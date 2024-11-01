La Fiscalía pide 447 años de cárcel para el paparazzi Gustavo González por el espionaje masivo a famosos para 'Sálvame'

La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un demoledor escrito de acusación contra una red de espionaje que operó durante casi una década, filtrando datos reservados de archivos policiales para nutrir de contenido al desaparecido Sálvame (Telecinco), en lo que denominó la Operación Luna, pero se conoce popularmente como 'caso Sálvame'. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, detalla una continuada colaboración entre funcionarios de la Policía Nacional, accedían de forma ilícita a bases de datos restringidas, y el Paparazzi y...