Feijóo, sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados""

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que el futuro de Venezuela debe pasar por un gobierno de Edmundo González y de María Corina, y ha evitado condenar frontalmente los bombardeos estadounidenses sobre el país y el secuestro de Nicolás Maduro. “Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente electo”, ha compartido en redes sociales. “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados”, ha continuado.