Se equivoca de combustible al repostar en una gasolinera de Tarragona y el coche estalla

Un coche explotó en una gasolinera del polígono industrial Riu Clar en Tarragona. El conductor intentó repostar gas natural comprimido (GNC) en lugar de gas licuado de petróleo (GLP), forzando la conexión y rompiendo el depósito, lo que provocó una deflagración sin llamas. El accidente dejó dos heridos: un adulto con lesiones leves y un menor en estado menos grave, ambos ya dados de alta en el hospital Joan XXIII. El suceso causó daños materiales en el vehículo y el surtidor, y la estación permanece precintada mientras se investigan las causas
