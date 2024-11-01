El alcalde de Estepona, imputado por contratar a una mujer mientras se recuperaba de una cirugía de pecho: “Unos tetones me he puesto”

El juzgado de Instrucción nº5 de Estepona (Málaga) ve “indicios suficientes” para continuar el procedimiento de investigación a José María García Urbano, alcalde de Estepona por el Partido Popular, y C.P., la mujer a la que contrató como personal eventual sin que “conste que realizara trabajo alguno”, según estipula el propio juez en el auto, por “malversación de caudales públicos”. Además, tal y como se comprueba en las conversaciones de Whatsapp entre ambos implicados, Urbano no solo era totalmente consciente de que C.P. no estaba realizando
Tendrían que caer todos, de todos los partidos.
el regidor defiende que la Justicia ha dado la razón con el archivo definitivo por parte de la Audiencia Provincial de la denuncia que esa misma persona realizó por un supuesto caso de acoso. Así, la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la falsedad de su relato y que, por tanto, el alcalde ha sido "víctima" de una denuncia falsa por parte de esa persona.
