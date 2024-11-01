edición general
Por esto los HOMBRES ya NO CREEN en el feminismo

Por esto los HOMBRES ya NO CREEN en el feminismo  

Hablamos sobre el fragmento de la sexta que compara a Epstein con el resto de hombres. ¿Es una estrategia de comunicación acertada? ¿Funciona para conseguir que más gente se identifique con el movimiento?

26 comentarios
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Telita los comentarios que se ven en el video... Ejemplo :

"Fueron a por Epstein por lo que todos hemos hecho alguna vez".... o_o
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 Epstein fue condenado por cosas muy feas… están reconociendo un delito?
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
#4 Eso parece, sí.
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#2 si lo pone en internet es que es cierto, te lo digo yo, que soy amigo de Felipe González.
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
#8 Evidentemente nadie va a coger esto al pie de la letra. Pero hay que ser patán..
#11 XXguiriXX
#2 No le prestes mucha atención. El 90% de los comentarios en las plataformas grandes como Youtube son bots.
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#2 No te tomes en serio la mitad de los comentarios (o más) del chat del Anuj. Eso es la jungla
No lo digo por ese comentario en concreto (que no se ahora mismo cual es, no es por defenderle), sino en general
Chinchorro #25 Chinchorro
#2 Not all men y eso.
Alakrán_ #7 Alakrán_
Los hombres ya no creen en el feminismo porque el mantra se que defiende la igualdad se cayó hace tiempo, cuando había desigualdades patentes, que conforme se han ido derribando, las reivindicaciones son cada vez más difusas, incluso más difíciles de entender hasta para los más cafeteros.
Todavía estoy esperando que alguien me explique la última reforma de la ley de paridad para que solo afecte a los hombres, y libera a las mujeres de cuotas.
O las bajas por contingencias comunes que se pagan desde el primer día, solo afectan a problemas de mujeres. Solo hay un caso en el que estoy de acuerdo, para embarazos de riesgo, el resto no tienen nada de especial.
#9 silzul *
#7 O que en pleno 2026, en una sociedad en la que la gran mayoría de los padres son partícipes de la paternidad de sus hijos, la norma general no sea custodia compartida... Y que encima la custodia total sea mayoritariamente hacia la mujer con un montón de cargas económicas hacia el hombre. Podría seguir durante horas poniendo más ejemplos

De todos modos, estás temas de la "lucha de géneros" es un claro ejemplo de como el poder usa una ideología y tontos útiles para evitar la verdadera lucha la de clases
BastardWolf #13 BastardWolf
#7 que es eso de que las bajas por contingencias comunes solo afectan a problemas de mujeres? Si las contingencias comunes cubren la baja por gripe, por accidente...
Alakrán_ #17 Alakrán_
#13 Está escrito en el comentario, hay unas bajas por contingencias comunes que se pagan desde el primer día, el resto a partir del tercer día.
Son por embarazo de riesgo, nada que objetar. Aborto y regla dolorosa, que no se que tienen de especial frente un ictus o una lumbalgia recurrente.
Alakrán_ #20 Alakrán_
#17 Ya llegaron los tontos y su carril, muchas acusaciones, ninguna respuesta a los temas que he comentado.
Son el cáncer de la izquierda.
BastardWolf #23 BastardWolf
#17 yo no veo tan raro lo de la regla dolorosa, ya que esa mujer tendra ese problema todos los meses durante todos los años de su vida sexualmente activa, por lo que si no se le pagase la baja desde el primer dia su sueldo mensual real se veria reducido todos o casi todos los meses (e incluso se sentiria forzada a ir a trabajar sufriendo dolor para que eso no pasara). No es lo mismo que una situacion excepcional como una gripe, que no se repite ciclicamente cada mes
shake-it #18 shake-it
#13 Ssssh calla, deja que siga escupiendo memeces misóginas, mientras esté escribiendo estas idioteces no está haciendo cosas peores.
duende #1 duende
Crítica desde la izquierda con cerebro funcional (alguno queda) de los mensajes del feminismo institucional
Alakrán_ #12 Alakrán_ *
#1 Los representantes de la Podemia votando bulo, a pesar de que claramente hay un viraje de los hombres respecto al feminismo.
Pero mejor no hablamos de ello.
Lo peor es que el señor del vídeo tiene un discurso muy moderado y constructivo, pero claro, la Podemia quiere todo menos eso. Cuando peor mejor...
duende #14 duende
#12 ¿Cual es la novedad?, si son buenos en algo es en vivir al margen de la realidad.
UnoYDos #3 UnoYDos
luego que si la gente vota mal...
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo
Los hombres, los jovenes tambien aunque no son conscientes, si creemos en el feminismo.

En lo que no se cree es en el neofeminismo actual.
#16 DenisseJoel
> claramente hay un viraje de los hombres respecto al feminismo

De los hombres y de gran parte de las mujeres. Incluso las organizaciones de obediencia feminista intentan hablar lo mínimo necesario para que no les monten una campaña en contra.
Spirito #6 Spirito
Esto es cosa de la extrema derecha que son artistas en ensaladillas rusas porque, vamos, mezclar violaciones, pederastia, torturas, desapariciones, asesinatos incluso con feminismo pues, en fin.
#19 DenisseJoel
#6 Y no olvides la brecha salarial, el aire acondicionado, la publicidad y las oposiciones a funcionario.

Se ha intentado montar un "movimiento" (apoyado por estados y poderes económicos) que pueda relacionarse con prácticamente cualquier cosa, y claro, al final lo han conseguido.
Nylo #21 Nylo *
#6 es un hecho que la presentadora está demonizando a todo un género por lo que han hecho unos delincuentes. Y que eso produce rechazo. Y que si empiezas por caerle mal a alguien es más fácil que lo apartes de tus postulados que lo contrario. Escenificación:

"¿Qué os pasa?"
"A mí qué me cuentas, ni estaba allí ni tenía constancia de lo que pasaba ni los conozco, de hecho los aborrezco".
"Pero tú eres hombre. ¡Hombre! Y ellos también. ¿Qué os pasa?"
"¡QUE

…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #22 CharlesBrowson
Algun dia se estudiara, el mejor momento y se decidio por las peores, como cuando se junta el odio patologico con la maldad mas pura, en el caso de ellas y aquellos aliades. Las chavalas que vienen detras poca tarea tienen para reconstruir que aquel akellare de humunculos destruyó en un pocos años, hasta pardiez! en esta misma santa casa lo sufrimos! recordemos!
