Feijóo se suma a Vox en sus críticas al rey por sus palabras sobre la conquista de América: "Es un disparate"

El líder de la oposición considera un “disparate” estas palabra de conciliación emitidas por Felipe VI porque considera que no se debe realizar “un examen” en la actualidad “de las cosas que ocurrieron en el siglo XV". El argumento es el mismo cuando se intenta resarcir la memoria de los miles de represaliados por Franco hace escasas décadas, lo que evidencia el cariz nacionalista de las declaraciones, lejos de cualquier preocupación histórica o académica, más en un momento de pugna electoral con Vox.