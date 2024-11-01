Feijóo al límite: el giro hacia la ultraderecha del PP no logra absorber a Vox y desangra su flanco moderado

Lo que sobre el papel parecía una operación matemática sencilla, ha terminado convirtiéndose en un laberinto estratégico para el Partido Popular. Entre 2023 y 2026, el PP decidió endurecer su discurso bajo una hipótesis clara: mimetizarse con el marco ideológico de Vox para recuperar al electorado fugado. Sin embargo, el balance arroja conclusiones demoledoras: el PP registra un descenso sostenido en la intención de voto, mientras que la formación de Abascal no solo resiste, sino que experimenta un crecimiento estructural.
Si VOX es hoy lo que era el PP de Aznar, siempre han cojeado de la misma pierna, otra cosa es que ahora se haya convertido en el PSOE conservador
Lo único que tienen que negociar es el reparto de comisiones.
Entradilla honesta: El Partido Popular implementó una estrategia de endurecimiento discursivo entre 2023 y 2026 para atraer votantes de Vox, según el análisis de flujos electorales tras el XXI Congreso Nacional. Los datos indican un descenso en la intención de voto del PP y una fuga de votantes moderados. Esta polarización ha fortalecido al PSOE al cohesionar el
Apoyaron siniestramente el acoso y derribo de Podemos con el silencio cómplice del PSOE que se frotaba las manos sin caer en la cuenta de que tenían a VOX como verdadero adversario.
Ahora una vez liquidada la natural competencia del PSOE no les queda otra que sucumbir o pactar, de cualquier forma el ridículo está asegurado.
Si no fuera por la estupidez manifiesta de sus votantes la debacle sería peor.