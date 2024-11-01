La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en La 1 fue segunda opción por detrás de los informativos de Antena 3 y de 'El Hormiguero', que firma su mejor estreno con la visita de Bertín Osborne

La cadena pública logró para su primer día de temporada una entrevista a Pedro Sánchez,más de un año después de la última concedida en España. La entrevista fue segunda opción, superada por el 16.1% del informativo de Vicente Vallés. En los casi 20 minutos entre el final de Antena 3 Noticias 2 y el inicio del programa de Pablo Motos, Atresmedia emitió publicidad, de lo que se benefició La 1, aunque a pesar de ello la entrevista no llegó a ser líder. 'El Hormiguero' (21.1%) firmó su mejor estreno de temporada con la visita de Bertín Osborne