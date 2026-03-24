La Ertzaintza detiene en Eibar a un joven que acumula treinta robos

Un joven multirreincidente de 21 años y de "nacionalidad española" ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de robar en una empresa de Eibar, según informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de este lunes, momento en el que la Ertzaintza y la Policía Municipal de Eibar acudieron a las instalaciones de una empresa situada en el barrio de Urki. Una vez allí se encontraron con el escaparate roto. Los agentes hallaron en la parte exterior una tapa de alcantarilla, al parecer utilizada para romper el cristal...