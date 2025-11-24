·
14
meneos
49
clics
El filósofo Noam Chomsky también aparece en los 'papeles de Epstein', donde afirma que mantener "contactos regulares" con él fue "una experiencia sumamente valiosa"
El pensador, de 96 años, aparece decenas de veces en los 23.000 nuevos archivos divulgados sobre el depredador sexual y parece reconocer haber recibido 270.000 dólares de una cuenta vinculada a Epstein
|
etiquetas
:
chomsky
,
epstein
,
papeles
13
1
1
K
249
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
1
K
249
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Torrezzno
Chomsky es un pensador genial pero el tiempo que pasó viviendo en los kibutz israelis yo creo que fue clave
0
K
20
#1
joffer
www.youtube.com/watch?v=qIb96A1YXbM
0
K
11
#2
frg
¿Ahora le van a cargar las culpas a un muerto? Y no a un muerto cualquiera.
0
K
11
#6
Xenófanes
#2
Sigue vivo si te refieres a Chomsky. Eso sí, con 96 tacos.
2
K
29
#9
Aluflipas
#2
Creo que te confundes con Stephen Hawking que también le relacionaron con el monstruo.
CC
#6
#8
1
K
19
#8
Borgiano
#2
Se te ve informado.
1
K
27
#4
Luiskelele
El que quiera echar un ojo...
journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=092314e384a5861
0
K
11
#7
Torrezzno
#4
Este me flipa: "Chomsky me llama con Lula, desde prision. Que mundo"
Lo dice un pavo con una isla secreta para illuminatis
0
K
20
#3
lordban
*
Un judío más relacionado con el agente Epstein del mossad. Sorpresa. El giro de opinion pública que va a hacer la población americana sobre los judíos será para los libros de historia.
2
K
-11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
