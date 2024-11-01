edición general
Felipe González celebró el 40 aniversario de las relaciones con Israel que el Gobierno ha ignorado

... ha sido un coloquio con Felipe González, que dirigió el periodista José Antonio Zarzalejos...

| etiquetas: felipe gonzalez , sionismo
YSiguesLeyendo
ahí tenéis la solidez facial del vendeobreros más hijo de puta de la historia de Españita!
Zamarro
#2 Señor X, Maestro de la Cal Viva.
laruladelnorte
El señor x ya no puede dar más repugnancia.
Urasandi
#4 Sujetale la cazadora de .epana...
laruladelnorte
#9 Hace mucho que dejó la pana por los buenos trajes,además,la pana se lleva mal con el agua salada y él es mucho de yates.
Urasandi
#11 y de consejos de administración, y de ir dando lecciones de democracia,...
YSiguesLeyendo
... Al acto, en el que actuó como anfitriona la encargada de Negocios israelí, Dana Erlich, también asistió el presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular...
pepel
No sé donde está Isidoro para leerle la cartilla.
Nasser
Y no es el único "socialisto" que hay en el PSOE, algunos de los "barones" también son "socialistos" por eso ese escoramiento a la derecha del que fuera el gran partido de la izquierda. Mis mejores deseos para que el PSOE se libre de esa gentuza.
Mauro_Nacho
Un manipulador, un vendido, un patriota de hojalata, una vergüenza de persona. Pero Felipe aún se cree que es el gran estadista. No hay más que ver como la derecha lo defiende. Felipe es la izquierda que quiere el PP, lo malo que no es el único como el en el PSOE, hay muchos que siguen sus pasos.
Cehona
Sigo sin entender como todavía sigue en el Partido.
¿Se puede pedir que lo expulsen dentro del Partido?
Si.:
www.elplural.com/politica/espana/documento-pide-expedientar-felipe-gon
sotillo
HP vende patrias
pitercio
Cuando descubrió las comisiones del tráfico de armas vio un futuro lleno de opulencia, por mucho que Aznar le dijera que se fuese para pillar él, era imposible, el lucro es un incentivo insuperable.
ElenaCoures1
Me quedo con Zapatero y sus lametazos a la mierda de dictaduras del mundo
¿Donde va a parar? Mucho mejor Zapatero sin duda
Pertinax
#6 Ese tontoalastrés tampoco hace bueno a este sinvergüenza.
Cometeunzullo
Y así es como pasará a la historia.
XtrMnIO
Cuando la colonia de Israel entrabla relaciones con alguien que no sea de su religión, siempre es para que ellos ganen y el otro pierda.
pirat
Le parecerán pocos los setentamil genocidados
mariopg
estos hijos de puta están donde más dinero haya
