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España arrasa en la nueva lista de proyectos de almacenamiento energético europeos para la próxima década

España arrasa en la nueva lista de proyectos de almacenamiento energético europeos para la próxima década

La plataforma ENTSO-E ha publicado la cartera completa de proyectos para el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP), que incluirá 199 proyectos de transmisión y 69 de almacenamiento. De ellos, un tercio, un total de 23 tienen sello español y todos ellos son centrales de bombeo hidroeléctrico en sus distintas tipologías, desde centrales reversibles, centrales depuradoras o de bombeo puro. El caso es que el mapa es llamativo teniendo en cuenta de que se trata de todo el continente europeo. (Ver mapa)

| etiquetas: almacenamiento , electricidad , centrales de bombeo
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21 comentarios
64 63 0 K 447 Energias
#1 Pitchford
Me ha sorprendido en esta noticia lo de las centrales depuradoras. Por este enlace que he encontrado, parece que utilizan aguas residuales que se depuran para compensar las pérdidas por evaporación y que la central pueda ser de circuito cerrado, sin conexión con ningún río.

cdrvelilla.eu/
3 K 66
#2 tropezon *
#1 Pues sería una muy buena noticia, a lo mejor solucionamos el problemón ecológico que tenemos con la falta de depuración.
Y que, por cierto, nos cuesta un pastón en multas de la UE. Es in WIN-WIN
2 K 60
placeres #7 placeres *
#1 Lo de la central depuradora es casi de coña si lo piensas bien... Situación hasta ahora, tiramos al agua residual de la mina al rio durante años sin tratar. Vaya ¿podemos aprovechar ese agua para hacer una batería de agua?, envolvámonos en lo verde y demos uso a esa basura contaminante que tirábamos.

No es que me disguste la idea, pero pensándolo con maldad ¿Para que necesitan depurarla si es un circuito cerrado industrial?, probablemente la depuran para que les den permisos en las balsas en alturas superiores y porque la acidez afectaría a las bombas y con ello a los beneficios y eso es inadmisible para ellos.

Salimos ganando tecnológicamente hablando, pero el empresaurio es un HP.
1 K 32
#8 Pitchford
#7 Efectivamente, tendrán que depurarla para no contaminar el terreno con cualquier posible fuga y también proteger la maquinaria del circuito. La central de bombeo permitirá amortizar una depuración que de otro modo les costaría dinero sin más, si la hicieran claro..
0 K 20
#12 fpove
#1 Los ingeniros españoles son bastante buenos, una pena que no le suelan hacer ni puto caso los politicos.
3 K 41
#19 nexus5
#12 Ya se encargo Mr. X de cargarse la industria española para entrar en la UE.

Ese señor debería ser un proscrito en este país.
1 K 13
sotillo #16 sotillo
#1 Veremos cuántas se terminan cuando caiga la competencia de construcción en manos de la derecha
0 K 10
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Son algo más de 10.800 MW, mucho más de lo que actualmente tenemos de hidráulica.

La capacidad de almacenamiento superaría el TWh y sin limitación de horas de almacenamiento
2 K 37
josde #4 josde
Alguien lo esta haciendo bien en España.
2 K 26
#3 Pitchford *
Por lo que se ve a partir de esta lista, en España se están instalando pequeños almacenamientos de baterías junto a plantas fotovoltaicas y eólicas, para regular su potencia de salida, pero cuando se planean grandes centrales de almacenamiento, son todas de bombeo, aprovechando la favorable orografía de nuestro pais.
1 K 23
Artillero #6 Artillero
#3 es que por volumen de almacenamiento, es lo más rentable. Mucho más económico un juego de bombas y tuberías, que una batería, que finalmente tendrá caducidad y perdida de capacidad.
1 K 33
#15 HangTheRich
Hasta que llegue PPVOX
1 K 19
#9 luckyy
Hay que resaltar la incompetencia del PP no solo para gestionar siniestros sino para gestionar la economía y el desarrollo energético.

Chupate esa, M. Rajoy!!!!
2 K 17
#11 Toponotomalasuerte
Que no se preocupen Repsol y aramco que va a ganar el PP y esto ya se paraliza para montar otro timo tipo sareb para fabricar sobres.
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#14 Onaj
Tengo la impresión de que es más bien una cosa de pedir dinero europeo.

Hace ocho-nueve años me informé de las ayudas europeas a proyectos i+d y me llamó la atención que más de un tercio se daban a proyectos españoles.

No sé si somos más inquietos que los demás, estamos más acostumbrados a pedir financiación pública, ambos o ninguna de las anteriores.
0 K 12
manzitor #10 manzitor
Siendo una buena noticia, yo lo enmarcaría solo en lo energético. En general, a los dirigentes de este país (los que se votan y los que no), el medio ambiente les importa una mierda, pero están viendo las orejas al lobo en materia de transición energética. El petróleo terminará acabándose por falta de rentabilidad y será una movida enorme.
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Supercinexin #17 Supercinexin
#10 Corrígete: a los dirigentes del PP (y algunos del PSOE como García-Page).

Es injusto y obsceno decir "los dirigentes" o "los políticos" cuando la mayoría de ellos sí trabajan por el bien público y son sólo los de un sector ideológico muy específico y concreto los que hacen el asno, los que desvían todos los fondos a chanchullos de sus empresas, los que dejan perder ayudas europeas, los que no planifican nada y se enorgullecen de no hacer nada porque "eso ya lo hará…   » ver todo el comentario
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manzitor #20 manzitor
#17 Como esto es opinión pura y dura, mantengo que a quien tiene poder para adoptar decisiones en materia de transición energética, la conservación es secundaria. Ya podemos matizar si para la derecha es irrelevante y molesta y para el PSOE es simplemente secundaria, pero de lo que estoy convencido, es que lo que manda es la energía y el horizonte de su disponibilidad. Si hablamos del sector empresarial, obviamente lo verde ni se comenta.
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sieteymedio #18 sieteymedio
PPVox: "Espeeeeera, espeeeera, España, no tan rápido, que ya llegamos nosotros a arreglar este sindios de avances y volver a la industria del turisteo."
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#13 bibubibu
Ese es el camino que debemos llevar en el tema energético. Lo que se debería hacer es blindarlo de alguna manera, no vaya a ser que cuando lleguen pepesunis y voxquimanos con su estilo trumpeta, tiren abajo todo lo ganado y volvamos a pagar un pastizal por la energía.
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DarthMatter #21 DarthMatter *
Ni tan mal ... tratándose del país que un día le puso un impuesto al Sol. :palm:
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menéame