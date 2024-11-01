España está a punto de lograr un nefasto récord laboral: alcanzar los tres millones de dimisiones a final de año

En 2022 se alcanzó un punto de inflexión en el mercado laboral en España con fenómeno conocido como la "Gran Renuncia", en la que miles de empleados abandonaban sus empleos y cambiaban a otras opciones con mejores condiciones salariales o de conciliación. Desde entonces, el número de bajas voluntarias o renuncias no ha dejado de crecer en España. De acuerdo a lo publicado por El Periódico, 2025 marcará un récord histórico en renuncias, rompiendo el techo de los tres millones de bajas voluntarias.