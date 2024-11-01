España arrasa en la nueva lista de proyectos de almacenamiento energético europeos para la próxima década

La plataforma ENTSO-E ha publicado la cartera completa de proyectos para el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP), que incluirá 199 proyectos de transmisión y 69 de almacenamiento. De ellos, un tercio, un total de 23 tienen sello español y todos ellos son centrales de bombeo hidroeléctrico en sus distintas tipologías, desde centrales reversibles, centrales depuradoras o de bombeo puro. El caso es que el mapa es llamativo teniendo en cuenta de que se trata de todo el continente europeo. (Ver mapa)