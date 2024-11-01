edición general
Los familiares de los rehenes secuestrados en Gaza piden el Nobel de la Paz para Trump

Los familiares de los rehenes secuestrados en Gaza piden el Nobel de la Paz para Trump

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, ha indicado en un comunicado que ha enviado una carta al comité en la que solicitan que el magnate neoyorquino sea el ganador este año debido a "los esfuerzos puestos en marcha para garantizar la liberación de los rehenes". "En este preciso momento, el plan de Trump para lograr la liberación de los rehenes que quedan y poner fin a esta terrible guerra está sobre la mesa. Por primera vez en meses tenemos esperanzas de que esta pesadilla finalmente termine." - declaran.

Andreham #1 Andreham
Como familiares de rehenes yo entiendo su punto de vista, pero la "pesadilla" la están sufriendo los que han perdido a toda su familia y amigos para siempre; no ellos que al menos saben que están vivos.
#8 DenisseJoel
#1 No todos están vivos. Pero en todo caso, hay que entender que, además de ser familiares de rehenes, son personas a las que han lavado el cerebro para aceptar como normales cosas que obviamente no deberían serlo.
#13 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Muchos hemos perdido la empatía con los israelíes en general por las acciones de su gobierno y el apoyo de gran parte de su población además de por el legado histórico de racismo que ya tenían con los palestinos previamente.

Sin embargo, sí es cierto que lo que viven estas familias es también una pesadilla porque es una pesadilla no poder ver a un ser querido, ni comunicarse con él o ella y pensar que pueda estar sufriendo, aún sabiendo que pueda estar vivo.

La petición de esa asociación para mí es triste y los grandes sufridores de este conflicto (que es un genocidio) son los palestinos pero también lo de estas familias es una pesadilla.
rutas #9 rutas *
El Nobel de la Paz para un asesino en serie porque ha decidido asesinar un poco menos. Claro que sí.

"Está haciendo más por la paz en la región que la flotilla", dirá el típico subnormal.
Malinke #10 Malinke
Más lógico sería pedirlo para quienes protestaron contra Israel y su ocupación, el resto es oportunismo.
#5 luckyy
qué desgraciado que eres, por ser suave
#6 luckyy
Ya ves lo que les importa a estos HDP el genocidio gazati
silvano.jorge #3 silvano.jorge
A mí me tendrían que dar el premio Nobel de la paz por los esfuerzos que hago cada vez que voy al baño.
mono #7 mono
#3 Recuerda que las armas biológicas están prohibidas por el Tratado de Ginebra
#4 Alcalino
Y a los palestinos que les den
#11 sorecer
Y porqué no? Amenaza de arrasar y matar a una población entera. Bombardea Iran.. Yo creo que es mejor darle 3 o 4 seguidos. Que con la edad que tiene, tampoco está para mucho.
alcama #2 alcama
Yo creo que no lo merece, sobre todo por lo que está haciendo con la inmigracion en EEUU
Pero desde luego Trump está haciendo más por la paz en la región que la flotilla
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#2 sobre todo su yerno que tiene intereses inmobiliarios en la zona xD
JuanCarVen #14 JuanCarVen *
#12 #_2 No veo que deje de suministrar bombas, curiosa forma de paz.
