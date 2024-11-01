edición general
16 meneos
21 clics
España tiene todas las cartas para no depender del petróleo

España tiene todas las cartas para no depender del petróleo

España tiene algo que pocos países pueden decir: las condiciones naturales, la infraestructura y la tecnología para no necesitarlo. Solo falta acelerar. Más del 55% de la electricidad ya procede de fuentes limpias, y la electrificación del transporte permitiría que el dinero destinado al crudo permaneciera en la economía nacional. Los retos principales son el almacenamiento energético, la falta de puntos de recarga en zonas rurales, el refuerzo de la red eléctrica y la escasa industria propia de baterías.

| etiquetas: españa , petroleo , crisis , renovables
13 3 0 K 152 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 152 actualidad
pitercio #2 pitercio
Esto hay que desplegarlo discretamente o nos traerán democracia caída del cielo.
1 K 31
bronco1890 #1 bronco1890 *
Y como todos somos ricos cualquiera puede comprarse un vehículo eléctrico para cargarlo todos los días en el adosado con su instalación de paneles y baterías.
0 K 11
Arkhan #3 Arkhan
#1 En algún momento tendrá que haber un impulso en la infraestructura de carga y una bajada importante de los precios.

Porque con la configuración actual de las ciudades y la infraestructura existente es difícil mantener un parque medianamente grande.
0 K 12
Cantro #4 Cantro
#1 puede que no tengas dinero para comprarte un coche eléctrico, pero sin duda alguna que disminuya la demanda de petróleo hará que repostar tu coche sea un poco más barato

Además, y ya se vio al principio de la guerra de Ucrania, la factura eléctrica en España era más moderada que la de nuestros vecinos de Pirineos hacia arriba
0 K 11
#5 charly-brown
Tiene todas las cartas para no depender del petroleo!
Sí, pero hay una serie de intereses por medio que harán que eso por ahora sea imposible. Hasta que no hayan rentabilizado ampliamente su inversión, no podemos pasar a energías renovables.
0 K 7

menéame