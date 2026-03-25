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Exclusiva: al menos 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia parada, según cálculos de Reuters [ENG]

Al menos el 40 % de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia se encuentra paralizada tras los ataques con drones de Ucrania, un controvertido ataque contra un importante oleoducto y la incautación de petroleros, según cálculos de Reuters basados en datos del mercado. Esta paralización supone la interrupción más grave del suministro de petróleo en la historia moderna de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo.

| etiquetas: rusia , invasión , ucrania , petróleo
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16 comentarios
10 1 3 K 92 actualidad
Gry #2 Gry
Al final alcanzaremos los objetivos de reducción de CO2 por las malas...
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johel #8 johel *
#2 Ya me estoy imaginando a trump hablando con putin diciendole "se me ha ocurrido una idea genial para que puedas vender crudo a europa...¿me sujetas el cubata?" "A ver eurosiervos, el proximo lote de crudo de mis cargueros sin preguntas"
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#9 Onaj
#2 Quemando petroleo no... No precisamente.

Pero al menos así se salvan vidas.
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Gry #16 Gry
#9 #13 Habrá que hacer un estudio para ver si se emite más CO2 quemando refinerías o dejándolas funcionando.

Supongo que dependerá del tiempo que queden paradas, en Qatar decían que tardarían entre 3 y 5 años en recuperar la capacidad de sus plantas de GNL.
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#13 concentrado
#2 Mientras sigan pegándole fuego a las refinerías, no sé yo.
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suppiluliuma #1 suppiluliuma
El puerto de Ust-Luga, hoy.  media
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antesdarle #6 antesdarle
Los dos que han votado negativo, un enero 2026 y un noviembre 2025 :roll:
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TripleXXX #12 TripleXXX
#6 Y el comentario mas gilipollas de un junio de 2015.
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Lenari #5 Lenari
Creo que aquí Ucrania acaba de meter la pata hasta el fondo. Pero hasta el fondo fondo.

Con la situación actual, que ataquen el mercado del petróleo le va a hacer una gracia a Europa que no veas. Y ahora mismo Ucrania depende del apoyo europeo. Así que ya veremos como termina esto... :roll:
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Heni #4 Heni *
¿Qué puede salir mal hacer esto en este mismo momento?... ¿qué puede salir mal? :wall:
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#7 Onaj
Que un país que está invadiendo y asesinando a gente en otro país tenga problemas económicos para mantener el ataque es y siempre será, buena noticia.
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Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
La guerra es la mejor forma de reducir el CO2, es contra intuitivo.
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#3 Assoka
Se ve que Israel y EEUU pedían una demostración de la eficiencia ukronazi antes de comprarles lo que sea que les quieran comprar para intentar seguir matando iraníes.
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#11 Onaj
#3 Cómo criminalizar a las víctimas.

A los iraníes se les mata.
Los ucranianos son nazis.

Y me escondo tras una multicuenta de febrero de 2026.

Con estos bueyes debemos arar.
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#14 Assoka
-A los iraníes no se les mata, se les asesina.
-Los ucranianos no son nazis, por es usamos palabras distintas para refererirnos a los ucranianos en general y a los ukronazis en particular.

Por ejemplo:

-Ministro de Svoboda: Ukronazi
-Presidente legítimo de Ucrania, Victor Yanukovich: Ucraniano

Y no me escondo en ningún lugar, me tienes aquí, negro sobre blanco, para lo que quieras, con educación y buenas maneras.
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#15 pozz
Todo lo que sea joder a ese estercolero neonazi de Rusia, es buena noticia!
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menéame