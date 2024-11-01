edición general
7 meneos
15 clics
Juan del Val asegura en 'El Hormiguero' que no ha ganado el Planeta por su relación con Atresmedia: "Podría ir a TVE, pero no quiero"

Juan del Val asegura en 'El Hormiguero' que no ha ganado el Planeta por su relación con Atresmedia: "Podría ir a TVE, pero no quiero"  

Juan del Val ha sido el último invitado de esta semana en El Hormiguero. El colaborador del programa de Pablo Motos ha acudido de visita para presentar Vera, una historia de amor, con la que ha ganado el premio Planeta 2025.

| etiquetas: libros , narrativa , novela , planeta , premios , juan del val
6 1 1 K 90 cultura
15 comentarios
6 1 1 K 90 cultura
Comentarios destacados:      
Magog #3 Magog
Se ha marcado un Feijoo y encima se ha creído gracioso...
Joder que papanatas
7 K 89
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Eso me pasa a mí:
Podría ser ingeniero aeroespacial e irme a Marte, pero no quiero.
4 K 60
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
"Algunos dicen que te han dado el premio por salir en la tele", introdujo Pablo Motos el tema. "Esto a la gente no le interesa, pero igual a partir de ahora sí. Digamos que el 60% de las criticas tienen que ver porque yo trabajo en Atresmedia", comenzó del Val con su respuesta. "En Atresmedia no trabajas, trabajas en 7yacción", apuntó el presentador, palabras que su invitado secundó. "No te pongas gallito con eso que todavía no te han hecho ningún

…   » ver todo el comentario
2 K 53
#10 Kikoncito
#5 Joder que dialogo de más alto nivel
0 K 7
elTieso #1 elTieso
No gana el Cervantes porque no quiere.
3 K 46
jonolulu #13 jonolulu
No hay nada más peligroso que un imbécil autoconvencido
2 K 43
nopolar #8 nopolar
En general en la mayoría de las frases con la estructura:
(Premisa A) - (pero) - (Premisa B)
la premisa A es falsa :troll:
2 K 30
#9 ombresaco
#8 En general, las generalizaciones son inexactas ;)
0 K 10
TonyStark #4 TonyStark
otro que no es presidente del gobierno porque no quiere xD
1 K 24
antesdarle #7 antesdarle
Le entiendo, yo podría tener una cita con Scarlett Johansson pero no quiero.
1 K 23
vicus. #6 vicus.
Merecido premio, el Planeta de los tontos
0 K 18
autonomator #12 autonomator
Este se peina el ego con la raya en medio.
Menudo cenutrio
0 K 15
ipanies #11 ipanies
Cuanto gusta este tipo de cuñaos a nadie, oigan!!!
0 K 12
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Claro hombre.
0 K 12
duende #14 duende
Causalidades de la vida
www.youtube.com/watch?v=I5H4LOiAxvA
0 K 11

menéame