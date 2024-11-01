Ex primer ministro noruego intenta suicidarse después de que su nombre apareciera en los archivos de Epstein

El ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland ha sido hospitalizado tras un intento de suicidio, mientras las autoridades del país llevan a cabo una amplia investigación sobre presunta corrupción grave relacionada con los documentos del caso Jeffrey Epstein. La investigación comenzó después de que archivos de las sagas del fallecido pedófilo estadounidense Epstein revelaran contactos y posibles beneficios de Jagland y sus familiares.
| etiquetas: tribunales , gobierno noruego , premios nobel , pederastia
Pero vamos, que si hay que suponer que esos paquetes llevaban los higadillos de un recién nacido con una receta secreta para cocinarlos al Jerez, lo suponemos y tema resuelto. Yo es por ir preparando la guillotina..
Me imagino un país en el que se demostrara que un político ha hecho ciertas cosas contra la sociedad y lo dejan de votar en vez de darle aún más votos. ¿Será el caso de Noruega?
De todas formas lo mismo me da que lo hagan y se arrepientan cuando les pillan, que que lo hagan y no se arrepientan nada. El tema es que se atrevieron a hacerlo cuando se creían inmunes.
Podridos todos.