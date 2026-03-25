Al menos el 40 % de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia se encuentra paralizada tras los ataques con drones de Ucrania, un controvertido ataque contra un importante oleoducto y la incautación de petroleros, según cálculos de Reuters basados en datos del mercado. Esta paralización supone la interrupción más grave del suministro de petróleo en la historia moderna de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo.
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Pero al menos así se salvan vidas.
Supongo que dependerá del tiempo que queden paradas, en Qatar decían que tardarían entre 3 y 5 años en recuperar la capacidad de sus plantas de GNL.
Con la situación actual, que ataquen el mercado del petróleo le va a hacer una gracia a Europa que no veas. Y ahora mismo Ucrania depende del apoyo europeo. Así que ya veremos como termina esto...
A los iraníes se les mata.
Los ucranianos son nazis.
Y me escondo tras una multicuenta de febrero de 2026.
Con estos bueyes debemos arar.
-Los ucranianos no son nazis, por es usamos palabras distintas para refererirnos a los ucranianos en general y a los ukronazis en particular.
Por ejemplo:
-Ministro de Svoboda: Ukronazi
-Presidente legítimo de Ucrania, Victor Yanukovich: Ucraniano
Y no me escondo en ningún lugar, me tienes aquí, negro sobre blanco, para lo que quieras, con educación y buenas maneras.