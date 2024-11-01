El exfotógrafo de Julio Iglesias, fulminante contra el cantante: "Me lo creo todo"

El profesional, que ha preferido mantener el anonimato, ha opinado sobre los testimonios de las denunciantes en una llamada telefónica con el programa: "Me lo creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas". Además, ha contextualizado su relación laboral con el vocalista. "Yo trabajé con Julio Iglesias en el año 82. La ultima vez que estuve con Julio fue en el 2000...
Vas a culpar a una mujer que en una situación precaria la "fuerzan" a tener relaciones sexuales con su empleador, aunque no usen la fuerza física si no el propio poder que le da la relación laboral.
Y de todos modos a quién le importa que una joven no haya sido lo suficiente casta y pura para oponerse a tener relaciones sexuales con su jefe. ¿Crees que eso es lo importante aquí?
