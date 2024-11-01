edición general
Escrito íntegro que José Luis Olivera (CITCO) envió a la Fiscalía Especial Antidroga para que comenzara a perseguir a Miguel Urbán y Podemos

En la declaración firmada por Hugo Chiquero se puede leer: “en plenas facultades físicas y psíquicas, de manera voluntaria y libre, vengo a exponer: Que el pasado mes de noviembre, mientras trabajaba en el Pub Nueva Visión de la calle Velarde de Madrid, observé como entró una persona con una mochila a la que reconocí sin ningún género de dudas como Miguel Úrban […] Que al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Úrban volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que qui

fofito
Cloacas
luckyy
Luego hay mendrugos a los que les cae mal Podemos sin saber decir por qué. Ese puto jubilado está libre y cobrando de todos nosotros al igual que el resto de golpistas como Ferreras
Fookinhellboy
Hugo Chusquero será la cabecita visible.
Malditos criminales.
Marisadoro
Pub Nueva Visión de la calle Velarde de Madrid....
... bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera.

Publicidad.
