Estados Unidos demanda a Irán que desmantele sus plantas nucleares y le entregue su uranio enriquecido [eng]

Los negociadores de Estados Unidos acudieron hoy a la tercera ronda de negociación en Génova con la exigencia de que Irán desmantelase sus plantas nucleares y les entregara su uranio enriquecido. Además, exigían que el acuerdo fuera permanente y sin clausula de caducidad. Por contra, se negaron a levantar las sanciones. Las conversaciones se llevaron a cabo en dos formatos, con la mediación de Omán, indirectamente y directamente aunque ambos partes no reconocieron la existencia de negociación directa.

GuerraEsPaz #1 GuerraEsPaz
se estan luciendo tanto los usa como trump. quieren a toda costa una excusa barata para empezar otra guerra mas
azathothruna #9 azathothruna
#1 Los repugs/trump son la verdadera cara de los colonizadores (europedos incluidos)
Obama, Biden y similares son la mascara amable "democratica" y del "libre mercado"
IvanDrago #16 IvanDrago
#1 la única forma de no tener que enfrentarse a las mid-term, es estar en guerra, todo lo que ha movilizado a la zona, no se moviliza como amenaza. Irán va a ser atacado y nos va a afectar a todos...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Único país en usar dos bombas nucleares contra población civil: EEUU
javibaz #11 javibaz
#3 único país que ha tirado bombas nucleares en dos países: EEUU. Concretamente Japón y España.
#14 PerritaPiloto
#11 Laa de España se les cayó en avión llevando cuatro.

También en Groenlandia, en la bahía Baffin. La isla Runit la han dejado inhabitable... Podemos seguir, pero creo que el asunto se entiende.
azathothruna #4 azathothruna
Los iranies estan imbeciles.
Ya deberian tener un par de pepinos, desde obama o antes.
Cada vez siento que esos tarados, aparte represores/barbaros que actuen, no piensan bien.
De que vale seguir el ejemplo de gadafi?
alehopio #10 alehopio *
#4 La delegación iraní ha entregado un mensaje claro:

El presidente Masoud Pezeshkian reiteró hoy que Irán no tiene intención de desarrollar armas nucleares, citando el antiguo decreto religioso (fatwa) del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, contra las armas nucleares.

Pero, más importante que la propia arma nuclear en si misma es le vector en que la puedas montar. Así que lo importante es el desarrollo de misiles balísticos maniobrables que hace que no puedes detener el ataque, lo que supone disuasión mutua asegurada.
#15 PerritaPiloto
#4 La tengan o no la tengan es completamente indiferente para Estados Unidos. No tiene un vector que les alcance. Otra cosa es que alcance a Israel, por ejemplo. Pero en el fondo a Estados Unidos le da igual. Casi que desean que lo haga para arrasales.

Shaddam no necesito tener armas de destrucción masiva para que Iraq fuese aniquilado.
alehopio #6 alehopio *
Otra fuente:

Washington demands zero enrichment, uranium transfer
indianexpress.com/article/world/us-iran-geneva-talks-live-updates-trum

el vicepresidente JD Vance advirtió que si bien la diplomacia es la preferencia, EE.UU. se reserva el “derecho” de utilizar la acción militar, afirmando: “No se puede permitir que el peor régimen del mundo tenga armas nucleares”.

Trump da un ULTIMÁTUM claro a Irán: Acepten las tres demandas

…   » ver todo el comentario
freenetico #2 freenetico
Y en un tupper.
Cehona #12 Cehona
Como es del todo lógico, Iran se negará y ya tendrá la excusa perfecta para otra "tormenta en el desierto".
Aguarrás #7 Aguarrás *
¡Y dos huevos duros!. :roll:
Pd: Qué jeta pasarse la legalidad internacional por el arco de tal modo y luego ir de dignos por la vida.
eltxoa #8 eltxoa
Qué tiempos en los que este mismo circo lo montaban con los norcoreanos. Ya tienen la bomba y ya no se habla de lo tan malos que son.
#5 Joroñas
La bolsa o la vida!
Dramaba #13 Dramaba
#5 No no, estos piden la bolsa Y la vida
#17 fremen11
Uranio o plomo.........
