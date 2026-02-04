edición general
Felipe González, agasajado por Israel para celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas con España

"Como primer evento para marcar el 40º aniversario de relaciones diplomáticas entre España e Israel, recibimos al presidente Felipe González, quien compartió su visión sobre la evolución de las relaciones bilaterales", señala la embajada israelí en un escueto mensaje

Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
No le falta de na para dar asco!
jm22381 #17 jm22381
#13 #16 El tipo lo celebro por su cuenta y luego con Israel? :roll: Pues sí que es fan del nazismo sionismo
Spirito #18 Spirito *
#17 Yo creo que González ya está senil o algo de eso... y es comprensible.

Y no, salvo que tenga algún problema cognitivo dada su edad, no le pinta a González apoyar el sionismo éste genocida que hemos podido constatar.
#4 Suleiman
Se lleva bien con los que son como el.
Spirito #2 Spirito
¡Qué bajo está cayendo Felipe González! ¡Por favor!
jm22381 #8 jm22381 *
#0 Dupe de ti mismo? www.meneame.net/story/felipe-gonzalez-celebro-40-aniversario-relacione
#2 No es que esté cayendo. Es que siempre estuvo ahí y algunos se dan cuenta ahora...
Kantinero #13 Kantinero
#8 Dupe de ti mismo xD xD xD xD xD xD xD xD

La cuestión es seguirleyendo
Spirito #16 Spirito
#13 Zasca en todo el morrito ese que tiene. Hasta aquí ha llegado la onda expansiva. xD xD xD

Cc: #8 :troll:
Tkachenko #10 Tkachenko
#2 este ha sido un gusano toda la vida (además de estar a sueldo de la CIA)
Spirito #15 Spirito *
#10 Felipe González desde luego a mí me ha decepcionado. No es lo que se espera de un expresidente.

Y en cambio Zapatero ha demostrado ser un señor, un intelectual, buena persona y con sentido de Estado. Yo creo que, hasta la fecha, el mejor presidente que hemos tenido en España después de la dictadura.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Crítico con la política exterior española en Venezuela, no es la primera vez que González se muestra cercano a los postulados israelíes. El pasado septiembre González se mostró contrario al reconocimiento del Estado palestino
txutxo #7 txutxo
Vaya deriva la de este sujeto ! Del traje de pana, a la camisa azul. Menudo sinvergüenza el señor X.
WcPC #6 WcPC
Cuando no pensabas que un señoro te podía dar mas asco...
Se supera.
Menudo tiparraco es este vende patrias.
#9 luckyy
Solo le falta aparecer en los papeles de Epstein para cuadrar el círculo
millanin #14 millanin
Por dinero baila el perro.
#3 bizcobollo
Por lo que sea
#11 Usuario22
Que no se preocupe Isidoro, que la historia lo recordara como el traidor que ha sido y sigue siendo.
