Los familiares de los rehenes secuestrados en Gaza piden el Nobel de la Paz para Trump

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, ha indicado en un comunicado que ha enviado una carta al comité en la que solicitan que el magnate neoyorquino sea el ganador este año debido a "los esfuerzos puestos en marcha para garantizar la liberación de los rehenes". "En este preciso momento, el plan de Trump para lograr la liberación de los rehenes que quedan y poner fin a esta terrible guerra está sobre la mesa. Por primera vez en meses tenemos esperanzas de que esta pesadilla finalmente termine." - declaran.