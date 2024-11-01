Imputado el ex primer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

La Fiscalía noruega abrió la semana pasada una investigación contra el también expresidente del Comité del Nobel por supuesta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario.
| etiquetas: tribunales , gobierno noruego , premio nobel , pederastia
Está claro donde están los bárbaros.
Se lo dio a Obama, sometido a los intereses de israhell, se lo dio a la UE, al servicio también del sionismo, y también a un grupúsculo relacionado con la revolución en Túnez, entre otros. Unas joyas todos.
Al final quien reparte el nobel es el sionismo
¡Despertad! A votar todo el que quiera derechos!!!!!!