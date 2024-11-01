edición general
6 meneos
10 clics
Feijóo irrumpe en la precampaña extremeña y pide votar a Guardiola frente a la "pinza" PSOE-Vox: "Se presentan todos contra el PP"

Feijóo irrumpe en la precampaña extremeña y pide votar a Guardiola frente a la "pinza" PSOE-Vox: "Se presentan todos contra el PP"

La próxima cita electoral es el 21 de diciembre, en Extremadura, y la precampaña va calentando motores. Este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a la presidenta de la Junta y candidata popular, María Guardiola, y ha arremetido contra la "pinza" que forman PSOE y Vox, a los que acusa de presentarse "contra" el Partido Popular.

| etiquetas: feijoo , camàña extremadura , psoe , vox , elecciones , guardiola
5 1 0 K 72 actualidad
15 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
Mountains #1 Mountains
De verdad que no me puedo imaginar el nivel de estupidez de la gente que apoya a este personaje.
9 K 119
oceanon3d #2 oceanon3d
#1 Yo si.
3 K 47
JackNorte #5 JackNorte *
#1 Mirando los numeros medio pais mas o menos mi percepcion normal de lo mal que esta todo. una de cada dos personas con las que te cruzas.en ciertas comunidades, creo que es inevitable esl desastre y tiene que ser tan gordo que ni ellos mismos puedan justificarlo, eso si que me da miego , no es la estupidez o la incompetencia, sino las victimas que causan.
1 K 22
Mountains #7 Mountains
#5 Yo empiezo a pensar si no es mejor que la gente en España vuelva a sentir lo que es el fascismo.. que parece que ya no se acuerdan.

En este país, por desgracia la memoria es muy mala.

En la mayoría de sitios de Europa donde ha gobernado no ha repetido.
1 K 26
JackNorte #9 JackNorte
#7 No creo que seamos como los demas paises le pillamos el gusto a cosas muy raras., mira Velencia y Madrid. Extrapola y añade una siguiente pandemia global.
2 K 31
yoma #6 yoma
#1 Yo siempre digo que esa gente que vota esto, tienen que estar reencarnados ya que es imposible llegar a ese nivel de estupidez en una sola vida. xD xD
1 K 21
Supercinexin #14 Supercinexin
#1 Vente a la Cena de Navidad con mi familia xD
0 K 17
yoma #3 yoma
Pues que tome nota VOX y le devuelva la bofetada en los sitios donde gobierna PP gracias a ellos. :troll:
1 K 26
Deviance #10 Deviance
#3 Cuando el enemigo está metiendo la gamba, casi que mejor no interrumpirle......
2 K 38
yoma #11 yoma
#10 Lo que pasa es que algunas veces aunque metan la pata hasta les sale bien. La prueba más palpable es en Madrid con las meteduras de pata de Ayuso y mayoría absoluta. O las encuestas en Valencia que siguen dando mayoría a PP.
1 K 26
#12 laruladelnorte
Según Feijóo, Guardiola "no solamente representa un proyecto político, representa una forma de ser y una forma de estar en la vida", y ha agregado que "es así como se dignifica", cuando se "mira hacia los demás y no hacia uno mismo".

Que hostia a man aberta ten este verme do grelo. :wall:
1 K 19
sotillo #15 sotillo
#12 Me recuerda a tantos otros discursos del pp “ Matas, queremos un gobierno para España como el tuyo en Baleares” lo mismo con Zaplana y tantos otros
0 K 10
#8 Jarod_mc
A una puta embustera y traidora que dijo una cosa y que hizo lo contrario
1 K 16
XtrMnIO #13 XtrMnIO
No espera no, los votantes del Partido Pijo no pueden ser tan tontos como para creerse esto, no, no?
0 K 12
Andreham #4 Andreham
Y por qué, digo yo, me pregunto, alguien se "presentaría contra el PP".

Eso por otro lado indica que el PP es como el enemigo a batir y el objetivo no es gobernar, sólo evitar que gobierne el PP, porque son los más mejores y lo normal es que gobiernen.
0 K 8

menéame