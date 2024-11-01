edición general
España quiere convertirse en un "búnker" para los centros de datos con un atractivo muy claro: energía barata

España se encuentra ante una oportunidad histórica. En los despachos de las grandes tecnológicas —desde Amazon (AWS) hasta Microsoft o Google— el mapa de la península ibérica brilla con luz propia. La ubicación geográfica y el despliegue de fibra óptica han convertido al país en el candidato ideal para ser la gran "nube" del sur de Europa. Sin embargo, hay un peaje: estos centros de datos (CPD) consumen electricidad a un ritmo industrial. Solo la Comunidad de Madrid se juega inversiones por valor de 23.400 millones de euros vinculadas a estos..

javibaz #1 javibaz
¿Y de donde van a sacar toda el agua que necesitan?
Gry #5 Gry
#1 Si lo comparas con la que necesitas para la agricultura para la misma superficie el consumo de agua es ridículo, y genera más pasta y mejores empleos un CPD que un campo de aguacates.
reivaj01 #6 reivaj01
#1 Estamos bebiendo por encima de nuestras posibilidades.
#8 Suleiman
#1 No ves lo que era lloviendo? :troll:
Aokromes #2 Aokromes
energia barata sin redes de distribucion?
DORO.C #4 DORO.C *
Tengo genuina curiosidad por ver como lo van a conseguir. La red eléctrica está totalmente saturada, las plantas renovables son gigantes con pies de barro, incapaces de funcionar en solitario sin el soporte de la nuclear y el gas, debido a las políticas de permitir su instalación sin sistemas de compensación de energía acordes a su producción. Hoy por hoy todo esto parece castillos en el aire, es necesario un cambio profundo y realista del modelo energético.
Gry #9 Gry
#4 Los CPD por diseño tienen sistemas de baterías y generadores. Si sobredimensionan un poco las baterías pueden actuar como almacenamiento comprando energía cuando más barata esté y vendiéndola cuando sea más cara.

Es win win con un sistema basado en renovables, con las diferencias que hay en precios de la electricidad a lo largo del día puede salirles la luz medio gratis.

En cuanto a lo de la red... pues basta con poner los CPD en lugares donde haya exceso de producción.
DORO.C #10 DORO.C
#9 Desde luego, se lo van a tener que montar por su cuenta, porque si dependen de REE van listos.
DORO.C #14 DORO.C
#9 Ah joder, un fan de Tagami. Positivo por el avatar. {0x1f495}
Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
Es un quiero y no puedo.
aupaatu #12 aupaatu *
Igual necesitan un canal para trasladar agua hacia el Manzanares o directamente convertir a Valencia en una provincia de Madrid para colocarlos en la costa.
#13 Alcalino *
Me pregunto cuánto se beneficia España, y los españoles.

Un centro de datos no necesita demasiados trabajadores, son muy cualificados, pero pocos.

La electricidad la compraran a precio de saldo.

Impuestos no pagarán gracias a la ingeniería financiera.

Y a cambio, nos encarecerán nuestra electricidad y contaminarán nuestros ríos
#3 aletmp
Madrid... esa gran comunidad productora neta de electricidad.

Espero que se lleven todos los centros de datos, la riqueza y los puestos de trabajo. Al fin y al cabo son España dentro de España o no se que hostias.
#11 encurtido
#3 Los proyectos industriales sólo pueden establecerse en Barcelona o País Vasco. En Madrid no por facha y en la España vacía contaminan.
