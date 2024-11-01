edición general
La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en La 1 fue segunda opción por detrás de los informativos de Antena 3 y de 'El Hormiguero', que firma su mejor estreno con la visita de Bertín Osborne

La cadena pública logró para su primer día de temporada una entrevista a Pedro Sánchez,más de un año después de la última concedida en España. La entrevista fue segunda opción, superada por el 16.1% del informativo de Vicente Vallés. En los casi 20 minutos entre el final de Antena 3 Noticias 2 y el inicio del programa de Pablo Motos, Atresmedia emitió publicidad, de lo que se benefició La 1, aunque a pesar de ello la entrevista no llegó a ser líder. 'El Hormiguero' (21.1%) firmó su mejor estreno de temporada con la visita de Bertín Osborne

alcama #2 alcama
¿ Quién querría escuchar a Sanchinflas diciendo mentiras?

Pedro Sánchez es un cadáver político
MellamoMulo #4 MellamoMulo
#2 mucho mejor Bertín Osborne y sus axiomas xD xD xD
sotillo #9 sotillo
#4 Hombre es toda una referencia del señorío español evasor de impuestos
Format_C #5 Format_C *
#2 nos va horrible con Pedro Sánchez, claro, recesión paro en aumento, cero tasa de inmigrantes porque nadie quiere vivir en España, el peor sistema sanitario del mundo...

[Ironic mode on]
alcama #14 alcama
#5 Hoy toca que la sanidad no está transferida a las comunidades
#23 archiputoamo
#14 entonces la culpa de la residencias fue de Ayuso o de Pablo Iglesias?

Es que a ver entre tanto bulo entran ya en contradicciones

Piden cosas cuando no usan lo que tienen no se, ser de derechas requiere demasiado autoengaño
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 Pedro Sánchez es un cadáver político

Llevo tantos años oyendo eso... Fíjate en la imagen y en las fechas. Es más, es probable que alguno de esos comentarios fueran tuyos con algunas de tus anteriores cuentas xD  media
Catacroc #11 Catacroc
#10 El Perro esta acabado y tarde o temprano tendremos razon jajejijoju.....
#15 cybermouse
#11 ¿Como era aquello de un reloj parado...bla, bla, bla? Pues eso mismo :-D
#13 cybermouse
#10 Eso y España se rompe son los ultracomodines desde hace mucho
#21 MetalAgm
#13 Y no te olvides del "todo es comunismo"... ven comunistas hasta debajo de las piedras...
#19 Leon_Bocanegra
#10 tal y como están yendo a por el con todos los medios, debería ser un cadáver político. Pero ay amigos, la oposición resucita a cualquier muerto.
manzitor #26 manzitor
#2 Igual lo interesante no era tanto ver a PS, sino ver cómo lo hizo Pepa Bueno.
#17 Fookinhellboy
La "Cretín Osborne y Arévalo philosophy of life".
El nivel políticocultural de muchos patriotas es im-presionante.
#12 Suleiman
La España cañi, viendo Osborne... Increíble.
#1 Vactor20
Vamos que están los que quieren el olor a rancio y los que tienen algun interes en la politica nacional.
Jaime131 #3 Jaime131
Supongo que habrá prometido arreglar todos los problemas habidos y por haber.
devilinside #6 devilinside
#3 ¿Bertín? Como siempre
sotillo #7 sotillo
Pues agárrate los machos que todo lo que venga después va a ser mucho peor y si viene de la derecha ni te cuento
#16 j3j3j3j3
el tema de las audiencias es de traca , ver como se calculan ( aproximan) es muy ... "aproximado"
Battlestar #22 Battlestar
No entiendo porqué alguien querría ver una entrevista a Bertín Osborne, Pero tampoco entiendo porqué alguien querría ver una entrevista a Pedro Sanchez.

Ya sabes que no va a contestar una mierda y solo va a repetir eslóganes a todas las preguntas, luego a la mañana siguiente compruebas resúmenes y transcripciones y confirmas que es exactamente lo que hizo para sorpresa de nadie.
#24 Albarkas
El famoso cadáver político desde 2016.
Te tienes que reír, porque los que consiguen que no sea realmente un cadáver político son la oposición de PP y Vox, que cada día con una astracanada convierten a un político mediocre en la alternativa menos mala.
Y a éste paso aún le quedan años.
GeneWilder #20 GeneWilder
Televisión, la droga de la nación.
manzitor #27 manzitor
#20 Con permiso de Tik tok
MalvadoAspersor #18 MalvadoAspersor *
La competencia de PS no fue Bertín. La competencia fueron las noticias de Vicente Vallés. Bertín y PS no coincidieron (y si lo hicieron fueron minutos).

Pero, la verdad, ver a Mr. Teflón gustándose a sí mismo no es lo más apetitoso de la tele.

Lo peor y LO MÁS GRAVE, es que la alternativa más lógica, Cifras y Letras, fue sustituida por ¡el Telediario de la 1!

Ahora a esas horas echan el Telediario en la Primera, en la 2 y en canal 24 horas. No sé pero me huele un poco a intentar colar propaganda por todos los medios.

Y ahora que lo pienso, no miré Clan TV, igual también salía Pedrito el amigo de los niños
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo *
#18 el Telediario 2 y la entrevista se emitieron por todos los canales de RTVE menos Clan y Teledeporte
BlackDog #28 BlackDog
Ha dicho alguna verdad?
