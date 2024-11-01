Esperanza Aguirre propone a Felipe González como candidato del PSOE si hay moción de censura contra Sánchez

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acudido al plató de 'Espejo Público' para opinar sobre la actualidad política, y ha deseado seguir a Junts para "quitarnos dos años de Sánchez" con una moción de censura para la que ha propuesto a Felipe González como candidato socialista
(Tuve que mirar que no era EMT)
O es que queda alguien que piense que Mr. X es del PSOE.
Sánchez es el raro, va a su bola, y sin ser de izquierdas, está "menos a la derecha" que gran parte del PSOE
Pd: Ah. Debe ser una forma de ningunear a Feijó
cc/ @angelitoelmagno. Que mucho hablar de censura y sois los primeros en abusar de ella. Sin nombrar a los extremocentristas y a la verdaderaizquierda. Cobardes.
Edito: Y por aclarar. El tío me ignoró por que le dije que se lo follaran, como si que te follen fuera algo malo.