Enero de 2026, el más lluvioso del último cuarto de siglo

10/02/2026 Las precipitaciones en el conjunto de la España peninsular alcanzaron 119 mm, un 85 % por encima del promedio de 1991-2020. Desde 2001 no se registraba un enero tan lluvioso. Se trató de un mes normal en cuanto a temperaturas: su promedio, 6 °C, coincide exactamente con el del promedio del período de referencia.

insulabarataria
#0 ¿Estás diciendo que hay cambio climático o solo me lo parece? Siendo magufo premium pensaba que tenías el pack completo. Me alegra saber que al menos en este tema no te informas por canales de YouTube con fondo negro y letras verdes de Matrix
Torrezzno
De mad max a waterworld
#6 konde1313
#5 Espérate que esto sólo acaba de empezar.
Catapulta
Y Febrero el más lluvioso de mi región de la historia total registrada.

Vamos bien. Estos picos locos son los que permiten regenerar bosques. Luego en la consecución gráfica veremos el cambio climático hacia donde nos está moviendo.
#7 vGeeSiz
Si llueve mucho, cambio climático
Si no llueve, desertización
Si hace más calor, calentamiento global
Si hace más frío, cambio climático

No se, pero a mi me parece que nos creemos el ombligo del mundo, y por tener datos "fiables" desde los últimos 50-100 años nos creemos en la potestad de hacer predicciones tajantes... y para mi ésto no quiere decir nada. Si los ciclos climáticos son a varios siglos vista, no tenemos muchos datos fiables para hacer tales afirmaciones.

No te digo que no pueda cambiar el clima, pero no creo que nosotros tengamos datos suficientes para decir que va en una o en otra dirección...o simplemente pensar que es algo cíclico.
#2 Tensk
Es simpático ver a "influencers" andaluces y de alrededores hacer coñas con el tema "qué es eso brillante en el cielo?"
#3 molybdate
#2 Cuando llegue julio y agosto va a ser todavía más gracioso :troll:
