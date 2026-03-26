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Encuesta CIS: uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales en el último año

Encuesta CIS: uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales en el último año

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves que uno de cada cuatro españoles (24,6%) no han mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, frente al 75,1% que reconoce que sí las ha tenido con su pareja o con otras personas. La encuesta desvela que el 80,6% de los entrevistados declara que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve poco probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que muy o bastante probable.

| etiquetas: cis , relaciones sexuales
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19 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
O sea que 36.75 millones de españoles sí.

#titulares
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Feindesland #7 Feindesland
Si no se tiene en cuenta la edad, me parece una pasada. Sólo los menosres de 14 y los mayores de 75 suman más que eso, o por ahí le andan...

¿o no?
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salteado3 #14 salteado3
#7 Venía a decir lo mismo, no habla de adultos...
1 K 27
Nube_Gris #8 Nube_Gris *
Bueno, allá donde gobierna el PP están bien jodidos, con que algo es algo... y si llegan a gobernar a nivel nacional todo español tendrá una cita con la muerte si ocurre otra desgracia como la pandemia, Dios no lo quiera.
1 K 18
pitercio #2 pitercio
Si quieren subir la media de coitos pueden incluir al clero.
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devilinside #18 devilinside
#2 No sé si la estadística admitiría violaciones de menores
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Kamillerix #5 Kamillerix
Pero... año bisiesto? :troll:
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Battlestar #16 Battlestar
Y seguro que alguno de los que ha contestado que si miente :-D
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Jakeukalane #9 Jakeukalane
¿Qué narices es la cosmética erótica? Lo separa de los lubricantes.
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#13 CrudaVerdad
Para los que no follan frecuentemente: no estresarse, no entristecerse, no deprimirse porque como está pintando la realidad, ese va a ser el menor de sus problemas.
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Uda #10 Uda
Como decía una colega: no es que follemos poco...es que siempre follamos los mismos.
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#17 MADMax2
¿Se refiere a con otras personas?
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agorostidi #4 agorostidi
¿ Pero considerando a los vascos españoles o no ? ;) www.eitb.eus/es/television/programas/vaya-semanita/videos/detalle/9983
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devilinside #19 devilinside
#4 ¿Y a los meneantes?
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#6 Mesopotámico
Bueno, el envejecimiento de la población también tendrá que ver.
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hazardum #3 hazardum
"El 80,6% de los entrevistados declara que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales"

Vaya, no se si fiarme de la encuesta :troll:
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#12 Martillo_de_Herejes
Habría que advertir al otro 75% que la mano no se considera pareja sexual.
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#11 rystan
"el 80,6% de los entrevistados declara que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales"

Es que si nos ponemos tan selectivos no me extraña que no haya forma.
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LoboAsustado #15 LoboAsustado
#11 A ver la aspiradora todavía ,pero minipimer , por muchos ojitos que me ponga , va a ser que no.
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menéame