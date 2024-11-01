Epstein dijo "el mundo no entiende lo tonto que es Trump" en un correo electrónico recién publicado [ENG]

Un correo electrónico publicado recientemente del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein revela una conversación con Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y presidente de la Universidad de Harvard, en la que se habla del primer mandato del presidente Donald Trump. En el correo electrónico, Epstein parece llamar tonto a Trump insinuando que el mundo no ve esto. El intercambio de correos electrónicos también incluye especulaciones sobre la posible colusión de Trump con Rusia y que conspiró para obtener mujeres menores
| etiquetas: epstein , trump , dumb
Yo hasta que fue presidente la primera vez, no entendí lo tonto que era, así que si el comentario es de antes, pues tenía razón.
Ahora ya lo sabemos todos.
@eirene
Así que es el más listo de los tontos
Lo que es sorprendente es que un tipo tan sumamente obtuso haya llegado tan lejos. Algo está horriblemente mal en una sociedad que encumbra a personas así.
Qué miedo
-Ese tonto llegó a presidente de la nación más rica y poderosa del planeta, dos veces..
-Perdió dinero en casinos, quebró 6 veces... y le seguían abriendo las puertas los bancos para nuevos prestamos.
-Participó en las mismas orgias donde violaron a menores y por ahora no ha acabado asesinado en una celda fría, sino durmiendo a gusto en la casa blanca. y encima dejará un… » ver todo el comentario
Es un tipo que no me gusta un pelo, pero no se llega a Presidente de nada menos que los Estados Unidos siendo un tonto. Eso sí, ahora pienso que desvaria, pero gracias a eso está haciendo más por que Europa espabile, que nadie.
El problema es que los que le votan son aún más tontos.
En el artículo: "alleging that from 2001 to 2005, Epstein, along with three unidentified individuals, conspired to obtain underage females to engage in sexually explicit conduct" se convierte en la entradilla en "la posible colusión de Trump con Rusia y que conspiró para obtener mujeres menores".
@admin ¿Esto es otro de esos bulos buenos que se han puesto tan de moda últimamente?