Feijóo, sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados""

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que el futuro de Venezuela debe pasar por un gobierno de Edmundo González y de María Corina, y ha evitado condenar frontalmente los bombardeos estadounidenses sobre el país y el secuestro de Nicolás Maduro. “Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente electo”, ha compartido en redes sociales. “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados”, ha continuado.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Denunció el Genocidio de Gaza? Es por poner en perspectiva
oceanon3d #4 oceanon3d
#2 Feijoo nadando entre aguas peligrosas (la opinión publica española puede no favorecerle) sin mojarse ... el estadista gallego equidistante.
#14 tropezon *
#4 A mi lo que me ha creado dudas es este párrafo:

"El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas."

¿qué coño significa?
GanaderiaCuantica #22 GanaderiaCuantica
#14 malabares para meter el nombre de Sánchez por ahí. Es lo único que ese partido sabe hacer ahora mismo. Es que es patético, da vergüenza oírlo hablar…
tdgwho #10 tdgwho
#2 Y los que hablan de ataque, dijeron algo con el de rusia a ucrania? Por dejar claro que esto da de según como va el péndulo
#19 diablos_maiq *
#2 Y cada poco defiende que se haga una intervención similar en Arabia Saudí. ¿Nunca se lo has oído?

Yo tampoco.
carakola #11 carakola
¿Y no era mentira como con lo de la DANA?
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
a ver, Frijolito, cómo te lo explico: has aplaudido con las orejas a una que apoya la intervención militar extranjera para devolver la "paz" a su país. ahora no puedes decir que NO apoyas lo que acaba de pasar en VZL... que tú no tengas memoria ni vergüenza no significa que quienes te tenemos que escuchar tampoco la tengamos. en resumen: tienes a M. C. muy enfadada por esta gran tibieza a la hora de aplaudir lo que acaba de pasar en VZL y a una tal I.D.A. ya ni te cuento de cómo la tienes, frita!
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Perro no come perro
manuelpepito #5 manuelpepito
#3 Es puto lameculos de los yanquis.
#7 unomas23
Es un desgraciao.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones *
El futuro de Venezuela debería pasar por unas elecciones democráticas limpias y justas y ya si las ganan María Corina y Edmundo que gobiernen, pero primero de todo nuevas elecciones sin presiones internacionales, ni trampas y con actas.
Chinchorro #8 Chinchorro *
#6 Si claro, como se ha hecho en todos los países sudamericanos con gobiernos títeres impulsados democráticamente por USA.

:troll:
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#8 Ya, ya...
Por eso es que todo esto es una puta barbaridad. No sé busca democratizar Venezuela, solo se busca poner a un muñeco que puedan controlar.
Febrero2034 #12 Febrero2034
#6 esas elecciones fueron ya ( varias veces además) y no respetaron el resultado
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
#12 Por eso mismo hay que hacer unas limpias, limpias de verdad, respetar su resultado y que empiece la fiesta de la democracia de Venezuela.
Febrero2034 #18 Febrero2034 *
#17 ojalá ocurra eso y puedan volver a su país los millones de venezolanos que tuvieron que huir
#20 Vindicta
#17 Garantizando también que los millones de venezolanos en la diáspora puedan votar.
SeñorPresunciones #23 SeñorPresunciones
#20 Eso es, que se haga todo correctamente, sin rastro de duda.
#21 pirat *
No esperaba menos
Supongo que también celebrará cuando seamos nosotros los atacados con razón bajo esta dictadura ilegítima que sufrimos
Igual habría que preguntarle directamente ese supuesto...
Dene #24 Dene
Feijoo defiende todo menos el derecho internacional
meroespectador #25 meroespectador
Vamos a ver, es más sencillo que todo esto, hay que preguntarse el quien, como, donde, pero también el porqué. Los EEUU están agarrando petróleo de cara a un futuro conflicto con China.
Andreham #13 Andreham
Bueno, espero que ahora se pongan las pilas y vayan contra la dictadura de Corea del Norte, por ejemplo.

Por lo que sea esa no les interesa quitarla o mencionarla siquiera.
desastrecolosal #15 desastrecolosal *
"Seguimos con atención la situación en Venezuela.

Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo
@EdmundoGU
y de
@MariaCorinaYA
.

Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de…   » ver todo el comentario
