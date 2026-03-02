Moeve da luz verde a la inversión de más de 1.000 millones para arrancar su 'megaproyecto' de hidrógeno verde

La energética, con participación de Masdar y Enalter, desarrollará en Palos de la Frontera (Huelva) una planta de hidrógeno verde que suministrará a la industria y el transporte, con el apoyo del Gobierno
"el Gobierno adjudicó de manera definitiva un total de 1.214 millones de euros de fondos NextGenEU en ayudas a la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, de los cuales 303 millones de euros correspondieron al Proyecto Onuba."