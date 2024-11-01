edición general
Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos en lugar de uno de objetores

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este lunes por sustituir el registro de profesionales objetores al aborto que establece la reforma de la ley de 2023, impulsada por Irene Montero, por una lista de médicos que sí estén dispuestos a llevar a cabo estas intervenciones. Así lo hará, ha dicho, si llega a la presidencia del Gobierno.

ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos *
Me parece tan bien como despedir de la ginecología del servicio de salud público a los que no estén en esa lista, así tienen tiempo de cursar otras especialidades que no entren en conflicto con su pensamiento mágico.
Bolgo #4 Bolgo
#1 lo que propone este pájaro no es constitucional
johel #5 johel *
#4 Le da igual que no lo sea  media
Bolgo #10 Bolgo
#5 menudo lío en el que se mete Moñeco para estar al día con la frutera asesina
dark_soul #11 dark_soul
#5 yo lo mantendría al nivel de "mentir no es liberta de expresión". Por qué todo el mundo miente. Pero mentir para crear un relato... Es otra cosa
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
Yo voy más allá:

Hagamos un registro público de objetores en la pública pero que luego dejan de serlo en la privada.
Ovlak #9 Ovlak
#7 Ese es el quid de la cuestión. Que si mañana empiezan a empastar muelas en la pública igual nos salen objetores del composite.
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
El aborto es un derecho. Quien tiene que figurar en una lista es quien no quiere cumplir la ley, no quien la cumple.
HAL9K #14 HAL9K
#12 Si hay una lista con los que sí cumplen la ley, de facto hay una lista con los que no la cumplen y viceversa.
Feijóo como siempre con sus ocurrencias.
tdgwho #16 tdgwho
#12 Realmente ni uno ni otro.

Si no cumples la ley, no debes figurar en el sistema de salud.
#6 JandePorer
Claro que sí. Y les pones a todos un pin de una percha.
Torrezzno #13 Torrezzno
Y porque no las dos cosas?. Como les gustan las listas a los burócratas.
JackNorte #8 JackNorte
Llega tarde y ni lo sabe.
pitercio #15 pitercio
Hay que ver lo que le gustan las listas para lo gilipollas que es. Será para ver si se le pega algo
#17 Leon_Bocanegra
#2 relacionadas? Son lo mismo.
1 K 21
#17 son líneas editoriales totalmente antagónicas :-D :troll:
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Que haga otro de los que se la agarran con la mano.
Burrurcio. No hay más ahí dentro.
