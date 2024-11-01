Feijóo al límite: el giro hacia la ultraderecha del PP no logra absorber a Vox y desangra su flanco moderado

Lo que sobre el papel parecía una operación matemática sencilla, ha terminado convirtiéndose en un laberinto estratégico para el Partido Popular. Entre 2023 y 2026, el PP decidió endurecer su discurso bajo una hipótesis clara: mimetizarse con el marco ideológico de Vox para recuperar al electorado fugado. Sin embargo, el balance arroja conclusiones demoledoras: el PP registra un descenso sostenido en la intención de voto, mientras que la formación de Abascal no solo resiste, sino que experimenta un crecimiento estructural.