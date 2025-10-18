edición general
Eric Clapton regresa a España tras más de dos décadas y anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Tras más de 20 años sin presentarse en España, Eric Clapton, uno de los nombres más icónicos del rock y el blues mundial, volverá a subirse a los escenarios españoles. La noticia ha sido confirmada por la promotora Live Nation, que organiza los conciertos en Madrid y Barcelona, marcando un regreso muy esperado por los aficionados de todas las generaciones que siguen la carrera del guitarrista británico desde los años 60.

etiquetas: eric clapton , concierto
4 comentarios
Vespas
A Livenation y Ticketmaster NI AGUA.

Por mucho que me gustaría volver a ver a Clapton.

alcama
Los reventas frotandose las manos

reivaj01
Es un concierto de Live Nation, ellos mismos son los reventas.

alcama
Creo que se te escapa el concepto de reventa ¿Las entradas son nominales?


