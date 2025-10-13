Feijóo propone un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores de conciencia

Mientras el Gobierno ultima la reforma constitucional para blindar la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Núñez Feijóo sigue dando bandazos sobre el tema. Este lunes, el líder del PP ha propuesto un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores. La obligatoriedad de crear este registro está incluido en la ley del aborto y la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negó a desarrollarlo en su región. “A una mujer qué le interesa [...]"