El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, ha indicado en un comunicado que ha enviado una carta al comité en la que solicitan que el magnate neoyorquino sea el ganador este año debido a "los esfuerzos puestos en marcha para garantizar la liberación de los rehenes". "En este preciso momento, el plan de Trump para lograr la liberación de los rehenes que quedan y poner fin a esta terrible guerra está sobre la mesa. Por primera vez en meses tenemos esperanzas de que esta pesadilla finalmente termine." - declaran.
Sin embargo, sí es cierto que lo que viven estas familias es también una pesadilla porque es una pesadilla no poder ver a un ser querido, ni comunicarse con él o ella y pensar que pueda estar sufriendo, aún sabiendo que pueda estar vivo.
La petición de esa asociación para mí es triste y los grandes sufridores de este conflicto (que es un genocidio) son los palestinos pero también lo de estas familias es una pesadilla.
"Está haciendo más por la paz en la región que la flotilla", dirá el típico subnormal.
Pero desde luego Trump está haciendo más por la paz en la región que la flotilla