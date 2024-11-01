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Por qué están desapareciendo las puertas de los baños

Por qué están desapareciendo las puertas de los baños

Las puertas de los baños están desapareciendo en muchas viviendas y hoteles por una mezcla de reducción de costes y maximización del espacio vendible. Lo que se presenta como modernidad o transparencia suele implicar pérdida de privacidad, confort y dignidad doméstica. Esta tendencia supone una regresión respecto a avances históricos que buscaban separar las funciones corporales del resto de la vida cotidiana. También desaparecen espacios como el lavadero, lo que expone ruidos, olores y humedad, primando el beneficio económico a habitabilidad

| etiquetas: decoracion , puertas , baños
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Guanarteme #3 Guanarteme
Me imagino que en pro de "lo diáfano".

Ya me parece una cagada lo de la cocina integrada en el salón, con lo practico que es cerrar una puerta y que no te llegue el olor a pescado a toda la casa, como para que encima lo hagan con los baños.

Me imagino que el tamaño cada vez más reducido de las viviendas tendrá algo que ver....
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#7 tropezon
#3 No, si de cagadas va la cosa... y de olores también, claro :troll:
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#8 Eukherio
#3 El salón con cocina es para gente que no cocina, y lo de cagar donde duermes me parece de presidio.
2 K 28
#10 sliana
#3 de donde vienen esas cocinas abiertas, se utilizan para hacer sandwiches. No han visto un pescado en la vida.
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jonolulu #13 jonolulu
#3 Ya están vendiendo la idea de los pisos sin cocina con la excusa de los olores y de que la gente no tiene tiempo de cocinar.
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#18 rubencho
#3 pues tengo salón cocina (por tercera vez), cocino de todo y no tengo ningún problema. Eso sí, si tengo que hacer una sardinada o algo así, me salgo al patio.

No cambiaría el salón cocina por nada. Me permite estar con mi familia mientras cocino o limpio cacharros. Y no me siento encerrado.

Lo del baño sin puerta no sé de dónde sale. Quizás lo haya visto en algún sitio tipo parada de autopista o algún sitio público accediendo por pasillos separados. En viviendas o habitaciones de hoteles no lo he visto.
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jonolulu #2 jonolulu *
Tener puerta en el baño es de ricos

Tener casa es de ricos
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#12 tropezon
#2 Te quitan la puerta del water y te lo venden más caro porque "es de diseño" :wall:
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#15 To_lo_loco
#12 Dentro de poco quitarán la tapa del vater para ser más ecológico y que las bacterias de mierda salpiquen la cocina que estará al lado.

Bonita realidad..
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#4 Joroñas
Me encanta que la noticia encaje tan bien con el nombre del usuario que la envía {0x1f603}
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#11 tropezon
#4 ¿sabes que hace años un usuario por aquí me explicó esa acepción?

Por mi zona no existe, y no entendía a qué se refería xD

Mi usuario era por "toparse con algo", "chocar", ...
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emmett_brown #9 emmett_brown
Porque el futuro es cutre.
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BastardWolf #6 BastardWolf
Los bares hace mucho años que lo hacen, no se de que os escandalizais :roll:
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josde #16 josde
#6 Yo no he visto todavía un bar sin puerta en el baño.
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reithor #1 reithor
Como está la vivienda, cada vez se parece más a una celda.
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#14 luckyy
La deconstrucción de la arquitectura, como la tortilla deconstruida y demás gilipolleces
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DDJ #17 DDJ
"Por qué están desapareciendo las puertas de los baños"

Y me tengo que creer que están desapareciendo porque sí, sin datos, sólo por el titular. Lo que tú digas guapi
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#5 Eukherio
Yo diría que solo afecta a hoteles e infraviviendas. En infraviviendas es por ahorrar pasta, pero en hoteles casi parece que les da morbo que cagues con espectadores.

El artículo es más paja que artículo.
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menéame