú con lo del pobre "ciudadano".
#20 Varlak
#5 Que se haga mucho no significa que no sea condenable.
#21 ur_quan_master
#20 si te fijas en mi comentario me quejo de todas las que no se han condenado.

La justicia debe ser igual para todos.
#6 dclunedo
#2 Que no hombre, que ese ciudadano es un facha y contra los fachas es necesario usar métodos fachas. Es de primero de demócrata de izquierdas...... que no te enteras.:troll:
#12 Anfiarao
#6 supongo que en tu cabeza ese comentario sonaba espectacular.
Supongo...
#41 Nebuchanezzar
#6 Contra los fachas es necesario usar todas las armas que se tengan a nuestra disposición hasta que no quede uno cotizando a la seguridad social, ahora, desconozco si este individuo a parte de un criminal y de tener muy mal gusto tiene apego al fascismo
#10 Veelicus
#2 Y fijate tu que un tal MAR ha mentido en los tribunales y no lo van a juzgar por ello, pero nada, todo correcto en fachalandia.
#13 Jack29
#2 ninguna violencia judicial, y aun si asi hubiese sido, ninguna pena.
Ese hdp te/nos ha robado dos veces, una de guante blanco por las comisiones que desfalcan lo publico y lo ponene manos privadas y otra robando a la hacienda publica.
Si vas a defender semejante filosofia de vida, corruptelas, no hay nada que hablar contigo.
El señor Amador tiene suerte, y yo me alegro, de que en este pais seamos civilizados y no ande colgado de los buevos en una plaza. Pero encima defenderlo y lloriquear porque se ha filtrado a prensa su cara de mierda? Le convierte en victima? No señor katos, es un caso mediatico de interes general porque involucra el entorno de personajes publicos.
#16 Elanarkadeloshuevos
#13 Pero como dijo un Makinaria " yo elijo quien me roba y a mí no me roba un comunista"

Edito: aclaró que toda está peña parece que son de la misma absurda opinión.
#31 konde1313
#2 Ha sido él el que lo desveló, contándolo al revés, como estrategia porque sabía que le habían pillado. De violencia judicial nada. Aburre el victimismo de los verdugos.
0 K 10
#1 Murciegalo
"Ha empezado el pitote. No habrá prisioneros"
#11 Saboreabishop
#1 Y cuando ves la categoría de los que están al mando... qué asco www.meneame.net/story/origen-vox-renuncia-pactada-abascal-proposito-ci
#24 io1976
Es sorprendente la cantidad de hijos de jueces que son jueces, y lo fácil que llegan algunos mononeurónicos de derechas a ser abogados del Estado... y decían de los estibadores.
#22 rogerius
Un artículo magnífico.
#29 casicasi
#22 Interesante la última idea. Lo mismo se han pasado y prpvocan una reagrupación a la izquierda (sic), que lleva años siendo bastante 'estupenda'.
#30 rogerius
#29 Tal como he leído por ahí «…lo tienen todo… medios, judicatura, las fuerzas vivas esas: conferencia episcopal, dos o tres partidos políticos, asociaciones mil…» y ahí siguen, siete años clamando elecciones anticipadas, siete años de no ser presidentes porque no quieren. Por algo será. Que sigan para nueve.

Eso sí, cruzo los dedos.
#44 Popsandbangs
#22 si, si. Un adolescente pretencioso harto de calimocho no lo hubiese hecho mejor, solo igual
#28 Luiskelele
#_4 si, y esto del novio de Ayuso también.

No parece muy difícil de entender.
#45 nemeame
Vamos a sacar a pasear a Franco que ya hay ganas. Es como la pizza de la casa tarradellas, hoy toca..
#9 Pepepistolas
Casualidades de la vida coincidiendo en fechas ya lo dijo Paco : lo dejo todo , atado y bien atado.
#34 Fustigador_
Hmm...ojalá...pero no creo. Vienen años oscuros. No se ha unido la izquierda jamás, no lo van a hacer ahora. Además, considerar al PSOE izquierda es de ser muy ingenuo...no lo han sido jamás.
