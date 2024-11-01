Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos en lugar de uno de objetores

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este lunes por sustituir el registro de profesionales objetores al aborto que establece la reforma de la ley de 2023, impulsada por Irene Montero, por una lista de médicos que sí estén dispuestos a llevar a cabo estas intervenciones. Así lo hará, ha dicho, si llega a la presidencia del Gobierno.
| etiquetas: propuesta , anticonstitucional
Hagamos un registro público de objetores en la pública pero que luego dejan de serlo en la privada.
Feijóo como siempre con sus ocurrencias.
Si no cumples la ley, no debes figurar en el sistema de salud.
Burrurcio. No hay más ahí dentro.