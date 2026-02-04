Felipe González, agasajado por Israel para celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas con España  

"Como primer evento para marcar el 40º aniversario de relaciones diplomáticas entre España e Israel, recibimos al presidente Felipe González, quien compartió su visión sobre la evolución de las relaciones bilaterales", señala la embajada israelí en un escueto mensaje
| etiquetas: felipe gonzalez , sionismo
nazismosionismo
Y no, salvo que tenga algún problema cognitivo dada su edad, no le pinta a González apoyar el sionismo éste genocida que hemos podido constatar.
#2 No es que esté cayendo. Es que siempre estuvo ahí y algunos se dan cuenta ahora...
La cuestión es seguirleyendo
Cc: #8
Y en cambio Zapatero ha demostrado ser un señor, un intelectual, buena persona y con sentido de Estado. Yo creo que, hasta la fecha, el mejor presidente que hemos tenido en España después de la dictadura.
www.youtube.com/watch?v=G73roxhgv18
Se supera.
Menudo tiparraco es este vende patrias.