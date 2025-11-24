edición general
El filósofo Noam Chomsky también aparece en los 'papeles de Epstein', donde afirma que mantener "contactos regulares" con él fue "una experiencia sumamente valiosa"

El pensador, de 96 años, aparece decenas de veces en los 23.000 nuevos archivos divulgados sobre el depredador sexual y parece reconocer haber recibido 270.000 dólares de una cuenta vinculada a Epstein

Torrezzno #5 Torrezzno
Chomsky es un pensador genial pero el tiempo que pasó viviendo en los kibutz israelis yo creo que fue clave
frg #2 frg
¿Ahora le van a cargar las culpas a un muerto? Y no a un muerto cualquiera.
Xenófanes #6 Xenófanes
#2 Sigue vivo si te refieres a Chomsky. Eso sí, con 96 tacos. :-D
Aluflipas #9 Aluflipas
#2 Creo que te confundes con Stephen Hawking que también le relacionaron con el monstruo.

CC #6 #8
#8 Borgiano
#2 Se te ve informado.
Torrezzno #7 Torrezzno
#4 Este me flipa: "Chomsky me llama con Lula, desde prision. Que mundo"
Lo dice un pavo con una isla secreta para illuminatis  media
#3 lordban *
Un judío más relacionado con el agente Epstein del mossad. Sorpresa. El giro de opinion pública que va a hacer la población americana sobre los judíos será para los libros de historia.
