Exclusiva: al menos 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia parada, según cálculos de Reuters [ENG]

Al menos el 40 % de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia se encuentra paralizada tras los ataques con drones de Ucrania, un controvertido ataque contra un importante oleoducto y la incautación de petroleros, según cálculos de Reuters basados en datos del mercado. Esta paralización supone la interrupción más grave del suministro de petróleo en la historia moderna de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo.