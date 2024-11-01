España arrasa en la nueva lista de proyectos de almacenamiento energético europeos para la próxima década

La plataforma ENTSO-E ha publicado la cartera completa de proyectos para el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP), que incluirá 199 proyectos de transmisión y 69 de almacenamiento. De ellos, un tercio, un total de 23 tienen sello español y todos ellos son centrales de bombeo hidroeléctrico en sus distintas tipologías, desde centrales reversibles, centrales depuradoras o de bombeo puro. El caso es que el mapa es llamativo teniendo en cuenta de que se trata de todo el continente europeo. (Ver mapa)
| etiquetas: almacenamiento , electricidad , centrales de bombeo
cdrvelilla.eu/
Y que, por cierto, nos cuesta un pastón en multas de la UE. Es in WIN-WIN
No es que me disguste la idea, pero pensándolo con maldad ¿Para que necesitan depurarla si es un circuito cerrado industrial?, probablemente la depuran para que les den permisos en las balsas en alturas superiores y porque la acidez afectaría a las bombas y con ello a los beneficios y eso es inadmisible para ellos.
Salimos ganando tecnológicamente hablando, pero el empresaurio es un HP.
Ese señor debería ser un proscrito en este país.
La capacidad de almacenamiento superaría el TWh y sin limitación de horas de almacenamiento
Chupate esa, M. Rajoy!!!!
Hace ocho-nueve años me informé de las ayudas europeas a proyectos i+d y me llamó la atención que más de un tercio se daban a proyectos españoles.
No sé si somos más inquietos que los demás, estamos más acostumbrados a pedir financiación pública, ambos o ninguna de las anteriores.
Es injusto y obsceno decir "los dirigentes" o "los políticos" cuando la mayoría de ellos sí trabajan por el bien público y son sólo los de un sector ideológico muy específico y concreto los que hacen el asno, los que desvían todos los fondos a chanchullos de sus empresas, los que dejan perder ayudas europeas, los que no planifican nada y se enorgullecen de no hacer nada porque "eso ya lo hará… » ver todo el comentario