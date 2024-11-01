España tiene todas las cartas para no depender del petróleo

España tiene algo que pocos países pueden decir: las condiciones naturales, la infraestructura y la tecnología para no necesitarlo. Solo falta acelerar. Más del 55% de la electricidad ya procede de fuentes limpias, y la electrificación del transporte permitiría que el dinero destinado al crudo permaneciera en la economía nacional. Los retos principales son el almacenamiento energético, la falta de puntos de recarga en zonas rurales, el refuerzo de la red eléctrica y la escasa industria propia de baterías.
Porque con la configuración actual de las ciudades y la infraestructura existente es difícil mantener un parque medianamente grande.
Además, y ya se vio al principio de la guerra de Ucrania, la factura eléctrica en España era más moderada que la de nuestros vecinos de Pirineos hacia arriba
Sí, pero hay una serie de intereses por medio que harán que eso por ahora sea imposible. Hasta que no hayan rentabilizado ampliamente su inversión, no podemos pasar a energías renovables.