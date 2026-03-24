La Ertzaintza detiene en Eibar a un joven que acumula treinta robos

Un joven multirreincidente de 21 años y de "nacionalidad española" ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de robar en una empresa de Eibar, según informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de este lunes, momento en el que la Ertzaintza y la Policía Municipal de Eibar acudieron a las instalaciones de una empresa situada en el barrio de Urki. Una vez allí se encontraron con el escaparate roto. Los agentes hallaron en la parte exterior una tapa de alcantarilla, al parecer utilizada para romper el cristal...
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No entiendo esto de "que lo devuelvan a su país".
Si ha entrado ilegalmente una vez, puede hacerlo otra, y si un viaje pagado a su casa es la única consecuencia, pues volverá a delinquir.
Primero que cumpla la pena. Luego ya se le expulsa si eso.
#9 El problema de los multireincidentes esta en el dedo y la luna, no es la banderita, no es la religion, no es el pantone. La multireincidencia es una consecuencia. El problema es que no les juzgan porque el sistema esta colapsado, si les juzgan a tiempo se les puede meter entre rejas, deportar y hacer lo que dicta la ley, si no se les juzga se les puede hacer NADA y como sin juicio no se les puede hacer nada la consecuencia directa es que siguen delinquiendo.
Nacionalidad española sí, pero, ¿de dónde son los padres? Y por si acaso, ¿los abuelos?
Al menos, no se tumba esa noticia por SPAM o por cualquier otro motivo.
Lo de las negritas, pues en Deia las usan para destacar la reincidencia y aquí la nacionalidad, eso no tiene por qué estar igual en ambos.
No me veo a Deia diciendo "de nacionalidad XXXXX" y cambias XXXX por cualquier nacionalidad del sur de España.
Saludos.
Mucho español, y muy votante del que le ha dado la nacionalidad