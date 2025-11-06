La ‘excusatio non petita’ de Juan del Val en ‘El hormiguero’

Hay un chiste maravilloso: “Señor juez, si amar es un delito, soy culpable en primer grado”. Y el juez responde “Cállese, que usted está aquí por conducir borracho”. Me ha venido a la cabeza durante la primera —y más larga— parte de la entrevista de Pablo Motos a Juan del Val. Juan del Val, ufano y coqueto, llega al plató y él y Motos se abrazan. Saluda al respetable. Se sientan. Motos, con cara de “mira la verdad que voy a soltar”, dice —atención— “Hablaremos de los escritores y las escritoras que no venden y te tienen envidia.
| etiquetas: l‘excusatio non petita’ , juan del val , ‘el hormiguero’ , motos
www.meneame.net/story/juan-val-asegura-hormiguero-no-ha-ganado-planeta
" En el momento en el que mira a cámara y dice “y las escritoras” me he dado por aludida debido a un artículo reciente. Teniendo en cuenta que Pablo Motos hizo que un subalterno me llamara un día festivo y me tuviera dos horas y media (como se lo cuento) al teléfono porque no le había gustado un artículo mío, no me extraña. Pablo Motos es como el Pirata Roberts: no hace prisioneros. Hace que un empleado mate con una turra inmisericorde"...
Cada vez está más claro que se ha elevado la pugna de intereses y el conflicto a lo psicológico con las redes sociales...
Nuevos tiempos...
Al final Juan del Val me va a caer bien.