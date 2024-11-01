edición general
El exfotógrafo de Julio Iglesias, fulminante contra el cantante: "Me lo creo todo"

El profesional, que ha preferido mantener el anonimato, ha opinado sobre los testimonios de las denunciantes en una llamada telefónica con el programa: "Me lo creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas". Además, ha contextualizado su relación laboral con el vocalista. "Yo trabajé con Julio Iglesias en el año 82. La ultima vez que estuve con Julio fue en el 2000...

etiquetas: julio iglesias , denuncias
17 comentarios
Comentarios destacados:      
BastianBaltasarBux #5 BastianBaltasarBux
Culpar a la víctima es de miserables.
#5
yoma #6 yoma *
Si lees detenidamente lo que has escrito seguro que entiendes los negativos que te están cayendo.

Edit: Esto va para YSiguesLeyendo en #_3 que veo que me tiene ignorado como a #4 #5 y creo que a medio menéame.
#6
frg #9 frg
#5 También te tiene ignorado como a #6. Lleva lamiendo el ano de Julito, sospecho que junto con algunos amigos/clones, desde que apareció la noticia. Mejor ignorarlo.
#5
#11 Leon_Bocanegra *
#6 pero os lee. Seguro que os lee. A mí me tiene en el ignore y hoy me ha llegado este privado que demuestra que me lee cada vez que comento en sus noticias

Cc: #8  media
#8
yoma #17 yoma
#12 Como a medio menéame como ya indico en #6 y confirman varios en este mismo hilo.
#12
Veelicus #4 Veelicus
Tengo que ponerte un negativo porque lo analizas desde el sillon de tu casa y no desde la posicion de esas mujeres.
#4
#13 Rapela
Lo deberían lapidar...
#13
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Don "tengo bloqueado a medio menéame para que no me rebatan mis gilipolleces" hablando de dignidad, que huevazos.
#8
#10 Marisadoro *
Es un truhan....
#10
Kantinero #15 Kantinero
#10 Le gusta el vino
#10
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Tengo pocas dudas de que el colega es un abusador y un baboso, pero joder, que esperen a que salga el juicio.
#7
cocolisto #14 cocolisto
#7 Los que han condenado a Ábalos y toda su tropa e incluso a Maduro se rasgan las vestiduras con la presunción de inocencia y esperemos al juicio con el Catedrales.
#7
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#14 No seré yo.
#14
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Cuando se estaba haciendo la casa de Punta Cana, que coincidimos ahí, estuve trabajando un poquito con él también", ha detallado. En lo relativo a la ausencia de una denuncia formal en República Dominicana, el exfotógrafo ha atribuido dicha circunstancia a la supuesta influencia del cantante en el país caribeño, afirmando que las mujeres no habrían iniciado acciones legales allí porque el intérprete "tiene mucho poder" en ese territorio.
#1
#12 BurraPeideira_ *
Por eso hacer proposiciones sexuales a empleados es abuso sexual, porque existe un relación de poder que puede forzar a tomar decisiones que no quieren por miedo a las represalias.
Vas a culpar a una mujer que en una situación precaria la "fuerzan" a tener relaciones sexuales con su empleador, aunque no usen la fuerza física si no el propio poder que le da la relación laboral.
Y de todos modos a quién le importa que una joven no haya sido lo suficiente casta y pura para oponerse a tener relaciones sexuales con su jefe. ¿Crees que eso es lo importante aquí?
#0 Para #_3 Que me tienes bloqueado, te he debido insultar o algo.
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
¿Y quien no? Ha sido el máximo exponente de la vulgaridad y la caspa de vuestro país por algo.
#2
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
hay gente todavía más humilde que no se pone a lamerle el pito y el ano durante horas a nadie con el cuento del chupado de que así le duele menos la espalda... por más necesitadas que estén esas personas hay un límite que se llama dignidad, y por mucho poder que tenga Julito... vamos, digo yo, no? entre servicio doméstico y trabajo del sexo hay un fino hilo que hay que saber ver y no traspasar si no quieres
#3

