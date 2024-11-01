edición general
La foto de la montaña de cráneos de bisonte que revela una infame historia de Estados Unidos

Dos hombres con trajes negros y sombreros posan sobre un elevado montículo de cráneos de bisonte desafiando la gravedad. Esta imagen del siglo XIX resulta inquietante: miles y miles de cráneos apilados en filas ordenadas, elevándose hacia el cielo. Pero debajo de la macabra primera impresión, la foto esconde un secreto. Estos cráneos no son solo el producto de la caza excesiva en EE. UU., y esos hombres tampoco son cazadores. Los cráneos, dicen los expertos, son la evidencia de una campaña organizada y cuidadosamente calculada para erradicar

Cosas de yankis de toda la vida y luego los malos fueron los españoles y su conquista
#2 Los españoles fueron lo menos malo que le pasó a América, venido del exterior.
Igual que erradicaron y casi exterminaron a los habitantes se América del Norte.

Por eso son tan benévolos y comprensivos con los genocidas israelíes.
