El equipo de Vox preguntó sobre si Azcón los colocaría tras salir del Gobierno

ABC accede a más audios de la dirección de Vox en Aragón: «Si le digo a Azcón que os coloque donde yo quiera, él lo hará?»

| etiquetas: vox , azcón , gobierno , salir , aragón
3 comentarios
#1 Perico12
Prioridades
#2 mmlv
Lo que más les gusta a los de Vox: paguitas para repartirse
#3 luzer
Están en el PP y PSOE cagaitos con el resultado del domingo, no saben como rascarle votantes a vOx.  media
