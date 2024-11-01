España quiere convertirse en un "búnker" para los centros de datos con un atractivo muy claro: energía barata

España se encuentra ante una oportunidad histórica. En los despachos de las grandes tecnológicas —desde Amazon (AWS) hasta Microsoft o Google— el mapa de la península ibérica brilla con luz propia. La ubicación geográfica y el despliegue de fibra óptica han convertido al país en el candidato ideal para ser la gran "nube" del sur de Europa. Sin embargo, hay un peaje: estos centros de datos (CPD) consumen electricidad a un ritmo industrial. Solo la Comunidad de Madrid se juega inversiones por valor de 23.400 millones de euros vinculadas a estos..