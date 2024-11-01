edición general
31 meneos
46 clics

Ex primer ministro noruego intenta suicidarse después de que su nombre apareciera en los archivos de Epstein

El ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland ha sido hospitalizado tras un intento de suicidio, mientras las autoridades del país llevan a cabo una amplia investigación sobre presunta corrupción grave relacionada con los documentos del caso Jeffrey Epstein. La investigación comenzó después de que archivos de las sagas del fallecido pedófilo estadounidense Epstein revelaran contactos y posibles beneficios de Jagland y sus familiares.

| etiquetas: tribunales , gobierno noruego , premios nobel , pederastia
26 5 0 K 365 actualidad
10 comentarios
26 5 0 K 365 actualidad
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
NO HAY HUEVOS AZNAR
7 K 102
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Aquí Aznar apareció y ya ni se habla de él. Luego que porqué los Noruegos cobran más.
6 K 78
Tontolculo #4 Tontolculo
#2 ya es mala suerte que fuera Aznar. Si llegan a ser el perro, ZP o el coletas, estarían todos los días dando la matraca en a3
17 K 182
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 Lo que importa es que este país tiene la especulación que tiene y los salarios que tiene por esa secta de pederastas
0 K 20
#6 surco *
#4 Pues no se tío, mira que hay movidas para criticar lo del vigorexico, desde la guerra de Irak a las inmatriculaciones de la iglesia, pasando por lo del 11M o toda la corrupción de sus chicos, pero que yo sepa en lo de Epstein solo se menciona que le mandan dos paquetes.
Pero vamos, que si hay que suponer que esos paquetes llevaban los higadillos de un recién nacido con una receta secreta para cocinarlos al Jerez, lo suponemos y tema resuelto. Yo es por ir preparando la guillotina..:roll:
1 K 18
Arkhan #7 Arkhan
#2 ¿Quizás porque ahí tengan más costumbre de mantener una higiene democrática?
Me imagino un país en el que se demostrara que un político ha hecho ciertas cosas contra la sociedad y lo dejan de votar en vez de darle aún más votos. ¿Será el caso de Noruega?
1 K 19
#9 NO86
#7 Pero además tienen esa especie de vergüenza o lo que sea para intentar suicidarse. Aquí llevan a juicio a los que les acusan.
De todas formas lo mismo me da que lo hagan y se arrepientan cuando les pillan, que que lo hagan y no se arrepientan nada. El tema es que se atrevieron a hacerlo cuando se creían inmunes.
Podridos todos.
0 K 7
calde #10 calde
#2 Y cuidado con hablar de él y los archivos de Epstein, que te denuncia, eh! Casualmente en la mayoría de la prensa, no lo nombran...
0 K 11
letra #8 letra
#0 La página aparece vacía y es de una especie de Telegram raro. Mira a ver si lo puedes cambiar por otro enlace como este: www.wionews.com/world/norwegian-ex-pm-thorbj-rn-jagland-hospitalised-a
1 K 24

menéame