Eurovisión se juega su futuro y fuerza a España y RTVE a su gran decisión: las claves del día definitivo sobre Israel

La UER celebra este 4 y 5 de diciembre la Asamblea General en la que debatirá sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, y tras la cual RTVE deberá decidir si España abandona o continúa en el certamen. Repasamos la cronología de un tira y afloja entre la cadena pública y la organización del festival, y analizamos los pros y contras de irnos o quedarnos en el concurso
España no debe participar.
Y aunque hubiera dejado de matar...el genocidio, masacre o como quieran llamarlo, es suficiente motivo para no participar.
voy a tratar a la gente que lo ve de cómplices de genicidio.
Y les sudará los cojones . Os pasais la vida llamando nazis a gente por leer algo o genocida por ver un programa de TV , es normal que a la gente le sude los cojones lo que opines. Cuando tengas más de 5 años de edad mental, vuelves
A ver si nos ponemos a evaluar lo que ves o lo que compras, y resulta que eres un colaboracionista de dictaduras o de pederastas. Cuidado con dar carnets tan a la ligera, que te vuelve
Y ya está
Aparte, ya no tiene mucho sentido la horterada esta toda en inglés de acomplejados nórdicos que se votan entre ellos sin atender a la calidad musical.
Podíamos incluso pasar a la ofensiva y proponer un festival alternativo de los europeos del sur o incluso del mediterráneo (excluyendo a los asesionazis de notanyaju) valorando sus lenguas y culturas para librarnos de la impronta de acomplejamiento que sufrimos.
Vaya vida ... En vez de impulsar a mejorar, solo se os ocurre llorar
Nos van a quitar hasta las ganas de bailar.
Por ejemplo, la seleccion española de baloncesto jugó el Mundial en verano y participaba Israel. . Es más, RTVE retransmitió los partidos de Israel sin problema
Otro caso: los mundiales de atletismo. España participó en verano y tambien estaba Israel. No hubo ninguna clase de boicot
En el aspecto politico, España sigue manteniendo relaciones diplomaticas y comerciales con Israel
Por tanto, Eurovision es lo que este Gobierno se puede permitir para jalear a sus bases zurdas