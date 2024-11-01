Estados Unidos demanda a Irán que desmantele sus plantas nucleares y le entregue su uranio enriquecido [eng]

Los negociadores de Estados Unidos acudieron hoy a la tercera ronda de negociación en Génova con la exigencia de que Irán desmantelase sus plantas nucleares y les entregara su uranio enriquecido. Además, exigían que el acuerdo fuera permanente y sin clausula de caducidad. Por contra, se negaron a levantar las sanciones. Las conversaciones se llevaron a cabo en dos formatos, con la mediación de Omán, indirectamente y directamente aunque ambos partes no reconocieron la existencia de negociación directa.
Obama, Biden y similares son la mascara amable "democratica" y del "libre mercado"
También en Groenlandia, en la bahía Baffin. La isla Runit la han dejado inhabitable... Podemos seguir, pero creo que el asunto se entiende.
Ya deberian tener un par de pepinos, desde obama o antes.
Cada vez siento que esos tarados, aparte represores/barbaros que actuen, no piensan bien.
De que vale seguir el ejemplo de gadafi?
El presidente Masoud Pezeshkian reiteró hoy que Irán no tiene intención de desarrollar armas nucleares, citando el antiguo decreto religioso (fatwa) del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, contra las armas nucleares.
Pero, más importante que la propia arma nuclear en si misma es le vector en que la puedas montar. Así que lo importante es el desarrollo de misiles balísticos maniobrables que hace que no puedes detener el ataque, lo que supone disuasión mutua asegurada.
Shaddam no necesito tener armas de destrucción masiva para que Iraq fuese aniquilado.
Washington demands zero enrichment, uranium transfer
indianexpress.com/article/world/us-iran-geneva-talks-live-updates-trum
el vicepresidente JD Vance advirtió que si bien la diplomacia es la preferencia, EE.UU. se reserva el “derecho” de utilizar la acción militar, afirmando: “No se puede permitir que el peor régimen del mundo tenga armas nucleares”.
Trump da un ULTIMÁTUM claro a Irán: Acepten las tres demandas
Pd: Qué jeta pasarse la legalidad internacional por el arco de tal modo y luego ir de dignos por la vida.