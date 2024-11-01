La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en La 1 fue segunda opción por detrás de los informativos de Antena 3 y de 'El Hormiguero', que firma su mejor estreno con la visita de Bertín Osborne

La cadena pública logró para su primer día de temporada una entrevista a Pedro Sánchez,más de un año después de la última concedida en España. La entrevista fue segunda opción, superada por el 16.1% del informativo de Vicente Vallés. En los casi 20 minutos entre el final de Antena 3 Noticias 2 y el inicio del programa de Pablo Motos, Atresmedia emitió publicidad, de lo que se benefició La 1, aunque a pesar de ello la entrevista no llegó a ser líder. 'El Hormiguero' (21.1%) firmó su mejor estreno de temporada con la visita de Bertín Osborne
| etiquetas: pedro sánchez , bertín osborne , bueno , vallés , el hormiguero , audiencia
Pedro Sánchez es un cadáver político
[Ironic mode on]
Es que a ver entre tanto bulo entran ya en contradicciones
Piden cosas cuando no usan lo que tienen no se, ser de derechas requiere demasiado autoengaño
Llevo tantos años oyendo eso... Fíjate en la imagen y en las fechas. Es más, es probable que alguno de esos comentarios fueran tuyos con algunas de tus anteriores cuentas
El nivel políticocultural de muchos patriotas es im-presionante.
Ya sabes que no va a contestar una mierda y solo va a repetir eslóganes a todas las preguntas, luego a la mañana siguiente compruebas resúmenes y transcripciones y confirmas que es exactamente lo que hizo para sorpresa de nadie.
Te tienes que reír, porque los que consiguen que no sea realmente un cadáver político son la oposición de PP y Vox, que cada día con una astracanada convierten a un político mediocre en la alternativa menos mala.
Y a éste paso aún le quedan años.
Pero, la verdad, ver a Mr. Teflón gustándose a sí mismo no es lo más apetitoso de la tele.
Lo peor y LO MÁS GRAVE, es que la alternativa más lógica, Cifras y Letras, fue sustituida por ¡el Telediario de la 1!
Ahora a esas horas echan el Telediario en la Primera, en la 2 y en canal 24 horas. No sé pero me huele un poco a intentar colar propaganda por todos los medios.
Y ahora que lo pienso, no miré Clan TV, igual también salía Pedrito el amigo de los niños