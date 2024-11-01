edición general
Eurovisión se juega su futuro y fuerza a España y RTVE a su gran decisión: las claves del día definitivo sobre Israel

La UER celebra este 4 y 5 de diciembre la Asamblea General en la que debatirá sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, y tras la cual RTVE deberá decidir si España abandona o continúa en el certamen. Repasamos la cronología de un tira y afloja entre la cadena pública y la organización del festival, y analizamos los pros y contras de irnos o quedarnos en el concurso

Comentarios destacados:    
wata #3 wata
Israel sigue matando.
España no debe participar.
Y aunque hubiera dejado de matar...el genocidio, masacre o como quieran llamarlo, es suficiente motivo para no participar.
8 K 111
#5 Pitchford
Este año no debemos ir, y menos cuando siguen permitiendo hasta 10 votos por votante a la misma canción. Menudo cachondeo. El año que viene ya se verá, en función de los países que nos acompañen en esta medida mínima contra los crímenes de Israel. Igual es en Israel el año que viene.
2 K 39
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Manda cojones que Eurovisión sea campo de batalla de la geopolítica.
2 K 34
#8 Barriales
#7 desarrolla esa idea.
0 K 8
paputayo #11 paputayo
#7 Se creó justamente para lo contrario, pero sus dirigentes se han propuesto cargarse el motivo de su origen. Ya no tiene mucho sentido participar.
0 K 9
mmlv #19 mmlv
#7 El propio festival lo decidió asi al excluir a Rusia y regalarle la victoria a Ucrania en 2022.
0 K 19
berkut #6 berkut *
Simpre me importó un carajo Eurovisión (menos cuando fue Chikiliquatre). Pero si se vuelve a permitir participar a Israel este año (ya fue un error el anterior), voy a tratar a la gente que lo ve de cómplices de genicidio.
3 K 30
alcama #12 alcama
#6

voy a tratar a la gente que lo ve de cómplices de genicidio.

Y les sudará los cojones . Os pasais la vida llamando nazis a gente por leer algo o genocida por ver un programa de TV , es normal que a la gente le sude los cojones lo que opines. Cuando tengas más de 5 años de edad mental, vuelves
0 K 6
berkut #15 berkut
#12 Lo que me suda los cojones es tu opinión.
0 K 10
alcama #18 alcama
#15 Ya veo que no.
A ver si nos ponemos a evaluar lo que ves o lo que compras, y resulta que eres un colaboracionista de dictaduras o de pederastas. Cuidado con dar carnets tan a la ligera, que te vuelve
0 K 6
berkut #21 berkut
#18 Ya, voy a ser culpable de respirar no te jode
0 K 10
jonolulu #4 jonolulu
La dignidad por delante, si hay que irse, que así sea
1 K 21
#2 sald64059
Que les follen.
Y ya está
1 K 20
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
A ve si se acaba ese festival en donde los votos son por interés para los países amigos o vecinos, no priman las canciones solo el politiqueo, Israel sigue igual así que España que es uno de los que mas pagan, para que no los vote casi nadie, tiene que abandonarlo ya.
0 K 20
#17 harverto
Si en un concurso hay un genocida, en ese concurso son todos genocidas.
0 K 10
#13 pirat *
Sería la mínima coherencia sin un coste relevante, al contrario, arrastraría a otros generando prestigio.
Aparte, ya no tiene mucho sentido la horterada esta toda en inglés de acomplejados nórdicos que se votan entre ellos sin atender a la calidad musical.
Podíamos incluso pasar a la ofensiva y proponer un festival alternativo de los europeos del sur o incluso del mediterráneo (excluyendo a los asesionazis de notanyaju) valorando sus lenguas y culturas para librarnos de la impronta de acomplejamiento que sufrimos.
0 K 9
alcama #22 alcama *
#13 Vivís a acomplejados. Acomplejados por lo que hace Madrid, acomplejados por lo que votan en Europa.
Vaya vida ... En vez de impulsar a mejorar, solo se os ocurre llorar
0 K 6
#1 Barriales
Que le metan eurovision a netanya y grupo de mariachis lameculos, por donde les queda.
0 K 8
#14 Moteplass
Deberíamos negarnos a participar en cualquier competición, del tipo que sea, en que imtervenga Israel.
0 K 7
#16 Kikoncito
Que les folle un pez polla si participa Israel.
0 K 7
#9 Emotivo *
Si la música no busca y proporciona la paz y justicia social poco se puede esperar, ya no queda nada.
Nos van a quitar hasta las ganas de bailar.
0 K 7
alcama #23 alcama
Y si votas al PSOE , eres un putero. Y si votas a Bildu, eres un etarra ¿ sigo?
0 K 6
alcama #10 alcama *
Eurovision es el muñeco de paja con el el el Gobierno y los mononeuronales creen mostrar fuerza contra Israel.

Por ejemplo, la seleccion española de baloncesto jugó el Mundial en verano y participaba Israel. . Es más, RTVE retransmitió los partidos de Israel sin problema
Otro caso: los mundiales de atletismo. España participó en verano y tambien estaba Israel. No hubo ninguna clase de boicot

En el aspecto politico, España sigue manteniendo relaciones diplomaticas y comerciales con Israel

Por tanto, Eurovision es lo que este Gobierno se puede permitir para jalear a sus bases zurdas
3 K -9

