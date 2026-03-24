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La Ertzaintza detiene en Eibar a un joven que acumula treinta robos

La Ertzaintza detiene en Eibar a un joven que acumula treinta robos

Un joven multirreincidente de 21 años y de "nacionalidad española" ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de robar en una empresa de Eibar, según informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de este lunes, momento en el que la Ertzaintza y la Policía Municipal de Eibar acudieron a las instalaciones de una empresa situada en el barrio de Urki. Una vez allí se encontraron con el escaparate roto. Los agentes hallaron en la parte exterior una tapa de alcantarilla, al parecer utilizada para romper el cristal...

| etiquetas: sucesos , multirreincidentes , robos , euskadi
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicvic #6 vicvic *
Es gracioso que lo remarques en negrita, como si fuera algo nuevo. Ya sabemos que también hay chusma patria, pero esa no se puede devolver a su país y hay que apechugar con ella. Otros no son responsabilidad nuestra, esta si. Ninguna novedad.
7 K 91
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#6 Pero todos son problema nuestro.

No entiendo esto de "que lo devuelvan a su país".
Si ha entrado ilegalmente una vez, puede hacerlo otra, y si un viaje pagado a su casa es la única consecuencia, pues volverá a delinquir.

Primero que cumpla la pena. Luego ya se le expulsa si eso.
1 K 26
johel #14 johel *
#4 La nacionalidad de los dertenidos lleva siendo noticia un par de meses, casualmente desde que la ertzantza empezo a hacer publica la nacionalidad de los detenidos.
#9 El problema de los multireincidentes esta en el dedo y la luna, no es la banderita, no es la religion, no es el pantone. La multireincidencia es una consecuencia. El problema es que no les juzgan porque el sistema esta colapsado, si les juzgan a tiempo se les puede meter entre rejas, deportar y hacer lo que dicta la ley, si no se les juzga se les puede hacer NADA y como sin juicio no se les puede hacer nada la consecuencia directa es que siguen delinquiendo.
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Andreham #3 Andreham
Supongo que la entradilla con negrita es microblogging, pero ya te lo arreglo yo:

Nacionalidad española sí, pero, ¿de dónde son los padres? Y por si acaso, ¿los abuelos?
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hdblue #5 hdblue
#3 Dicen en okdiario que creen que un primo hermano suyo pasó un fin de semana en Marruecos.
1 K 18
ehizabai #10 ehizabai
#3 ¿Aplicamos esa vara de medir a los vascos también, o solo con la nacionalidad espalola?
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Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
Me hace mucha gracia, que tanto el diario Deia como en Meneame se haga incidencia , con comillas y negrita, la nacionalidad del detenido.


Al menos, no se tumba esa noticia por SPAM o por cualquier otro motivo.
3 K 37
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
#4 Hablas por hablar, justamente en el Deia y ahora mismo, la parte que habla de la nacionalidad no está remarcada en negrita. Pantallazo:  media
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#11 EISev *
#8 en comillas sí está, y no encuentro justificación.

Lo de las negritas, pues en Deia las usan para destacar la reincidencia y aquí la nacionalidad, eso no tiene por qué estar igual en ambos.
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Sergio_ftv #18 Sergio_ftv
#11 #12 Las comillas debe ser porque están citando el comunicado de la Ertzainza, no porque sea cosecha propia del Deia.
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Mauricio_Colmenero #12 Mauricio_Colmenero *
#8 Deia lo ha puesto entre comillas ... entre comillas y negrita lo ha puesto el que ha publicado la noticia.

No me veo a Deia diciendo "de nacionalidad XXXXX" y cambias XXXX por cualquier nacionalidad del sur de España.


Saludos.
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g3_g3 #7 g3_g3
Mohamed el español. xD
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CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
Puñitos cerrados ñiñiñi nacionalidad española ñiñiñi :troll:
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Laro__ #13 Laro__
Es que es un español en Euzkadi... o sea... un migrante extranjero al fin y al cabo... :troll:
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Después de realizar una inspección en las dos plantas del local vieron que la planta baja se encontraba totalmente revuelta, confirman desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco...
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Destrozo #17 Destrozo
Mierda de españoles que vienen a robar a Euskadi
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
esto lo arregla Fachascal con deportaciones masivas, verdad? (ah, no, que el supuesto multirreincidente es español y mucho español!)
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Mauricio_Colmenero #15 Mauricio_Colmenero
En los últimos 15 años, 2.100.000 de personas han conseguido la nacionalidad española.

Mucho español, y muy votante del que le ha dado la nacionalidad
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menéame