Por esto los HOMBRES ya NO CREEN en el feminismo  

Hablamos sobre el fragmento de la sexta que compara a Epstein con el resto de hombres. ¿Es una estrategia de comunicación acertada? ¿Funciona para conseguir que más gente se identifique con el movimiento?
"Fueron a por Epstein por lo que todos hemos hecho alguna vez"....
No lo digo por ese comentario en concreto (que no se ahora mismo cual es, no es por defenderle), sino en general
Todavía estoy esperando que alguien me explique la última reforma de la ley de paridad para que solo afecte a los hombres, y libera a las mujeres de cuotas.
O las bajas por contingencias comunes que se pagan desde el primer día, solo afectan a problemas de mujeres. Solo hay un caso en el que estoy de acuerdo, para embarazos de riesgo, el resto no tienen nada de especial.
De todos modos, estás temas de la "lucha de géneros" es un claro ejemplo de como el poder usa una ideología y tontos útiles para evitar la verdadera lucha la de clases
Toma, para que dejes de mentir.
Son por embarazo de riesgo, nada que objetar. Aborto y regla dolorosa, que no se que tienen de especial frente un ictus o una lumbalgia recurrente.
Son el cáncer de la izquierda.
Pero mejor no hablamos de ello.
Lo peor es que el señor del vídeo tiene un discurso muy moderado y constructivo, pero claro, la Podemia quiere todo menos eso. Cuando peor mejor...
En lo que no se cree es en el neofeminismo actual.
De los hombres y de gran parte de las mujeres. Incluso las organizaciones de obediencia feminista intentan hablar lo mínimo necesario para que no les monten una campaña en contra.
Se ha intentado montar un "movimiento" (apoyado por estados y poderes económicos) que pueda relacionarse con prácticamente cualquier cosa, y claro, al final lo han conseguido.
"¿Qué os pasa?"
"A mí qué me cuentas, ni estaba allí ni tenía constancia de lo que pasaba ni los conozco, de hecho los aborrezco".
"Pero tú eres hombre. ¡Hombre! Y ellos también. ¿Qué os pasa?"
"¡QUE
