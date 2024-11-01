edición general
23 meneos
21 clics
Imputado el ex primer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

Imputado el ex primer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

La Fiscalía noruega abrió la semana pasada una investigación contra el también expresidente del Comité del Nobel por supuesta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario.

| etiquetas: tribunales , gobierno noruego , premio nobel , pederastia
20 3 0 K 103 actualidad
10 comentarios
20 3 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 carraxe
#2 Lo de España es gordo porque explica porqué el siniestro personaje nos metió en la guerra de Iraq, que no interesaba a nadie. De hecho es tan gordo que no aparece en la prensa más que de refilón. Debería llenar portadas
6 K 90
wildseven23 #4 wildseven23
#3 En efecto, debería estar en todas las portadas.
3 K 51
Cehona #9 Cehona
#3 Se siente tan impunible que hasta amenaza con querellas a quien le llame Ansar.
0 K 13
Leconnoisseur #10 Leconnoisseur *
#3 Donde están Abogados Cristianos cuando se les necesitan? porque ya me diras que causa es más noble para un abogado Cristiano que llevar ante la justicia a asociados con pederastas. Oh wait
0 K 11
meroespectador #1 meroespectador *
Está teniendo repercusiones legales para más gente por sus relaciones con Epstein en Noruega, Francia e Inglaterra que en los EEUU, que no ha caído nadie, siendo el país con la mayoría de los que aparecen en los documentos.
4 K 82
wildseven23 #2 wildseven23
#1 En España tampoco ha pasado nada, y está la familia Aznar también por ahí.
3 K 51
Herumel #7 Herumel
#1 Les llevamos siglos en Dignidad y Civismo.
Está claro donde están los bárbaros.
0 K 12
Pointman #8 Pointman
#1 debe ser la decadencia europea esa que tanto nos reprochan.
0 K 12
#6 carraxe *
Exlíder del comité del nobel de la paz entre el 2009 y el 2015. ¿A quién le daría este trozo de mierda corrupta el nobel? Voy a mirar...

Se lo dio a Obama, sometido a los intereses de israhell, se lo dio a la UE, al servicio también del sionismo, y también a un grupúsculo relacionado con la revolución en Túnez, entre otros. Unas joyas todos.

Al final quien reparte el nobel es el sionismo
2 K 42
almadepato #5 almadepato
Igual que en España, democracia plena.
¡Despertad! A votar todo el que quiera derechos!!!!!!
1 K 28

menéame