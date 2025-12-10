edición general
Se equivoca de combustible al repostar en una gasolinera de Tarragona y el coche estalla

Un coche explotó en una gasolinera del polígono industrial Riu Clar en Tarragona. El conductor intentó repostar gas natural comprimido (GNC) en lugar de gas licuado de petróleo (GLP), forzando la conexión y rompiendo el depósito, lo que provocó una deflagración sin llamas. El accidente dejó dos heridos: un adulto con lesiones leves y un menor en estado menos grave, ambos ya dados de alta en el hospital Joan XXIII. El suceso causó daños materiales en el vehículo y el surtidor, y la estación permanece precintada mientras se investigan las causas

Artillero #1 Artillero
Por mis huevos que meto esto aquí...:ffu:
#5 tropezon
#1 Joder, cómo se pone la gente!
Si una equivocacioncilla la tiene cualquiera xD
Aokromes #17 Aokromes
#1 "se equivoca" mis cojones xD
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Joder con los coches eléctricos ...
#8 tropezon *
#7 Es relacionada, ya que en esa no de aclara el problema de la confusión del cliente al echar GNC a un depósito de GLP.

Esa noticia hablaba de sobrepresión del surtidor, y en los comentarios se generó una conversación sobre si se repostaba GNC, o GLP porque el coche era de GLP... Vamos, que no se sabía qué había pasado.

En esta queda meridianamente claro qué pasó.
#9 topecb
#8 Toda la razón, precisamente ya estaba enterado gracias a los comentarios de esa :-)
#10 tropezon
#9 La primera es el tipo de noticias que dan mala fama a un combustible. Después que si los coches de gas estallan...
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
¿Que la boquilla no encaja?

Sujetame eL cubaBOOOOMMMMMM
jonolulu #4 jonolulu
La hostia, cómo ha quedado el coche o_o
antesdarle #15 antesdarle
Así que es cierto que pueden explotar :troll:
Solinvictus #12 Solinvictus
Consejo, si te equivocas y te das cuenta antes de arrancar, échale medio litro de aceite motor por cada cinco litros de gasolina.
#13 tropezon *
#12 Si te das cuenta antes de arrancar lo mejor es sacarlo de la linea empujandolo en punto muerto, y que te vacien el depósito con una bomba de trasvase, llamando a la grua para que te lo lleven a un taller (o a tu casa si tienes una bomba para cambiar el aceite, 10-20 euros en los chinos)
#14 poxemita
#12 como era gas, pues con apretar la válvula para que salga el gas suficiente.
Garbns #16 Garbns
#12 aquí en todo caso el consejo sería que si ves que no encaja mira a ver qué estás echando...
#6 Chuache_cientifico
Parece algo que debería controlarse mediante el ancho de la manguera...
Aokromes #18 Aokromes
#6 se controla con la boquilla, si la metio a martillazos o vete a saber como poco hay que hacer.e
chemado_chema #11 chemado_chema
Otro coche eléctrico que estalla :troll:
