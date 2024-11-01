edición general
Feijóo al límite: el giro hacia la ultraderecha del PP no logra absorber a Vox y desangra su flanco moderado

Lo que sobre el papel parecía una operación matemática sencilla, ha terminado convirtiéndose en un laberinto estratégico para el Partido Popular. Entre 2023 y 2026, el PP decidió endurecer su discurso bajo una hipótesis clara: mimetizarse con el marco ideológico de Vox para recuperar al electorado fugado. Sin embargo, el balance arroja conclusiones demoledoras: el PP registra un descenso sostenido en la intención de voto, mientras que la formación de Abascal no solo resiste, sino que experimenta un crecimiento estructural.

#3 vGeeSiz
Que giro a la ultraderecha? xD

Si VOX es hoy lo que era el PP de Aznar, siempre han cojeado de la misma pierna, otra cosa es que ahora se haya convertido en el PSOE conservador
2 K 25
oceanon3d #4 oceanon3d
#3 Bulo trasnochado ... sin mas.
0 K 8
Ludovicio #6 Ludovicio
#2 #3 De verdad me sorprende que alguien crea que el PP va a perder un voto por pactar o acercarse a Vox.
1 K 23
#11 VFR
#6 algún voto hacia vox se le irá
1 K 23
#1 surco
Joder, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Lo del colega del narco es sencillo. Si gobierna las próximas elecciones mete en cintura a Ayuso, si no, Ayuso se lo carga a él. La clave? Si va a formar gobierno y a qué precio
1 K 20
Ludovicio #5 Ludovicio
#1 Lo de "a qué precio" aquí es literal.
Lo único que tienen que negociar es el reparto de comisiones.
1 K 23
#7 surco
#5 Si, básicamente el resto es secundario
3 K 42
Dene #9 Dene
#1 Feijoo no va a llegar a las próximas elecciones ... salvo que MAR y Aznar decidan que su minion todavía no está listo
0 K 11
#2 angar300
¿Qué flanco moderado? Seamos serios, el PP no tiene flanco moderado. Sólo tiene un principio: mentir y manipular todo lo que haga falta para conseguir el poder, sea como sea. Ni mas ni menos, y eso es lo que ha hecho siempre, siempre.
2 K 18
Laro__ #13 Laro__
Titular honesto: Análisis de la evolución del voto del Partido Popular entre 2023 y 2026 tras un cambio estratégico de discurso.

Entradilla honesta: El Partido Popular implementó una estrategia de endurecimiento discursivo entre 2023 y 2026 para atraer votantes de Vox, según el análisis de flujos electorales tras el XXI Congreso Nacional. Los datos indican un descenso en la intención de voto del PP y una fuga de votantes moderados. Esta polarización ha fortalecido al PSOE al cohesionar el

0 K 10
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
No "cuentan" contigo :troll:
0 K 8
#8 Tecar
El olfato político del PP está atrofiado debido a la impronta dictatorial de la que es heredero.
Apoyaron siniestramente el acoso y derribo de Podemos con el silencio cómplice del PSOE que se frotaba las manos sin caer en la cuenta de que tenían a VOX como verdadero adversario.
Ahora una vez liquidada la natural competencia del PSOE no les queda otra que sucumbir o pactar, de cualquier forma el ridículo está asegurado.
Si no fuera por la estupidez manifiesta de sus votantes la debacle sería peor.
0 K 7
#12 trasparente
Pues según el sondeo que publica hoy La sinRazon, el PP apenas sube, y Vox se dispara a mas de 60. Entre los dos suman más de 200. Pero bueno, antes de las últimas generales los sondeos de esta gente daban casi mayoría absoluta al PP, y se quedaron a 40 diputados.
0 K 7

