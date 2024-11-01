Los ‘escarceos’ sexuales del alcalde de Estepona (PP) con la mujer a la que habría contratado sin que acudiera a trabajar y con su marido

El juzgado de Instrucción nº5 de Estepona (Málaga) ve “indicios suficientes” para continuar el procedimiento de investigación a José María García Urbano, alcalde de Estepona por el Partido Popular, y C.P. en adelante (para guardar su anonimato), la mujer a la que contrató como personal eventual sin que “conste que realizara trabajo alguno”, según estipula el propio juez en el auto, por “malversación de caudales públicos”. A esto hay que sumarla a otra causa jurídica que también afecta al regidor y que apunta directamente a un posible uso indebi
la asesora plantea al alcalde “prefieres que te dé yo por detrás mientras comes polla… o prefieres que te de él mientras me comes, esas son las opciones”
PD: y para los que creen que lo estoy defendiendo, nada más lejos de la verdad, pero la noticia tiene tela
Pero creo que no lo hacen ni cuando son casos de corrupción gordos como el de Murcia… así que tocará esperar.
Pidiendo fuera lo que no se hace dentro?
Además el funcionamiento de este sitio es claro, sube a portada lo que los usuarios votan. Si no te gusta haz como yo con la prensa de derechas, no lo uses.
Dado los cientos de millones que se da a la prensa seria esperaríamos que fuese seria.
Por otro lado comparar Menéame con los grandes medios es estar más perdido que un vegano en una matanza.
Eso no sería propio de una comunidad sana, no?
Asi q van a rebuscar para sacar para decir q mira q mal. Pero a aplaudir a un presidente q puso a un agresor sexual a ocultar las denuncias de su partido
Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo
En esta lo que aparece son los mensajes por los que fue exculpado de acoso sexual, que viene en el final de la otra.
Y eso que la ley del silencio en las mafias es dura.