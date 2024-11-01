edición general
Epstein dijo "el mundo no entiende lo tonto que es Trump" en un correo electrónico recién publicado [ENG]

Un correo electrónico publicado recientemente del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein revela una conversación con Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y presidente de la Universidad de Harvard, en la que se habla del primer mandato del presidente Donald Trump. En el correo electrónico, Epstein parece llamar tonto a Trump insinuando que el mundo no ve esto. El intercambio de correos electrónicos también incluye especulaciones sobre la posible colusión de Trump con Rusia y que conspiró para obtener mujeres menores

vvjacobo
Cómo que no lo veo? es un retrasado, como sus votantes. Es como decir que el mundo no ve lo inútil o incompetente que es feijoo o la ida. Se ve para cualquiera con más conexiones neuronales que un mejillón, pero sus votontos no llegan a eso.
mente_en_desarrollo
#1 Por lo que sea, creo que no es una declaración reciente.
Yo hasta que fue presidente la primera vez, no entendí lo tonto que era, así que si el comentario es de antes, pues tenía razón.

Ahora ya lo sabemos todos.
Sr.No
#2 por que no era público, al menos en España. Ahora lo conoces por que dos veces al día nos regala una muestra de su sabiduría para que nos echemos unas risas. En EEUU sí era más conocido entre negocios quebrados/pufos y cameos televisivos.
Proscojo
el_Tupac
#12 en serio, aburres.
Suleiman
#1 Votantes de este estilo....  media
Golan_Trevize
#3 ¿pero quién es el pedazo de retrasado ese? No se da cuenta de que a él es probable que lo chingue más que a ninguna dictadura de izquierdas (que no existen)...
Un_señor_de_Cuenca
#3 Eso es porque a él no le han sodomizado unos viejos millonarios. Debería probarlo.
Verdaderofalso
#1 #7 #8 será tontisimo pero se está forrando con los tontos de sus seguidores vendiéndoles desde zapatillas a criptomonedas o biblias.

Así que es el más listo de los tontos xD
themarquesito
#10 Voy a citar al viejo George Carlin: "Piensa en el ciudadano medio. Bien, pues la mitad de la gente es aún más estúpida."
el_Tupac
#5 #9 #10 no es tonto, es obtuso.

Lo que es sorprendente es que un tipo tan sumamente obtuso haya llegado tan lejos. Algo está horriblemente mal en una sociedad que encumbra a personas así.
Aleh
#1 imagina que aún así, no estás siendo capaz de ver lo tonto que es

Qué miedo
placeres
Siempre me sorprende como la gente llama a otros tontos cuando estos han conseguido muchos objetivos personales vitales

-Ese tonto llegó a presidente de la nación más rica y poderosa del planeta, dos veces..
-Perdió dinero en casinos, quebró 6 veces... y le seguían abriendo las puertas los bancos para nuevos prestamos.
-Participó en las mismas orgias donde violaron a menores y por ahora no ha acabado asesinado en una celda fría, sino durmiendo a gusto en la casa blanca. y encima dejará un…   » ver todo el comentario
themarquesito
#5 Trump es tontísimo, pero tiene buenos instintos políticos como para ganar elecciones
Connect
#7 Pues si no tiene buenos instintos, tan tonto no será. Otra cosa es que ahora se haya dejado caer en sus aires de grandeza y que se haya rodeado de gente que lo ha moldeado ahora que es un anciano de 80 años, pero muy tonto en su día no fue. Hay que tener en cuenta que entre otras cosas, fue el que supo como sacar a Nueva York de su ostracismo inmobiliario.

Es un tipo que no me gusta un pelo, pero no se llega a Presidente de nada menos que los Estados Unidos siendo un tonto. Eso sí, ahora pienso que desvaria, pero gracias a eso está haciendo más por que Europa espabile, que nadie.
ezbirro
#5 Su ambiente es el fango, admiremos como nos meten en el fango a todos y le llegamos a ver como alguien más evolucionado que los demás.
Un_señor_de_Cuenca
#5 No es mérito suyo. Es demérito de los gilipollas que le admiran. También muchos admiraban a Hitler, que no era precisamente una lumbrera.
Grahml
Si lo entiende.

El problema es que los que le votan son aún más tontos.
IkkiFenix
Donde esta enlace directo de esto? Esto viendo muchas cosas en las redes sociales, pero luego buscas en la web oficial del departamento de justicia o preguntas a la IS y te dice que son informaciones infundadas. Lo que si encontre es lo de la niña de 13 años que acusaba a Trump y a Epstein de haberla violado en 1994. Pero era una denuncia de 2016 puesta por alguien anónimo. Podria ser cierto, sobretodo conociendo a esta clase de personajes, pero tampoco esta verificado.
Golan_Trevize
Sí, Trump es tontísimo. Eso no lo discute nadie. Pero él está vivo y saliéndose con la suya en cuanta gresca y berenjenal que se mete, y tú llevas ya criando malvas una buena temporada.
DayOfTheTentacle
#8 yo lo discuto... un tonto no llega tan lejos. #17
Lenari
{0x1f514} BULO

En el artículo: "alleging that from 2001 to 2005, Epstein, along with three unidentified individuals, conspired to obtain underage females to engage in sexually explicit conduct" se convierte en la entradilla en "la posible colusión de Trump con Rusia y que conspiró para obtener mujeres menores".

@admin ¿Esto es otro de esos bulos buenos que se han puesto tan de moda últimamente? xD
Inutil
Anda que no
DayOfTheTentacle
Yo no creo que sea tonto viendo la que está liando... creo que es egoista y mala persona (bueno, estoy seguro de eso) y los tontos son sus votantes.
ahoraquelodices
Pues ese tonto ha sido elegido presidente de EEUU por segunda vez.
