España está a punto de lograr un nefasto récord laboral: alcanzar los tres millones de dimisiones a final de año

En 2022 se alcanzó un punto de inflexión en el mercado laboral en España con fenómeno conocido como la "Gran Renuncia", en la que miles de empleados abandonaban sus empleos y cambiaban a otras opciones con mejores condiciones salariales o de conciliación. Desde entonces, el número de bajas voluntarias o renuncias no ha dejado de crecer en España. De acuerdo a lo publicado por El Periódico, 2025 marcará un récord histórico en renuncias, rompiendo el techo de los tres millones de bajas voluntarias.
Ahora que se produce es mala?
A ver si nos aclaramos.
Ocurre lo mismo que con las compañías de teléfono o de electricidad: durante años han desincentivado la permanencia y ahora se quejan de la volatilidad.
Spoiler: les sale mal hasta en los comentarios de los libertarras que comentan en Xataka.
Miremos este caso feliz de Casado que ha fundado su propio fondo de capital de riesgo para invertir en armamento y ya se ha levantado 150 millones, incluido 73 del actual gobierno.
La mayoría pensando que era un Fracasado y resultó ser un SuperDotado
El tema es que antes lo hacían cuatro (no nos engañemos, si estás cómodo te cuesta moverte) y ahora son tres millones según dicen.
Por cierto #0 las etiquetas no están para que pongas tú opinión en ellas, juntaletras o miedo o patronal no son buenas etiquetas que se correspondan con el cuerpo del artículo, solo por eso ya se podría considerar microblogging...
Salvo juntaletras, todo son etiquetas que definen lo que transmite el texto.
De hecho, en países avanzados de Europa cuando vas a pedir trabajo puedes hacerlo de dos formas:
- Que has trabajado los últimos 15 años en una empresa.
- Que has trabajado en varias empresas.
El que ha trabajado en varias empresas lo consideran mejor cualificado, con más experiencia, y con más iniciativa para moverse y para no acomodarse y conformarse.
