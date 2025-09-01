edición general
Sánchez: "Estamos poniendo los andamiajes para resolver el problema de la vivienda"

Sánchez: "Estamos poniendo los andamiajes para resolver el problema de la vivienda"

Ha reconocido que el problema que tiene España es el de la desigualdad, que actualmente sobre todo viene provocado por la imposibilidad de “muchísima gente” de acceder a una vivienda.

comentarios
TomCollins
Spoiler: no van a hacer nada, sólo marear.
Pertinax
Pues yo no veo mucho andamio de vivienda pública.
#3 Ominous
Necesitan otros 7 años. No les ha dado tiempo.
Ovlak
Palabras vacías si no van acompañadas de medidas efectivas y radicales. Estoy de acuerdo en que el problema de la vivienda no es algo que se pueda resolver en dos días, pero las medidas puestas en marcha hasta ahora no son más que, siendo generoso, paños calientes. No creo que nadie confíe en que en el largo plazo vayan a servir de algo. Y, vamos, fiarse a la colaboración de ayuntamientos y CCAA a sabiendas de que sólo va a encontrar trincheras parece sólo una forma de tirar balones fuera. Que…   » ver todo el comentario
estemenda
...la primera ley estatal de la vivienda, que en definitiva es, en toda regla, una intervención en un mercado libre que no funciona.
Resulta que el Estado ha intervenido el Mercado y yo no me he enterado.
elsnons
Pepa, no me des tormento, pepa, deja de sufrir , pepa , consigue más aliento pepa y déjanos dormir. Chin pom.

De la entrevista que pocos vieron , máximo cinco minutos de hipocresía podemos aguantar.
#4 NanakiXIII
El problema de España no es la desigualdad. No seremos Japón en ese aspecto, pero desde luego no somos un país de desigualdades. El problema es que nos igualamos todos a la baja.

Aquí prácticamente no hay multimillonarios, ni siquiera muchos millonarios. Gente con ciertos estudios y habilidades en cualquier otro país te gana tres veces más. El problema es que simplemente cobramos todos una mierda y hay un paro galopante en sectores de población clave como son los muy jóvenes y los muy mayores, que todavía hunden más los salarios de esa población. Incluso nuestros millonarios son millonarios de tercera regional, quitando al Amancio que no se ha hecho archimillonario precisamente por España.
