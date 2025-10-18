Eric Clapton regresa a España tras más de dos décadas y anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Tras más de 20 años sin presentarse en España, Eric Clapton, uno de los nombres más icónicos del rock y el blues mundial, volverá a subirse a los escenarios españoles. La noticia ha sido confirmada por la promotora Live Nation, que organiza los conciertos en Madrid y Barcelona, marcando un regreso muy esperado por los aficionados de todas las generaciones que siguen la carrera del guitarrista británico desde los años 60.