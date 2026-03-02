edición general
Moeve da luz verde a la inversión de más de 1.000 millones para arrancar su 'megaproyecto' de hidrógeno verde

La energética, con participación de Masdar y Enalter, desarrollará en Palos de la Frontera (Huelva) una planta de hidrógeno verde que suministrará a la industria y el transporte, con el apoyo del Gobierno

5 comentarios
manbobi #1 manbobi
Hace una semana salían noticias acerca de que el hidrógeno verde era inviable económicamente.
Gry #2 Gry
#1 Y de momento lo es. Si las tasas al CO2 continúan aumentando, según está planeado, en algún momento será más barato que el gas natural.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Y es inviable si el gobierno no paga el 30%

"el Gobierno adjudicó de manera definitiva un total de 1.214 millones de euros de fondos NextGenEU en ayudas a la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, de los cuales 303 millones de euros correspondieron al Proyecto Onuba."
reithor #4 reithor
A ver si este tren no lo dejamos escapar, como se hizo con la fotovoltaica
#5 harverto
¿Soy el único que piensa que el hidrógeno llega tarde contra los eléctricos?
