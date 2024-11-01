"Por qué están desapareciendo las puertas de los baños"

Las puertas de los baños están desapareciendo en muchas viviendas y hoteles por una mezcla de reducción de costes y maximización del espacio vendible. Lo que se presenta como modernidad o transparencia suele implicar pérdida de privacidad, confort y dignidad doméstica. Esta tendencia supone una regresión respecto a avances históricos que buscaban separar las funciones corporales del resto de la vida cotidiana. También desaparecen espacios como el lavadero, lo que expone ruidos, olores y humedad, primando el beneficio económico a habitabilidad
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Ya me parece una cagada lo de la cocina integrada en el salón, con lo practico que es cerrar una puerta y que no te llegue el olor a pescado a toda la casa, como para que encima lo hagan con los baños.
Me imagino que el tamaño cada vez más reducido de las viviendas tendrá algo que ver....
No cambiaría el salón cocina por nada. Me permite estar con mi familia mientras cocino o limpio cacharros. Y no me siento encerrado.
Lo del baño sin puerta no sé de dónde sale. Quizás lo haya visto en algún sitio tipo parada de autopista o algún sitio público accediendo por pasillos separados. En viviendas o habitaciones de hoteles no lo he visto.
Tener puerta en el baño es de ricos
Tener casa es de ricos
Bonita realidad..
Por mi zona no existe, y no entendía a qué se refería
Mi usuario era por "toparse con algo", "chocar", ...
Y me tengo que creer que están desapareciendo porque sí, sin datos, sólo por el titular. Lo que tú digas guapi
El artículo es más paja que artículo.