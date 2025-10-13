edición general
11 meneos
12 clics
Feijóo propone un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores de conciencia

Feijóo propone un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores de conciencia

Mientras el Gobierno ultima la reforma constitucional para blindar la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Núñez Feijóo sigue dando bandazos sobre el tema. Este lunes, el líder del PP ha propuesto un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores. La obligatoriedad de crear este registro está incluido en la ley del aborto y la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negó a desarrollarlo en su región. “A una mujer qué le interesa [...]"

| etiquetas: feijoo , médicos , aborto
9 2 0 K 122 actualidad
18 comentarios
9 2 0 K 122 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 IsraelEstadoGenocida
Lista de medicos que quieren hacer su trabajo...
9 K 116
arturios #4 arturios
#1 Lista de médicos no afectos al régimen (y luego nos quejamos de Trump o de Putin).
1 K 18
#5 Cntrl
#1 salvar vidas?
0 K 6
Abdo_Collo #12 Abdo_Collo
#5 Los no natos son vuestra obsesión, ya luego que les den...
2 K 43
#17 Cntrl
#12 hay quien prefiere salvar vidas a matar con abortos y eutanasias
0 K 6
Abdo_Collo #18 Abdo_Collo
#17 ¿Supermán?
0 K 7
#10 Barriales
#1 para "marcarlos" y hacerle la vida imposible.
0 K 8
angeloso #7 angeloso
Mucho más fácil: El que cobrando de la pública no quiera realizar alguna de las funciones que tenga asignadas se va a la puta calle.
4 K 69
Dene #8 Dene *
La lista de médicos que quieren hacer su trabajo ya existe, se llama "Nómina"... otra cosa es que tenga más gente de la que debería.
Quien no quiera, fuera de esa lista.
4 K 66
camvalf #11 camvalf
Sencillo, ¿Está dentro de la cartera de servicios del INSALUD? Si, entonces todo medico que trabaje para el, tiene que hacerlo. ¿Tienes problemas morales y/o religiosos? Deja la plaza y busca curro en un hospital más acorde con esos principios.
2 K 43
#14 TimOtheo
Y digo yo ¿El famoso art. 155 de la CE no era para las comunidades que se negaban a cumplir las leyes estatales? ¿O se aplica solo a Cataluña?
1 K 26
fareway #2 fareway
Feijóo.... te están haciendo un Casado por toda la escuadra...
1 K 24
TipejoGuti #9 TipejoGuti
¿Por qué nadie propone un listado de familiares y afines que trabajen con o en la Administración Pública? :roll:
1 K 17
makinavaja #3 makinavaja
Lo de cumplir lo que dicen las leyes no va con esta gente... son "especiales".... :-D :-D
1 K 15
alfre2 #13 alfre2
Listado de médicos que cumplan la ley
0 K 12
#6 Galton
Y obligar a que lleven una "Esvástica Roja" en la bata...
0 K 9
freeuser1618 #16 freeuser1618
como los nazis con listas de los que querían exterminar, lo siguiente son despidos de esos médicos cuando gobiernen
0 K 9
oceanon3d #15 oceanon3d
Llevar la contraria al gobierno para intentar no ir contra Ayuso que lo esta esperando con el puñal en la mano. ¿2+2 no son cuatro siempre?.
0 K 8

menéame