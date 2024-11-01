edición general
Fernando Hernández, historiador especializado en la Guerra Civil: 'Franquismo es igual a crueldad más mediocridad, multiplicado por corrupción'

Los últimos datos del barómetro del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) son alarmantes: el 19% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno. En un rápido vistazo por las redes sociales se puede ver cómo los mensajes del estilo "con Franco se vivía mejor" escritos por cuentas con avatares y nombres falsos se ha multiplicado en los últimos años.

Pedro Vera es un crack. Es igual de rancio que sus ranciofacts, toda la vida haciendo los mismos chistes. Sigue la tradición que Jan con Super Lopez o Ibañez. Humor que no pasa de moda.
Como el Regimen 78, que sigue gobernando España: crueldad contra la población y las victimas, mediocridad en cuanto los politicos son lso más zoquetes o vagos de la clase; y corrupción: MOntoro, Koldo, Ayuso, Cerdan,... seguimos igual porque el sistema es el mismo. Qu no se celebrara un juicio Nürenberg contra el franquismo lo estamos pagando muy muy caro
Añádele el fomento de la ignorancia como ingrediente fundamental de su receta y ya tienes la fórmula para que una mafia que se hace pasar por partido político pueda gobernar en España.
No sé por qué me ha venido a la cabeza la palabra "Trumpismo", nuestro futuro más cercano, si nadie lo remedia. :roll:

'Trumpismo es igual a crueldad más mediocridad, multiplicado por corrupción'

