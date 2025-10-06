Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones

Las patronales se quejan del sobrecoste que les genera la rotación laboral y los sindicatos alertan de que sectores como la dependencia o la hostelería queman a su personal. Los trabajadores que renuncian a su empleo se han duplicado durante la última década en España y el número de dimisiones superará, salvo giro de guion inesperado, los tres millones a finales de año. Con un mercado laboral en máximos históricos de ocupados, hay una parte cada vez mayor de personas que va saltando de empleo en empleo.
Ahora, si tu jefe es un tarado, el ambiente incómodo, y cuando pides aumento te dicen que no pueden porque patatas...
Tras el paso de la epidemia de peste, los nobles se quedaron sin campesionos para cultivar la tierra, antes, con mucha gente para trabajar pagaban un penique al día. Como no había gente muchos tenían que pagar dos peniques, pero los próximos al rey forzaron una ley que limitaba el salario a un peniuque al día.
Nuestros empresarios siguen en la edad media.