Estados Unidos demanda a Irán que desmantele sus plantas nucleares y le entregue su uranio enriquecido [eng]

Los negociadores de Estados Unidos acudieron hoy a la tercera ronda de negociación en Génova con la exigencia de que Irán desmantelase sus plantas nucleares y les entregara su uranio enriquecido. Además, exigían que el acuerdo fuera permanente y sin clausula de caducidad. Por contra, se negaron a levantar las sanciones. Las conversaciones se llevaron a cabo en dos formatos, con la mediación de Omán, indirectamente y directamente aunque ambos partes no reconocieron la existencia de negociación directa.