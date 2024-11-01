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La Fiscalía pide 447 años de cárcel para el paparazzi Gustavo González por el espionaje masivo a famosos para 'Sálvame'

La Fiscalía pide 447 años de cárcel para el paparazzi Gustavo González por el espionaje masivo a famosos para 'Sálvame'

La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un demoledor escrito de acusación contra una red de espionaje que operó durante casi una década, filtrando datos reservados de archivos policiales para nutrir de contenido al desaparecido Sálvame (Telecinco), en lo que denominó la Operación Luna, pero se conoce popularmente como 'caso Sálvame'. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, detalla una continuada colaboración entre funcionarios de la Policía Nacional, accedían de forma ilícita a bases de datos restringidas, y el Paparazzi y...

| etiquetas: espionaje , sálvame , famosos , cárcel , gustavo gonzález
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8 comentarios
10 2 0 K 135 actualidad
Supercinexin #6 Supercinexin *
Si hubieran hecho exactamente lo mismo, pero trabajando para el PP y en vez de famosillos del mundo rosa las víctimas fueran políticos de la Izquierda, se habrían ido de rositas.

Como Villarejo.
4 K 73
Bretenaldo #8 Bretenaldo
#6 Villarejo no se ha ido de rositas.
0 K 6
loborojo #4 loborojo
Policias corruptos que pueden estar años gestionando sus negocios sin problema ninguno
2 K 33
pepel #7 pepel
¿Y para Vito Quiles cuantos?
0 K 17
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Espero que cumpla el máximo posible.
0 K 14
#3 txepel
#1 Cuando te condenan varias veces por el mismo delito el máximo efectivo que puedes cumplir es el triple de la condena individual más alta.
1 K 25
Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
#1 #3 La suma de los años de cárcel solicitados por la Fiscalía es astronómica debido a la acumulación de delitos individuales por cada víctima afectada, aunque en la práctica se aplicaría el límite del art. 76 del Código Penal, que establece un máximo de tres veces de la pena más grave de un delito continuado.

Así, a Gustavo González se le imputan 127 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro que suman 447 años de prisión, aunque, de ser condenado, la pena máxima sería de 15 años.
3 K 48
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Poco me parece, y que no haya más ponzoñosos infraseres encausados por el envenamiento social que eran esos "programas", a ver si asientan una tendencia de una vez, el periodismo en este país es un problema más serio incluso que la infecta casta política
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menéame