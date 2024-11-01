Ex primer ministro noruego intenta suicidarse después de que su nombre apareciera en los archivos de Epstein

El ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland ha sido hospitalizado tras un intento de suicidio, mientras las autoridades del país llevan a cabo una amplia investigación sobre presunta corrupción grave relacionada con los documentos del caso Jeffrey Epstein. La investigación comenzó después de que archivos de las sagas del fallecido pedófilo estadounidense Epstein revelaran contactos y posibles beneficios de Jagland y sus familiares.