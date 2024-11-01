edición general
Esperanza Aguirre propone a Felipe González como candidato del PSOE si hay moción de censura contra Sánchez

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acudido al plató de 'Espejo Público' para opinar sobre la actualidad política, y ha deseado seguir a Junts para "quitarnos dos años de Sánchez" con una moción de censura para la que ha propuesto a Felipe González como candidato socialista

#1 j-light
¡Jajajaja! Bueno, pues está bien, Vampirella proponiendo a Zombirello como presidente de la junta del mausoleo.

(Tuve que mirar que no era EMT)
8
#2 Shynea
#1 Es que el chiste se cuenta solo
3
TripleXXX #13 TripleXXX
#1 Yo también me aseguré que no fuese EMT pero ahora le veo hasta su lógica.
1
aupaatu #9 aupaatu *
Ahora solo falta que González elija el candidato de PP para compensar la sugerencia.
1
#10 Moteplass
¿Un dirigente del PP propone a un candidato del PP para liderar el PSOE?

O es que queda alguien que piense que Mr. X es del PSOE.
1
SeñorMarron #18 SeñorMarron
#10 Es del PSOE, el mismo de García Page o Susana Díaz. Ese PSOE que se diferencia del PP en el logotipo.
Sánchez es el raro, va a su bola, y sin ser de izquierdas, está "menos a la derecha" que gran parte del PSOE
0
javibaz #4 javibaz
Digamos X
1
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Junts debería sacarse la chorra y proponerles a PP y VOX el elegir a Puigdemont como candidato, con el compromiso de dimitir a los 8 segundos y convocar elecciones.
1
mund4y4 #6 mund4y4
Si Espe le da el visto bueno es que de izquierdas no es.
1
#12 rogerillu
El mayor traidor a la clase trabajadora d este país. No hay mejor candidato.
1
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
sabeis por qué? porque a ambos les parece bien matar gente y dejarlos tirados en cunetas. a una: las víctimas republicanas de la guerra civil. a otro: las víctimas del GAL
0
sat #7 sat
Jajajaja qué gracia tiene estos de EMT!
0
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
Tiene aún menos sentido de lo que parece de primeras. Los que tienen que proponer presidente alternativo son los que promueven la moción de censura.
Pd: Ah. Debe ser una forma de ningunear a Feijó
0
#3 Zerjillo
Hombre, tienen que elegir a alguien de derechas... no lo veo tan raro.
1
Asimismov #8 Asimismov
#3 muy de derechas
0
#14 Sariel *
#_5 Junts siempre va con la picha fuera para que se la coma un ratón. Y digo yo, mucho reírse pero todos complacientes, sobre todo los equidistantes, eh.

cc/ @angelitoelmagno. Que mucho hablar de censura y sois los primeros en abusar de ella. Sin nombrar a los extremocentristas y a la verdaderaizquierda. Cobardes.

Edito: Y por aclarar. El tío me ignoró por que le dije que se lo follaran, como si que te follen fuera algo malo.
0
#15 pirat
El perro puede estar contento de tener este tipo de contrarios.
0
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
Y para sustituir a feijoo que pongan a Aznar
0

menéame