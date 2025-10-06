edición general
Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones

Las patronales se quejan del sobrecoste que les genera la rotación laboral y los sindicatos alertan de que sectores como la dependencia o la hostelería queman a su personal. Los trabajadores que renuncian a su empleo se han duplicado durante la última década en España y el número de dimisiones superará, salvo giro de guion inesperado, los tres millones a finales de año. Con un mercado laboral en máximos históricos de ocupados, hay una parte cada vez mayor de personas que va saltando de empleo en empleo.

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Algunos lo hacen como estrategia para mejorar sus salarios y condiciones laborales. Otros, están atrapados en un círculo vicioso, en el que dejan el trabajo que ya les ha quemado, por otro que les quemará.
#1 Mengüi
Yo no dejaría un trabajo si el ambiente es bueno y el sueldo correcto.
Ahora, si tu jefe es un tarado, el ambiente incómodo, y cuando pides aumento te dicen que no pueden porque patatas...
#3 Vactor20
#1 Nunca se deja un mal trabajo, se dimite de un mal jefe.
#7 Zerjillo
#1 Eso precisamente es lo que percibo yo a mi alrededor. La gente está quemadísima en sus trabajos. No solo el sueldo no es digno y no sube acorde con la inflación, sino que el mal ambiente laboral, las exigencias, los malos jefes... acaban por machacar a cualquiera.
yabumethod #8 yabumethod
#1 Es lateralmente lo que esta pasando. La cultura laboral española es una mierda y desde que el sueldo no esta mereciendo la pena la gente se esta largando.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Recuerdo una anécdota que creo salía me parece en Los Pilares de la Tierra.

Tras el paso de la epidemia de peste, los nobles se quedaron sin campesionos para cultivar la tierra, antes, con mucha gente para trabajar pagaban un penique al día. Como no había gente muchos tenían que pagar dos peniques, pero los próximos al rey forzaron una ley que limitaba el salario a un peniuque al día.

Nuestros empresarios siguen en la edad media.
alcama #4 alcama
A ver si se anima Pedro Sanchez ...
alcama #5 alcama
¿Y cómo has llegado a esas conclusiones?
