Encuesta CIS: uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales en el último año

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves que uno de cada cuatro españoles (24,6%) no han mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, frente al 75,1% que reconoce que sí las ha tenido con su pareja o con otras personas. La encuesta desvela que el 80,6% de los entrevistados declara que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve poco probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que muy o bastante probable.