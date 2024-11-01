Feijóo irrumpe en la precampaña extremeña y pide votar a Guardiola frente a la "pinza" PSOE-Vox: "Se presentan todos contra el PP"

La próxima cita electoral es el 21 de diciembre, en Extremadura, y la precampaña va calentando motores. Este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a la presidenta de la Junta y candidata popular, María Guardiola, y ha arremetido contra la "pinza" que forman PSOE y Vox, a los que acusa de presentarse "contra" el Partido Popular.