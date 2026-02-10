Enero de 2026, el más lluvioso del último cuarto de siglo

10/02/2026 Las precipitaciones en el conjunto de la España peninsular alcanzaron 119 mm, un 85 % por encima del promedio de 1991-2020. Desde 2001 no se registraba un enero tan lluvioso. Se trató de un mes normal en cuanto a temperaturas: su promedio, 6 °C, coincide exactamente con el del promedio del período de referencia.