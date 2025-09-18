Feijóo, sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados""

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que el futuro de Venezuela debe pasar por un gobierno de Edmundo González y de María Corina, y ha evitado condenar frontalmente los bombardeos estadounidenses sobre el país y el secuestro de Nicolás Maduro. “Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente electo”, ha compartido en redes sociales. “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados”, ha continuado.
"El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas."
¿qué coño significa?
Yo tampoco.
títeresimpulsados democráticamente por USA.
Por eso es que todo esto es una puta barbaridad. No sé busca democratizar Venezuela, solo se busca poner a un muñeco que puedan controlar.
Supongo que también celebrará cuando seamos nosotros los atacados con razón bajo esta dictadura ilegítima que sufrimos
Igual habría que preguntarle directamente ese supuesto...
Por lo que sea esa no les interesa quitarla o mencionarla siquiera.
Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo
