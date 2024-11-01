edición general
Los ‘escarceos’ sexuales del alcalde de Estepona (PP) con la mujer a la que habría contratado sin que acudiera a trabajar y con su marido

Los ‘escarceos’ sexuales del alcalde de Estepona (PP) con la mujer a la que habría contratado sin que acudiera a trabajar y con su marido

El juzgado de Instrucción nº5 de Estepona (Málaga) ve “indicios suficientes” para continuar el procedimiento de investigación a José María García Urbano, alcalde de Estepona por el Partido Popular, y C.P. en adelante (para guardar su anonimato), la mujer a la que contrató como personal eventual sin que “conste que realizara trabajo alguno”, según estipula el propio juez en el auto, por “malversación de caudales públicos”. A esto hay que sumarla a otra causa jurídica que también afecta al regidor y que apunta directamente a un posible uso indebi

33 comentarios
yoma #1 yoma
Esperemos que el PP actúe con la misma contundencia que exige a los demás en casos similares. :troll:
humono #4 humono
#1 “prefieres que te dé yo por detrás mientras comes polla… o prefieres que te de él mientras me comes, esas son las opciones”
Garbns #5 Garbns *
#4 Eh.. ponlo bien.. que es más estrambótico

la asesora plantea al alcalde “prefieres que te dé yo por detrás mientras comes polla… o prefieres que te de él mientras me comes, esas son las opciones”

PD: y para los que creen que lo estoy defendiendo, nada más lejos de la verdad, pero la noticia tiene tela
obmultimedia #22 obmultimedia
#5 Al alcalde le gustaba que le montasen con Dildos.
Barney_77 #9 Barney_77
#1 A mi me gustaría que el Plural diera tantas páginas a los que afectan al PSOE como las que va a dedicar a este asunto.
yoma #11 yoma
#9 Pues yo me conformaría con que El ABC, OK Diario, La Razón, Tele Madrid, etc. simplemente lo mencionaran. :troll:
#12 tromperri
#9 y a mi que ABC, El Mundo, etc, etc… hiciesen lo mismo con los casos de la derecha que lo que hacen con los de la izquierda: PONERLOS EN PORTADA.
Pero creo que no lo hacen ni cuando son casos de corrupción gordos como el de Murcia… así que tocará esperar.
escuadron #25 escuadron
#12 Portadas como los escándalos del Psoe en MNM?
Pidiendo fuera lo que no se hace dentro?
#28 tromperri
#25 esto es una red social, no ‘prensa seria’.
Además el funcionamiento de este sitio es claro, sube a portada lo que los usuarios votan. Si no te gusta haz como yo con la prensa de derechas, no lo uses.
Dado los cientos de millones que se da a la prensa seria esperaríamos que fuese seria.

Por otro lado comparar Menéame con los grandes medios es estar más perdido que un vegano en una matanza.
U5u4r10 #30 U5u4r10
#28 sobre todo red
escuadron #24 escuadron
#9 que afectan al Psoe? No recuerdo haber leído nada de eso en MNM. Me estas diciendo que hay escándalos sexuales que no se ven en MNM y que uno que hay del Pp hace varias portadas?
Eso no sería propio de una comunidad sana, no?
Febrero2034 #29 Febrero2034
#9 en Meneame va a. Sacar muchas del PP. Pero del PSOE, las mismas que su corrpucion. 0

Asi q van a rebuscar para sacar para decir q mira q mal. Pero a aplaudir a un presidente q puso a un agresor sexual a ocultar las denuncias de su partido
oceanon3d #13 oceanon3d
#1 ¿Mandar el Argumentario a T5 y A3 para que oculten la noticia?.
escuadron #26 escuadron
#13 Dales tú el argumentario que recibiste del Psoe para tapar toda la mierda que ha estado saliendo del que te paga.
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#1 Es el PP ellos nunca hacen lo que piden para los demás.
yoma #19 yoma
#17 Si son más de "haz lo que digo, no lo que hago"
Torrezzno #6 Torrezzno
A portada
#20 jamon_de_jaboogie
#6 es esto o el abonotransporte
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Esperad, esperad, que es el mismo tipo que hizo lo del tobogán xD xD
www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/el-alcalde-de-estepona-
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿El mismo alcalde de estepona?
Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo
www.eldiario.es/andalucia/malaga/juzgado-investiga-alcalde-estepona-co
Alakrán_ #14 Alakrán_
Por mi parte le pueden dar muy fuerte por detrás mientras le atragantan por delante... Pero si no es mucho pedir que sea con su dinero.
YSiguesLeyendo #32 YSiguesLeyendo
ella se había puesto tetas y tenía que recuperar la inversión
#2 Juantxi
Que asco que dan estos fachas psicópatas
Rivethead #16 Rivethead
#15 no es la misma
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 Es lo mismo, el juez ve indicios suficiente para imputarlo por contratación irregular.

En esta lo que aparece son los mensajes por los que fue exculpado de acoso sexual, que viene en el final de la otra.
U5u4r10 #33 U5u4r10
La maquinaria del PSOERAL trabajando duro para encubrir la mierda del PSOE.
TodasHieren... #27 TodasHieren...
Esta noche abre Vallés con ello, qué elemento el canallita.....
#21 fpove
No os preocupeis ppvox pediran lo mismo que con abalos.
#10 tromperri
Coño, empiezan a aparecer los babosos de la derecha. Conociendo el respeto por las mujeres de sus votantes los casos van a ser muchos.
Y eso que la ley del silencio en las mafias es dura.
U5u4r10 #31 U5u4r10
#10 de momento la izquierda va ganando por goleada
#23 Yqsyo
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
