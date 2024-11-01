edición general
España está a punto de lograr un nefasto récord laboral: alcanzar los tres millones de dimisiones a final de año

En 2022 se alcanzó un punto de inflexión en el mercado laboral en España con fenómeno conocido como la "Gran Renuncia", en la que miles de empleados abandonaban sus empleos y cambiaban a otras opciones con mejores condiciones salariales o de conciliación. Desde entonces, el número de bajas voluntarias o renuncias no ha dejado de crecer en España. De acuerdo a lo publicado por El Periódico, 2025 marcará un récord histórico en renuncias, rompiendo el techo de los tres millones de bajas voluntarias.

fofito #3 fofito
Espera espera ...esa no era la tan demandada movilidad laboral a la que no estaba dispuesto el currito medio español?
Ahora que se produce es mala?

A ver si nos aclaramos.
have_a_nice_day #4 have_a_nice_day
Todas las explicaciones que dan en el artículo son insuficientes. Todo el mundo ya sabe que es imposible mejorar tus condiciones quedándote en tu empresa: los pluses por antigüedad son irrisorios y los ascensos no compensan. Si quieres mejorar busca otro sitio, estás un par de años y vuelve a repetir el proceso.
#5 Perico12
#4 totalmente de acuerdo
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Ocurre lo mismo que con las compañías de teléfono o de electricidad: durante años han desincentivado la permanencia y ahora se quejan de la volatilidad.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
A la patronal no le gusta que los empleados pierdan el miedo a cambiar de trabajo y pone a los juntaletras mercenarios a sembrar el pánico.

Spoiler: les sale mal hasta en los comentarios de los libertarras que comentan en Xataka.
johel #2 johel *
Es un nefasto record empresarial, patronal, no es ningun record laboral.
#7 omega7767
Muchos acaban encontrando su pasión y se vuelven emprendedores.

Miremos este caso feliz de Casado que ha fundado su propio fondo de capital de riesgo para invertir en armamento y ya se ha levantado 150 millones, incluido 73 del actual gobierno.

La mayoría pensando que era un Fracasado y resultó ser un SuperDotado
#6 plainflea
Si la gran renuncia es dejar un trabajo para irse a otro, yo lo he hecho N veces.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

El tema es que antes lo hacían cuatro (no nos engañemos, si estás cómodo te cuesta moverte) y ahora son tres millones según dicen.
#10 nach_et
Nefasto para quien? Xataka en su línea clickbait sensacionalista.

Por cierto #0 las etiquetas no están para que pongas tú opinión en ellas, juntaletras o miedo o patronal no son buenas etiquetas que se correspondan con el cuerpo del artículo, solo por eso ya se podría considerar microblogging...
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#10

Salvo juntaletras, todo son etiquetas que definen lo que transmite el texto.
Trigonometrico #12 Trigonometrico *
No es nefasto, es un gran avance.

De hecho, en países avanzados de Europa cuando vas a pedir trabajo puedes hacerlo de dos formas:

- Que has trabajado los últimos 15 años en una empresa.

- Que has trabajado en varias empresas.



El que ha trabajado en varias empresas lo consideran mejor cualificado, con más experiencia, y con más iniciativa para moverse y para no acomodarse y conformarse.
#15 tierramar
Los bajos sueldos, la precariedad no permite a los jóvenes ni tener hijos, ni meterse en una hipoteca; con lo cuál, no pueden construirse un futuro, ni tampoco les ata un proyecto de vida que no existe.
Graffin #14 Graffin *
"Job hopping, la nueva moda entre los jóvenes que no le gusta a la patronal"
Mañana en el Huffington post
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#14 Y no tan jóvenes. Si no te valoran en una empresa se dice,que no se hace nada por solucionarlo, se busca otra cosa donde estés mejor pagado y valorado.
#11 encurtido
Estos artículos lo ponen como si la gente dejara de trabajar, pasando de su empleo a jornada completa a estar bebiendo litros en el parque. Es simplemente que cambian de empresa, y eso no es bueno ni malo en principio, y para ver si es bueno o malo, no suelen indagar lo más mínimo.
menéame