Eurovisión se juega su futuro y fuerza a España y RTVE a su gran decisión: las claves del día definitivo sobre Israel

La UER celebra este 4 y 5 de diciembre la Asamblea General en la que debatirá sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, y tras la cual RTVE deberá decidir si España abandona o continúa en el certamen. Repasamos la cronología de un tira y afloja entre la cadena pública y la organización del festival, y analizamos los pros y contras de irnos o quedarnos en el concurso