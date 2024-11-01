Feijóo irrumpe en la precampaña extremeña y pide votar a Guardiola frente a la "pinza" PSOE-Vox: "Se presentan todos contra el PP"

La próxima cita electoral es el 21 de diciembre, en Extremadura, y la precampaña va calentando motores. Este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a la presidenta de la Junta y candidata popular, María Guardiola, y ha arremetido contra la "pinza" que forman PSOE y Vox, a los que acusa de presentarse "contra" el Partido Popular.
| etiquetas: feijoo , camàña extremadura , psoe , vox , elecciones , guardiola
En este país, por desgracia la memoria es muy mala.
En la mayoría de sitios de Europa donde ha gobernado no ha repetido.
Que hostia a man aberta ten este verme do grelo.
Eso por otro lado indica que el PP es como el enemigo a batir y el objetivo no es gobernar, sólo evitar que gobierne el PP, porque son los más mejores y lo normal es que gobiernen.